Polícia Federal: saiba quais são os cargos mais comuns e os requisitos para ingressar na instituição

O concurso da Polícia Federal é o mais esperado pelos concurseiros em 2021

De acordo com levantamento feito recentemente pelo Gran Cursos Online, empresa de educação focada na capacitação para concursos públicos, o concurso para a Polícia Federal ocupa a primeira posição de certames mais esperados em 2021.

Todas as provas da primeira fase do concurso da Polícia Federal 2021 serão realizadas pela CEBRASPE (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), e oferece 1.500 vagas efetivas e mais 500 para cadastro de reserva, nos cargos de delegado, papiloscopista, escrivão e agente da Polícia Federal.

A seguir, separamos as atribuições de cada cargo, remuneração e requisitos para seguir carreira na instituição. Confira!

Escrivão

O escrivão da Polícia Federal deve cumprir as formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, levando em consideração os prazos necessários ao preparo, a ultimação e a remessa de procedimentos policiais de investigação. Deve atuar nas investigações e acompanhar a autoridade policial, sempre que for preciso, em diligências policiais.

Outra função do escrivão é se responsabilizar pelo valor das fianças recebidas e pelos objetos apreendidos, conduzir veículos sempre que necessário, cumprir medidas de segurança, atuar nos procedimentos policiais de investigação e desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

Atualmente, a remuneração inicial do cargo é de R$ 12.522,50, podendo chegar até a R$ 18.651,79. No concurso atual, serão disponibilizadas 300 vagas para ampla concorrência, 80 vagas reservadas para candidatos negros e 20 para candidatos com deficiência.

Papiloscopista

O papiloscopista tem como função executar, orientar, supervisionar e fiscalizar os procedimentos de reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte de fragmentos e impressões papilares, realização de exames e emissão de laudos oficiais papiloscópicos, representação facial humana e prosopografia.

O profissional também deve operar e gerir bancos e sistemas automatizados de identificação humana civil e criminal, dar assistência à autoridade policial, desenvolver estudos na área de identificação humana civil e criminal, conduzir veículos, cumprir medidas de segurança orgânica e desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa que lhe forem atribuídas.

A remuneração inicial do cargo é de R$ 12.522,50, podendo chegar até a R$ 18.651,79. Estão sendo disponibilizadas 62 vagas para ampla concorrência, 17 vagas reservadas para candidatos negros e 5 para candidatos com deficiência.

Agente

É função do agente da Polícia Federal investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais, desde que seja competência da Polícia Federal, proceder à busca de dados necessários, executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, à produção e ao preparo dos documentos de informações, executar todas as atividades necessárias à prevenção e repressão de ilícitos penais da competência da Polícia Federal, conduzir veículos, embarcações e aeronaves sempre que preciso, auxiliar a autoridade policial em todos os atos de investigação, além de cumprir medidas de segurança orgânica.

A remuneração inicial do cargo é de R$ 12.522,50, podendo chegar até a R$ 18.651,79. Estão sendo disponibilizadas 669 vagas para ampla concorrência, 179 vagas reservadas para candidatos negros e 45 para candidatos com deficiência.

Delegado

O delegado da Polícia Federal deve instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação, orientar e comandar a execução de investigações relacionadas com a prevenção e repressão de ilícitos penais, participar do planejamento de operações de segurança e investigações, supervisionar e executar missões de caráter sigiloso e participar da execução das medidas de segurança orgânica.

A remuneração inicial do cargo é de R$ 23.692,74, podendo chegar até a R$ 30.936,91. Estão sendo disponibilizadas 91 vagas para ampla concorrência, 25 vagas reservadas para candidatos negros e 7 para candidatos com deficiência.

Para seguir carreira na instituição e prestar o concurso Polícia Federal, o candidato deve ter, no mínimo, 18 anos completos e menos de 65 anos na data de matrícula no Curso de Formação Profissional, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, possuir carteira de identidade civil e carteira nacional de habilitação pelo menos na categoria “B”, além de ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, é exigido diploma de conclusão de curso superior em nível de graduação, em qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Para o cargo de delegado, entretanto, o candidato deve ter o diploma de graduação em Direito devidamente reconhecido e comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial.

