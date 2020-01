Phenom 300E se torna o primeiro jato single-pilot a atingir Mach 0,80 e recebe avanços de desempenho, conforto e tecnologia

O Phenom 300, da Embraer, jato executivo de maior sucesso da última década, se tornou ainda melhor graças a avanços de desempenho, conforto e tecnologia. Seguindo a tradição da Embraer de se esforçar constantemente para oferecer ainda mais valor aos clientes, o Phenom 300E é agora o primeiro jato single-pilot a atingir Mach 0.80, com uma cabine ainda mais silenciosa e atualizações na aviônica que incluem proteção contra o fenômeno conhecido como tesoura de vento (windshear) e um sistema de alerta e prevenção de saídas de pista – a primeira tecnologia do tipo a ser desenvolvida e certificada na Aviação Executiva.

Buscando oferecer o melhor desempenho da categoria, o Phenom 300E agora oferece mais velocidade, tornando-se o jato executivo single-pilot mais veloz e com maior alcance do mundo. Com os avanços, o Phenom 300E passa a oferecer velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes nas condições NBAA IFR.

Em termos de conforto, o Phenom 300E agora conta com uma cabine ainda mais silenciosa, com trilhos para os assentos do piloto e copiloto cerca de 40% maiores, proporcionando mais espaço para as pernas no cockpit, além de uma nova opção de design interno premium, conhecida como Bossa Nova. No que diz respeito à redução de ruído, as melhorias minimizaram significativamente os ruídos na cabine de bordo, durante o embarque, e os ruídos de alta frequência

Para oferecer tecnologia incomparável na categoria, o Phenom 300E está recebendo uma atualização aviônica que incluirá um sistema de alerta e prevenção de saídas de pista, proteção contra o fenômeno tesoura de vento (windshear), modo de descida de emergência, PERF, TOLD, FAA, Datacom e muitos outros sistemas. O sistema de alerta e prevenção de saídas de pista atuará como um “piloto adicional”, avisando quando a aproximação da aeronave for muito íngreme ou muito veloz, aumentando a consciência situacional. A Embraer patenteou essa tecnologia tornando-se o primeiro fabricante na Aviação Executiva a desenvolver e certificar uma tecnologia do tipo. A nova proteção contra o fenômeno tesoura de vento (windshear) poderá alertar os pilotos sobre as condições de proteção contra o vento com maior antecedência, ajudando-os a preparar e manobrar a aeronave, a fim de minimizar condições adversas. Além disso, o Phenom 300E agora conta com conexão 4G via Gogo AVANCE L5.

“Apesar do extraordinário sucesso do Phenom 300 na última década, nossa visionária equipe está sempre trabalhando para oferecer a melhor experiência aos nossos clientes, o que por vezes significa tornar uma aeronave líder de mercado ainda melhor, mais rápida e segura”, disse Michael Amalfitano, Presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva. “A imaginação sem limites e a engenharia inteligente de nosso time deram origem ao Phenom 300E e é com o esse mesmo espírito que continuamos aprimorando o jato executivo mais popular da década”.

Com essas melhorias, a premiada nova edição do interior Bossa Nova, originalmente lançada em 2018 para o os jatos Praetor 500 e Praetor 600, agora é também uma opção disponível para o Phenom 300E. O interior de estilo premium conta com materiais de fibra de carbono, costura sofisticada e coloração preto-piano. Inspirado nas famosas calçadas do Rio de Janeiro, o design do acolchoado personalizado é complementado pelos detalhes de costura e as cores exclusivas do divã. O interior mais recente e avançado da Aviação Executiva da Embraer, do Praetor 600 Bossa Nova, foi premiado como melhor design do ano no International Yacht & Aviation Awards 2019, em Veneza (categoria Design de Interiores VIP).

As entregas do aprimorado Phenom 300E começarão em maio de 2020; alguns dos recursos são opcionais.



Originalmente lançado em 2005, o Phenom 300 entrou no mercado em dezembro de 2009 e detém mais de 50% de participação no segmento de jatos leves desde 2012. A aeronave está em operação em mais de 30 países e sua frota já acumula mais de 1 milhão de horas de voo. A Embraer investe continuamente na competitividade do Phenom 300E por meio de avanços em seu desempenho, conforto, tecnologia e eficiência operacional. Em outubro de 2017, o novo Phenom 300E foi divulgado e entrou em serviço apenas cinco meses depois. A aeronave, recentemente aprimorada, continuará sendo designada “E” (Enhanced).

Phenom 300E

O Phenom 300E está entre os melhores jatos single-pilot, com velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 3.724 quilômetros (2,010 milhas náuticas) nas condições NBAA IFR. Com a melhor performance de subida e desempenho de pista da sua classe, o Phenom 300E tem custos de operação e de manutenção menor do que seus concorrentes. A aeronave voa a uma altitude de 45 mil pés (13.716 metros), propulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1, com 3.478 libras de empuxo cada.

O Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o DNA de design da Embraer e um dos maiores bagageiros de sua categoria. As maiores janelas de sua classe proporcionam luz natural abundante na cabine e no toalete. O conforto dos assentos, com capacidade de reclínio e amplo movimento é acentuado pela melhor pressurização de cabine entre os jatos leves (altitude máxima de 6.600 pés). O Phenom 300E oferece zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, uma ampla galley, opções de comunicação de voz e de dados e um sistema de entretenimento.

A cabine de comando permite operação single-pilot e oferece a opção avançada Prodigy Touch Flight Deck. Os recursos que a aeronave inclui, e que são tipicamente encontrados em categorias superiores, são ponto único de reabastecimento, manutenção externa do toalete e uma elegante escada.

Embraer Aviação Executiva

A Embraer é uma das maiores fabricantes de jatos executivos do mundo, tendo entrado neste segmento de mercado a partir de 2000, com o lançamento do jato Legacy. A Embraer Aviação Executiva foi constituída em 2005. Seu portfólio, entre os mais amplos da indústria, é formado pelos jatos entry-level Phenom 100EV, o jato leve Phenom 300E, os jatos médios Legacy 450 e Legacy 500, o médio Praetor 500 e o supermédio Praetor 600, o grande Legacy 650E e ultra-large Lineage 1000E. A frota da Embraer Aviação Executiva excede a marca de 1.300 jatos, que estão em operação em mais de 70 países. Os clientes são atendidos por uma rede global de 70 centros de serviços, entre próprios e autorizados, complementados por um Contact Center 24/7. Para maiores informações, visite executive.embraer.com

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer completa 50 anos de atuação nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.