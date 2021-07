Polo Automotivo de Betim completa 45 anos e avança para produzir nova geração de veículos

O Polo Automotivo de Betim completa 45 anos de operação nesta sexta-feira, 9 de julho de 2021. É uma das maiores fábricas de automóveis do mundo e está em processo permanente de modernização, recebendo contínuos investimentos para continuar a ser uma referência em tecnologia automotiva.

Novas áreas de desenvolvimento de veículos foram implantadas simultaneamente à modernização de instalações, equipamentos, processos e sistemas a partir do conceito da Indústria 4.0, no maior ciclo de investimentos realizado no Polo Automotivo de Betim, que possui plena capacitação para desenvolver, desenhar, projetar, testar e produzir veículos de classe mundial.

Desta fábrica saem os modelos de veículos que estão entre os mais vendidos no Brasil – a picape Fiat Strada, líder absoluta de vendas no país, além do Argo e Mobi, entre outros modelos. Em breve, de suas linhas de produção sairá também o Fiat Pulse, primeiro SUV desenvolvido e fabricado em Betim. O sucesso destes modelos fez da Fiat a marca líder do mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves.

A comemoração dos 45 anos coincide com a volta da marca ao topo do mercado. No primeiro semestre do ano, a Fiat foi a marca mais vendida, com 22,1% de participação de mercado acumulada. Também é a marca líder na América do Sul no período, com 14,8% de participação nas vendas totais.

“Temos muito orgulho de nossas raízes mineiras. Há 45 anos, a Fiat iniciou suas operações aqui em Betim e começou a produzir automóveis que agradaram o consumidor de todo o Brasil. Investimos muito, inovamos sempre e impulsionamos a instalação de dezenas de fornecedores no entorno de nossa fábrica”, disse o presidente da Stellantis para a América do Sul, Antonio Filosa. “Como resultado, consolidamos um extenso e diversificado parque industrial automotivo, conquistamos a liderança do mercado brasileiro e sul-americano e empregamos milhares de pessoas que desenvolveram seus talentos e são hoje nosso grande diferencial”, acrescentou.

Foto aérea do Polo Automotivo Fiat (2020) -Foto: Divulgação Stellantis

O Polo Automotivo, além de ser uma fábrica moderna e um centro completo de desenvolvimento de veículos de classe mundial, é também a sede da Stellantis para a América do Sul. A empresa, constituída em janeiro deste ano, é resultado da fusão da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) com o Groupe PSA. É um dos maiores grupos automotivos do mundo, detentor de 14 marcas icônicas e líder mundial no desenvolvimento da mobilidade sustentável.

O Polo Automotivo de Betim também é o maior centro de produção de powertrain da América Latina, com capacidade para produzir 1,3 milhão de motores e transmissões por ano. São produzidas três famílias de motores: Fire, Firefly e GSE Turbo.

Raio X do Polo Automotivo de Betim

A fábrica da Fiat, inaugurada em 9 de julho de 1976, foi a primeira a instalar-se fora do cinturão industrial paulista. Desde o início de suas operações, a presença do Polo Automotivo em Betim vem contribuído para transformar a economia e perfil da cidade mineira e do estado. Ao longo dos anos vem atraindo inúmeros fornecedores, fortalecendo o tecido industrial mineiro.

Hoje, a fábrica é o centro de um polo automotivo que reúne mais de 120 fornecedores em torno de Betim. A atração de fornecedores e adensamento industrial começaram na década de 1990. É o processo chamado de “mineirização”, que permitiu à Fiat operar nos sistemas Just In Time (JIT) e Just In Sequence (JIS), com sucessivos ganhos para sua competitividade.

Esta foi a base para a expansão da produção. A confiabilidade da logística de suprimentos liberou áreas físicas dentro da fábrica, que antes eram utilizadas para estocagem, permitindo a expansão das linhas de produção. Atualmente, cerca de 60% dos itens comprados provêm de fornecedores instalados num raio de até 150 quilômetros da fábrica.

