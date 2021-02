Phenom 300 da Embraer se torna o jato leve mais vendido do mundo pelo nono ano consecutivo e o jato bimotor mais entregue em 2020

Pelo nono ano consecutivo, o jato leve da série Phenom 300, da Embraer, foi o mais vendido do mundo, segundo números divulgados hoje pela General Aviation Manufacturers Association (GAMA). A Embraer entregou 50 jatos Phenom 300 e Phenom 300E em 2020, tornando-se o jato leve mais entregue do ano. Este é o nono ano consecutivo em que a série Phenom 300 alcança esta marca, tendo acumulado mais de 590 entregas desde que entrou em operação, em dezembro de 2009. Em 2020, o Phenom 300 foi também o modelo de jato mais entregue entre todos os jatos bimotores do mercado.

Michael Amalfitano, presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva

“O contínuo sucesso do Phenom 300, como o jato leve mais vendido do mundo, é reflexo do nosso comprometimento em entregar a melhor experiência ao cliente na aviação executiva,” disse Michael Amalfitano, presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva. “Na Embraer, nunca paramos de aprimorar nossos produtos líderes de mercado. Estamos continuamente em busca de avanços em desempenho, conforto e tecnologia. O Phenom 300E não apenas apresenta recursos avançados, mas também entrega a mais sofisticada combinação de desempenho, tecnologia e ergonomia de qualquer jato executivo leve.”

Embraer

Originalmente lançada em 2005, a série Phenom 300 está em operação em mais de 30 países e acumula mais de um milhão de horas de voo. A Embraer investe continuamente na competitividade do Phenom 300 com melhorias em conforto, tecnologia, desempenho e eficiência operacional que resultam no mais alto valor residual do mercado.

Em janeiro de 2020 a Embraer anunciou o novo Phenom 300E, seguido pela aprovação de ANAC, EASA e FAA, em março, obtendo a tripla certificação. A primeira entrega do novo modelo ocorreu em junho de 2020.

A tecnologia incomparável, conforto excepcional e desempenho impressionante do Phenom 300E redefinem o padrão para a categoria de jatos leves. Em termos de desempenho, o novo Phenom 300E é ainda mais rápido, capaz de atingir Mach 0,80 e velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes nas condições de reserva NBAA IFR.

As melhorias tecnológicas adicionais incluem uma atualização da aviônica com um sistema de alerta e prevenção de saídas de pista (ROAAS), sendo a Embraer a primeira fabricante na Aviação Executiva a desenvolver e certificar uma tecnologia do tipo, além de proteção contra o fenômeno tesoura de vento (windshear), modo de descida de emergência, PERF, TOLD, FAA Datacom e muitos outros sistemas.

Os novos recursos que aumentam o conforto deste jato incluem uma cabine ainda mais silenciosa, mais espaço para as pernas no cockpit e uma nova opção de configuração de interior com acabamento premium ― a edição Bossa Nova. Batizado em homenagem ao estilo brasileiro de música, o opcional Bossa Nova engloba um pacote dos mais recentes desenvolvimentos de interiores da Embraer, com características como acentos de fibra de carbono e estilo de costura Ipanema, inspirado nas famosas calçadas do Rio de Janeiro. É também o primeiro da série Phenom 300 a apresentar o acabamento black piano.

Phenom 300E

O Phenom 300E está entre os melhores jatos single-pilot, com velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 3.724 quilômetros (2,010 milhas náuticas) nas condições NBAA IFR. Com a melhor performance de subida e desempenho de pista da sua classe, o Phenom 300E tem custos de operação e de manutenção menor do que seus concorrentes. A aeronave voa a uma altitude de 45 mil pés (13.716 metros), propulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1, com 3.478 libras de empuxo cada.

O Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o DNA de design da Embraer e um dos maiores bagageiros de sua categoria. As maiores janelas de sua classe proporcionam luz natural abundante na cabine e no toalete. O conforto dos assentos, com capacidade de reclínio e amplo movimento é acentuado pela melhor pressurização de cabine entre os jatos leves (altitude máxima de 6.600 pés). O Phenom 300E oferece zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, uma ampla galley, opções de comunicação de voz e de dados e um sistema de entretenimento.

A cabine de comando, equipada com o avançado sistema Prodigy Touch Flight Deck, permite operação single-pilot. Os recursos que a aeronave inclui, e que são tipicamente encontrados em categorias superiores, são ponto único de reabastecimento, manutenção externa do toalete e uma elegante escada.

Embraer Aviação Executiva

A Embraer está criando hoje o futuro da aviação executiva, utilizando inovação, design e tecnologia líderes na indústria – ao mesmo tempo em que incorpora práticas sustentáveis. Como uma empresa global com mais de 50 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de produtos que apresentam desempenho, conforto e tecnologia inovadores. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EV, que oferece a experiência da aviação executiva em sua forma mais pura; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido dos últimos oito anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, que com o melhor alcance de suas categorias, lideram o mercado com as aeronaves mais inovadoras e tecnologicamente avançadas de médio e super-médio porte, capazes de cruzar continentes e oceanos, respectivamente. Todos os dias, os jatos executivos da Embraer operam em todo o mundo apoiados por uma rede de suporte ao cliente forte e ágil, que é referência em toda a indústria. Para obter mais informações, visite www.executive.embraer.com.

Foto:Embraer/Divulgação