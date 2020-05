Pintura revitaliza equipamentos de diversas praças da cidade

Um dos principais espaços de lazer da região oeste, a praça Ulysses Guimarães, no Aquarius, recebeu pintura geral nos equipamentos espalhados em 40 mil m² de área pública.

O serviço incluiu o anfiteatro, brinquedos do playground, pergolado, academia ao ar livre, bancos e mesas de jogos de tabuleiro e aparelhos de madeira para prática de exercícios físicos.

No Parque Industrial, região sul da cidade, a Secretaria de Manutenção da Cidade também está realizando pintura geral nos bancos, playground, quiosque e academia ao ar livre da praça Aldo Pires.

Os serviços são necessários para a conservação dos espaços públicos e, no momento, a orientação é para que a população se proteja e siga a recomendação de isolamento social.

Programação

Dentro da programação de manutenção também está em andamento a pintura de playgrounds das principais praças de cada região da cidade. Entre elas, a praça 1º de Maio, no Novo Horizonte (região leste); Humanismo e Jossei Toda (sul); Monsenhor Luiz Gonzaga (norte); Riugi Kojina (oeste); Afonso Pena, no centro. Ainda na região central todas as muretas em torno de jardins estão sendo pintadas de terracota.

Regionais

Além dessas empreitadas, as dez regionais da Secretaria de Manutenção realizam diariamente serviços essenciais para a conservação e limpeza da cidade. Entre elas, pintura de guias, capina de áreas verdes, manutenção de praças, poda de árvores, limpeza e manutenção de bueiros, bocas de lobo e galerias de águas pluviais, iluminação pública, fumacê, tapa-buraco entre outros.

Estes serviços podem ser solicitados pela população por meio do sistema 156 (telefone, site e aplicativo 156 SJC). A programação de fumacê, tapa-buraco, poda de árvores e roçada é divulgada toda semana no site.

Prefeitura iniciou serviço de pintura de playgrounds das principais praças da cidade – Foto: Charles de Moura/PMSJC