Esse processo possibilitou um impulso na economia de Minas Gerais, consolidando a industrialização do estado. A instalação de novas empresas na região diversificou o parque industrial mineiro, proporcionando um aumento do número de empregos e e de geração de riqueza. O processo de “mineirização” é ininterrupto.

O Polo Automotivo Fiat é a maior fábrica de veículos da América Latina e uma das maiores do mundo. Ocupa uma área de 2,2 milhões de metros quadrados e tem capacidade para produzir 700 mil automóveis e comerciais leves por ano e 1,3 milhão de unidades de motores e transmissões. Desde sua fundação, produziu mais de 16 milhões de veículos, dos quais 3,6 milhões foram exportados.

Em Betim são produzidos os seguintes modelos da marca Fiat: Uno, Fiorino, Doblò, Grand Siena, Nova Strada, Mobi e Argo.

São produzidas as famílias de motores Fire, Firefly e GSE Turbo.

O Polo Automotivo de Betim emprega 13 mil pessoas, cerca de metade de todos o efetivo de Stellantis na América do Sul.

Ciclo completo de desenvolvimento de veículos

O desenvolvimento de um automóvel é um processo que envolve sete fases:

· Conceito

· Definição de estratégia de produto

· Definição de parâmetros

· Desenvolvimento técnico

· Desenvolvimento de ferramental

· Verificação de processos

· Produção

A Stellantis conta com 100% de autonomia tecnológica na América Latina para cumprir as sete fases no desenvolvimento de novos veículos, com grande nível de qualidade e excelência.

Esta capacidade é consequência da excelência de estruturas como o Tech Center e do Design Center, que reúnem mais de 2 mil engenheiros, designers e técnicos, cujos talentos somados fazem do Polo Automotivo de Betim um centro de desenvolvimento automotivo de classe mundial.

O desenvolvimento de um automóvel começa no Hub Center, onde as ideias começam a tomar forma. Aí nasce o planejamento estratégico, a visão do produto e as definições mercadológicas que vão nortear o projeto. É um espaço de convergência e interação, que reúne as áreas de Brand, Produto, Mercado e Desenvolvimento de Produto. O consumidor também é chamado a participar desta etapa estratégica.

As ideias se materializam no Design Center e no Tech Center. No Design Center, o conceito começa a tomar forma, em desenhos que conectam funcionalidade e beleza. É um trabalho conjunto com o Tech Center, onde ideias, conceitos e desenhos ganham forma e funcionalidade mecânicas.

Uma área estratégica é o Development Center, um amplo espaço aberto, com 450 postos de trabalho e completa infraestrutura de apoio. Nesta área, todas as ideias, desenhos e conceitos técnicos encontram sua viabilidade econômica e de manufatura. Aí trabalham profissionais de todas as áreas envolvidas, como Projeto, Design, Compras, Manufatura, Finanças etc, que desenvolvem o business case.

O Virtual Center e seus laboratórios fazem as validações virtuais do projeto à medida que avança, para que a evolução seja consistente. A Manufatura desenvolve os ferramentais e se prepara para a industrialização e futura produção do novo veículo.

No Component Center todos os itens do novo veículos são avaliados.

Surge o protótipo físico do novo veículo e começa a validação no Safety Center. O carro é submetido a vários tipos de testes físicos. Ao mesmo tempo, validam-se o processo de produção do veículo em linha e os parâmetros de qualidade.

Várias unidades do novo modelo são submetidos a testes de rodagem sob a ótica do cliente, para avaliação de desempenho, segurança, conforto e vida a bordo. São percorridos milhões de quilômetros.

Tudo pronto, começa a fase de pré-série, com a produção do novo modelo na linha em baixa cadência. O modelo é submetido à homologação junto a vários órgãos governamentais. Tudo aprovado, o ritmo da linha de produção começa a ser acelerado. O novo carro está pronto para ser lançado.

