“Planeta Startup” estreia na programação da Rádio Bandeirantes

A Rádio Bandeirantes estreia nesta terça-feira (21) o quadro “Planeta Startup” dentro do programa Repórter Bandeirantes. O espaço é dedicado à tecnologia, criação, desenvolvimento, inovação e todo o universo que envolve as startups, empresas inovadoras com rápido crescimento que podem ter seus modelos de negócio replicados.

“Planeta Startup”

Comandado por Ana Luísa Medici, o quadro vai ao ar às terças e quintas-feiras, às 19h45, com bate-papos, dicas, entrevistas e tudo o que o ouvinte precisa saber para alavancar seu empreendimento.

Rádio Bandeirantes

