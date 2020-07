Plátano Investimentos Participará do Evento Mais Importante do Mercado Financeiro no Mundo

De 14 a 18 de julho a atenção da equipe da Plátano Investimentos- XP Investimentos de São José dos Campos, o maior e mais antigo escritório de investimentos da RMVale, se volta para um dos eventos mais importantes do setor no mundo, a Expert XP 2020.

O evento este ano, por conta da pandemia do coronavírus, pela primeira vez será exibido totalmente online e gratuita em diversas plataformas. Além de informações sobre investimentos, a Expert 2020 abordará assuntos como política, justiça, mercado de trabalho, exportações, eleições, recursos digitais, solidariedade e o mundo pós-covid.

Entre os palestrantes nacionais e internacionais, constam nomes como de Ervin “Magic” Johnson, ex-jogador de basquete e fundador da Magic Jonhson Enterprise; Esther Duflo, prêmio Nobel de Economia; Malala Yosafzai, prêmio Nobel da Paz e co – fundadora da Fundação Malala, Tony Blair, ex – primeiro Ministro do Reino Unido; Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates; Paulo Guedes, Ministro da Economia; Luís Roberto Barros, Ministro da Justiça: Leandro Karnal, filósofo, entre outros.

A equipe de assessores de investimentos da Plátano, que conta com talentos especializados e específicos para cada tipo de investimento, acompanhará também os painéis e lives técnicas, paralelas aos debates principais.

“Nosso escritório sempre marcou presença nas Expert anteriores, presenciais e realizadas em São Paulo. Acreditamos que o novo formato vai atrair ainda mais pessoas interessadas em buscar conhecimentos em investimentos e em experiências de negócio. Nossa equipe estará, como sempre, bem informada para esclarecer nossos clientes sobre o momento atual macroeconômico e os reflexos no mercado financeiro e na economia real”, comentou Paulo Naressi, um dos sócios da Plátano Investimentos.

Expert 2020 (14 a 18 de julho) – Inscrição Gratuita e Programação:- https://eventoexpert.xpi.com.br/

Jailson Portugal, Jansen Portugal, Paulo Naressi da Plátano Investimentos e sua equipe estara presente na Expert 2020

Plátano Investimentos- XP Investimentos de São José dos Campos