Capacidade de desenvolver um carro do zero

Marcio Tonani, responsável pelo Tech Center Stellantis South America, que reúne e coordena a área de engenharia da empresa, explica o avanço do Polo Automotivo aos longo dos anos:

“O salto da Fiat foi dado em 2001, com a inauguração do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Giovanni Agnelli. Até então, fazíamos poucas etapas do processo de desenvolvimento de um veículo. Mas conseguimos acumular conhecimento e experiência, que nos tornaram capazes de desenvolver e projetar veículos a partir do zero”. O Centro dePesquisa e Desenvolvimento Giovanni Agnelli tornou-se agora o Tech Center Stellantis South America. Continua a reunir profissionais criativos e talentosos e é referência mundial em tecnologia flexfuel, desenvolvimento de picapes pequenas e médias e em dinâmica veicular, sobretudo suspensão.

“Podemos oferecer nossas competências ao mundo”, diz Tonani. Um exemplo disto é o número de veículos desenvolvidos no Brasil que são sucesso de mercado, como os Fiat Strada e Toro. O caso mais recente é o Fiat Pulse, o primeiro SUV da marca desenvolvido e produzido em Betim. Conceito, carro, motor e transmissão novos formam uma combinação muito atraente.

Ele destaca que as competências desenvolvidas e acumuladas servem mais do que apenas à empresa. “São um patrimônio da sociedade. Estamos desenvolvendo conhecimento e mão de obra. Isto significa crescimento humano e crescimento tecnológico para toda a sociedade”, acrescenta.

A força do design italiano

No processo de desenvolvimento de um novo veículo, engenharia e design andam lado a lado. Isabella Vianna, 41 anos, mineira de Belo Horizonte, é a responsável por Cores e Materiais, Design Gráfico, Mopar e Realidade Virtual no Design Center. Ela é estudiosa e admiradora do design italiano, que é um dos principais diferenciais dos carros da marca Fiat. “É a união da função e da beleza que transforma um objeto. Não basta ser bonito, ele tem que funcionar, ele tem que trazer uma existência funcional para o usuário ou mesmo para o próprio objeto”, explica. “O design italiano no carro Fiat é o nosso DNA e traz formas que são esculpidas, desenhos mais limpos, formas que contornam, que trazem suavidade e ao mesmo tempo esportividade, sensualidade”, acrescenta.

O Design Center South America é o responsável por trabalhos marcantes no Brasil, como a criação da família Adventure, que nasceu como um carro-conceito e se difundiu por vários segmentos. Um destaque é a premiadíssima Fiat Toro e, mais recentemente, a Nova Strada, em que o desafio era melhorar um produto que é campeão há décadas. A responsabilidade de desenhar produtos tão estratégicos para o portfólio da empresa foi uma conquista importante para a equipe brasileira de design. Foi a consolidação da confiança do grupo no talento do time, que conhece muito bem o mercado, o cliente, seus desejos e necessidades.

A Manufatura se envolve com paixão

Pierluigi Astorino, responsável pela Manufatura para a América do Sul, sintetiza a importância do momento:

“Quarenta e cinco anos na indústria automotiva é um longo tempo. A forma de produzir carros mudou completamente. E o Polo Automotivo de Betim acompanhou estas mudanças. Há 45 anos uma fábrica era muito manual. Hoje temos uma fábrica altamente tecnológica, que adotou as melhores práticas mundiais de inovação já implementadas. Falamos de uma fábrica que ao longo dos anos ampliou muito sua capacidade produtiva e evoluiu devido à competência e à paixão das pessoas”.

Astorino explica que o Polo Automotivo de Betim é um lugar especial. “Não é algo comum uma fábrica ter capacidade de lançar a cada ano um novo carro. Isto significa ser competitivo, significa sucesso de mercado”.

De fato, o desenvolvimento de um carro novo é um processo que envolve toda a empresa. A Manufatura participa desde o princípio do desenvolvimento do novo modelo, para planejar o processo de produção, os postos de trabalho. Em cada etapa, busca inovação, eficiência, qualidade do produto e competitividade. Isso significa um grande envolvimento na planta não somente no momento da fabricação do carro, mas ao longo de todo seu desenvolvimento.

