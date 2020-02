Phenom 300 da Embraer é o jato executivo leve mais entregue do mundo pelo oitavo ano consecutivo

A Embraer Aviação Executiva entregou 51 jatos Phenom 300 e Phenom 300E em 2019, tornando-o o jato leve com mais entregas no período. Esse é o oitavo ano consecutivo em que o Phenom 300 alcança esta marca, tendo acumulado mais de 530 entregas desde dezembro de 2009. Os dados constam no relatório da GAMA (General Aviation Manufacturers Association), entidade americana que representa o setor.

“O marco histórico de entregas revelado hoje reforça o sucesso desta fenomenal aeronave, que recentemente recebeu novos avanços de desempenho, conforto e tecnologia”, disse Michael Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. “Embora já seja o jato leve mais entregue no mundo, iniciamos o novo decênio tornando o Phenom 300E ainda melhor para atingir nosso objetivo principal que é oferecer a melhor experiência em aviação executiva aos clientes.”

Originalmente lançado em 2005, o Phenom 300 tem liderado o segmento de jatos leves desde o início da década de 2010. Em 2019, teve cerca de 20% a mais de entregas do que o concorrente próximo. O jato está em operação em mais de 30 países e sua frota já acumula mais de um milhão de horas de voo.

Em janeiro deste ano, a Embraer anunciou novos avanços de desempenho, conforto e tecnologia para o Phenom 300E, que estará disponível para o mercado a partir de maio de 2020. A aeronave agora oferece mais velocidade, tornando o jato executivo single-pilot mais veloz e com maior alcance do mundo ainda melhor e capaz de atingir Mach 0.80.

Com os avanços, o Phenom 300E passa a oferecer velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes nas condições NBAA IFR. A aeronave também terá uma cabine ainda mais silenciosa, mais espaço para as pernas no cockpit, além de uma nova opção de design interno premium, conhecida como Bossa Nova.



Em termos de tecnologia, o Phenom 300E está recebendo uma atualização aviônica que incluirá um sistema de alerta e prevenção de saídas de pista (ROAAS), sendo a Embraer a primeira fabricante na Aviação Executiva a desenvolver, certificar e patentear uma tecnologia do tipo, além de proteção contra o fenômeno tesoura de vento (windshear), modo de descida de emergência, PERF, TOLD, FAA, Datacom e muitos outros sistemas. Para completar as melhorias, o Phenom 300E será a única aeronave em sua categoria a oferecer conectividade 4G via Gogo AVANCE L5.



O Phenom 300E está entre os melhores jatos single-pilot, com velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 3.724 quilômetros (2,010 milhas náuticas) nas condições NBAA IFR. Com a melhor performance de subida e desempenho de pista da sua classe, o Phenom 300E tem custos de operação e de manutenção menor do que seus concorrentes. A aeronave voa a uma altitude de 45 mil pés (13.716 metros), propulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1, com 3.478 libras de empuxo cada.

O Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o DNA de design da Embraer e um dos maiores bagageiros de sua categoria. As maiores janelas de sua classe proporcionam luz natural abundante na cabine e no toalete. O conforto dos assentos, com capacidade de reclínio e amplo movimento é acentuado pela melhor pressurização de cabine entre os jatos leves (altitude máxima de 6.600 pés). O Phenom 300E oferece zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, uma ampla galley, opções de comunicação de voz e de dados e um sistema de entretenimento.

A cabine de comando permite operação single-pilot e oferece a opção avançada Prodigy Touch Flight Deck. Os recursos que a aeronave inclui, e que são tipicamente encontrados em categorias superiores, são ponto único de reabastecimento, manutenção externa do toalete e uma elegante escada.

A Embraer é uma das maiores fabricantes de jatos executivos do mundo, tendo entrado neste segmento de mercado a partir de 2000, com o lançamento do jato Legacy. A Embraer Aviação Executiva foi constituída em 2005. Seu portfólio, entre os mais amplos da indústria, é formado pelos jatos entry-level Phenom 100EV, o jato leve Phenom 300E, os jatos médios Legacy 450 e Legacy 500, o médio Praetor 500 e o supermédio Praetor 600, o grande Legacy 650E e ultra-large Lineage 1000E. A frota da Embraer Aviação Executiva excede a marca de 1.300 jatos, que estão em operação em mais de 70 países. Os clientes são atendidos por uma rede global de 70 centros de serviços, entre próprios e autorizados, complementados por um Contact Center 24/7. Para maiores informações, visite executive.embraer.com.

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer completa 50 anos de atuação nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.