Plataforma oferece bolsas de estudo em graduação e pós graduação em São Paulo

São mais de 600 opções de cursos pelo país

O Clube de Bolsas é uma plataforma que facilita o acesso do aluno a bolsas de estudos. Com esse auxílio é possível ingressar no ensino superior em diversos lugares do Brasil, pagando apenas uma única taxa, a de adesão. Não exigido nenhum tipo de avaliação ou triagem para garantir um desconto na vaga almejada.

Clube de Bolsas



São mais de 500.000 bolsas em todo o país, sendo elas de graduação e pós graduação, presenciais e EAD. A plataforma oferece bolsas em várias instituições privadas de ensino superior em todo o país, especialmente no Estado de São Paulo algumas faculdades parceiras são: Universidade Paulista – UNIP, Estácio de Sá, UniProjeção, Cruzeiro do Sul, UniPaulistana, UniBR, UniFCV, ITES – Taubaté, IESA – Americana, IIES – Itapetininga, UNICID, UNIFRAN, Faculdade Global, Faculdade Educa +, entre outras instituições…

São disponibilizadas aos estudantes, bolsas com um percentual de até 80% de desconto em vários cursos como: direito, administração, odontologia, engenharia civil, educação física, arquitetura e urbanismo, publicidade e propaganda, enfermagem, psicologia, fisioterapia e outros.



Para garantir a bolsa de estudo, é só acessar o site do Clube de Bolsas, pesquisar pelo curso desejado, e adquirir o voucher. Assim, o estudante terá chance de aproveitar desconto durante toda a graduação.



Mais informações podem ser consultadas pelo site: www.clubedebolsas.com.br ou por meio da central de atendimento, no telefone 0800 033 0394, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 21h, e aos sábados, das 9 às 17 horas. Acompanhe as promoções também no instagram @clubedebolsas.