“Então, o carro é motivo de grande orgulho para as pessoas que trabalham na fábrica, pois naquele modelo está a paixão de cada um por ter participado no desenvolvimento daquele que vai ser um grande sucesso comercial”, acrescenta Astorino, destacando o poder de engajamento que este trabalho pode trazer.

Construindo relações com os consumidores

É importante que este sentimento se estenda também aos consumidores. E isto depende da qualidade da relação que se estabelece. Geraldo Barra, responsável por Customer Experience da Stellantis para a América do Sul, há anos trabalha pela qualidade dos veículos produzidos no Polo Automotivo de Betim. Agora, faz este trabalho com foco na experiência do consumidor. Trata-se de uma grande evolução conceitual.

Assegurar ao cliente um veículo sem defeitos é o básico. “É preciso que a relação com o cliente não tenha defeitos”, explica Barra. A experiência do consumidor abrange toda a sua jornada, desde o momento em que entra no site, monta seu veículo, agenda o test-drive, compra, financia, recebe o veículo, como o utiliza, como agenda e faz revisões ou utiliza serviços.

“Não estamos olhando para o cliente, mas olhando para nossos processos com os olhos do cliente”, afirma. O que importa é a fluidez da mobilidade e a facilidade com que o cliente se relaciona com o carro e a marca, seja em uma compra convencional, seja em uma assinatura de veículo.

“Aprendemos em nossa trajetória que o essencial é a experiência do consumidor. Mais importante do que estar focada em volumes, o que conta é ser importante para o cliente. Quando busca um carro, ele não quer um veículo, mas procura benefícios para sua vida. É isto que temos que entregar”, acrescenta Barra.

Este é um trabalho contínuo. “Há muito aprendizado nisto e a cada dia queremos nos tornar melhores”, destaca.

Uma marca líder

A Fiat é a marca líder do mercado brasileiro. Fechou o mês de junho na liderança de mercado pelo sexto mês consecutivo, com 26,1% de participação de mercado, no melhor resultado em 14 anos. De cada quatro carros vendidos no Brasil no mês passado, um foi da marca Fiat.

No acumulado do primeiro semestre, a Fiat também lidera com 22,1% de participação de mercado. A marca também é líder na Argentina e na América do Sul, onde o Fiat Strada é o modelo mais vendido. Sem dúvida, é um momento de grande sucesso.

Mas para voltar ao topo do pódio, a Fiat teve que superar grandes desafios. Hugo Domingues, gerente do Brand Fiat para a América Latina, lembra que a participação de mercado da marca entrou em processo de retração a partir de 2012, devido a uma combinação de fatores. A ausência de um SUV em seu portfólio no momento em que este segmento se expandia e quatro anos seguidos sem lançamentos de novos modelos afetaram as possibilidades de crescimento da marca naquele período. A participação de mercado da marca caiu a 13,2%, praticamente a metade do que a Fiat atingiu no mês passado.

A partir de 2016 os lançamentos foram retomados, mas percebeu-se também que era preciso fazer mais para reconectar-se com o consumidor. “Seria preciso rever toda a jornada do consumidor, mapeando todos os pontos de contato dele com a Fiat e promover um reposicionamento completo da marca. Assim, depois de 12 meses de diagnóstico e de planejamento sobre produto, experiência do consumidor e comunicação, lançamos o rebranding da Fiat em 2020”, explica Hugo Domingues. Com um plano de lançamento de produtos já estabelecido, o trabalho de reposicionamento e revitalização da marca teve muito foco na experiência do consumidor e na comunicação, que foram gatilhos importantes para promover o sucesso da Fiat alcançado nos últimos meses.

“Buscamos transmitir em todos os nossos pontos de contato uma mensagem contínua e consistente ao consumidor, para ser digno de sua confiança. É isto que realmente muda a imagem da marca”, detalha Domingues.

Foi um processo de reaproximação com os consumidores, que aprimorou o atendimento nas 520 concessionárias distribuídas pelo Brasil, ampliou os canais de atendimento digital, lançou ações totalmente inovadoras de varejo, valorizou diferenciais como seu caráter ítalo-brasileiro e sua identidade pop, encantadora e espontânea, tanto nos seus produtos quanto nas plataformas de comunicação.

Com essa estratégia traçada e um trabalho muito articulado de várias áreas da empresa e das concessionárias, o índice de satisfação do cliente reagiu na mesma velocidade que as vendas, saltando várias posições no ranking.

O sucesso alcançado até aqui é só uma etapa do processo de fortalecimento da marca. Em breve chega ao mercado o Fiat Pulse, primeiro SUV da marca desenvolvido e produzido no Brasil. O novo modelo será lançado no momento em que o plano de rebranding está muito mais consolidado.

“Estamos novamente mais próximos do consumidor, em conexão com ele. A Fiat é de novo uma marca emocional e apaixonada, que surpreende com um design único, inovações tecnológicas e uma rede de concessionárias muito mais preparada”, assinala Domingues. “É por isto que podemos dizer com convicção: FIAT. A PAIXÃO MOVE

Comemorações seguras

Os 45 anos de presença do Polo Automotivo de Betim serão comemorados com entusiasmo, mas com todos os cuidados que a pandemia de Covid-19 exige.O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e outros convidados visitam a fábrica nesta sexta-feira e acompanham a produção, ainda em fase de pré-série, do Fiat Pulse. Este é o primeiro SUV da marca desenvolvido, projetado e produzido em Betim, que será lançado brevemente.

Os empregados do Polo Automotivo de Betim também participarão das comemorações. Para simbolizar o espírito de equipe, uma gigantesca camisa azul de 15 metros de altura por 11 metros de largura, com o logotipo da empresa, circulará entre as várias fábricas da Stellantis na América do Sul para ser assinada por seus funcionários. Esta ação simbolicamente representa o fato de todos “vestirem a mesma camisa” e fazerem parte do mesmo time.

O primeiro a assinar a camisa foi o CEO mundial da empresa, Carlos Tavares, que deixou seu autógrafo em uma camisa de tamanho normal, que foi então replicado no modelo maior. Antonio Filosa, presidente da Stellantis para a América do Sul, e muitos outros empregados da planta de Betim deixam sua assinatura nesta sexta-feira. A camisa gigante ficará em Betim durante alguns dias para a assinatura dos empregados da planta, seguindo posteriormente para outras unidades industriais da empresa no Brasil para que esta ação se repita.

A Fiat e a Stellantis também querem homenagear a comunidade e a sociedade de Minas Gerais pelo acolhimento que receberam. Para isto, realizam duas ações: um show de luzes de longo alcance e a distribuição de flores nas principais praças de Betim e de Belo Horizonte.

As luzes serão projetadas nesta sexta-feira, a partir das 19h, desde o Edifício Piemonte, em Nova Lima, que abriga escritórios da empresa. Fachos de luz nas cores verde, branco e vermelho, que lembram a bandeira da Itália e o logotipo flag da Fiat, riscarão os céus a partir dos dois pontos e poderão ser vistos a quilômetros de distância.

No sábado, 10 de julho, serão distribuídas flores aos frequentadores das principais praças de Belo Horizonte e de Betim, como forma de expressar agradecimento à comunidade pela hospitalidade e recepção.

Na manhã de sábado, das 9h às 13h, a ação ocorrerá nas praças JK, Lagoa Seca, Duque de Caxias e Pampulha, em Belo Horizonte, e na Praça Milton Campos, em Betim.

Na tarde do sábado, das 14h às 18h, a distribuição de flores acontece na Praça do Encontro, em Betim, e no Mercado Central e nas praças da Assembleia, do Papa e da Liberdade, em Belo Horizonte.

Presidente da Stellantis para a América do Sul, Antonio Filosa