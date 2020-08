PG lança primeiro clipe do “PG Blues Project – Salmodiando”

PG lançou nesta quinta-feira (06) o clipe “Salmos 23” o lyric vídeo é o primeiro vídeo lançado do seu mais recente projeto: “PG Blues Project – Salmodiando” em parceria com os amigos Déio Tambasco (guitarrista) e Eliel Divino (baterista).

“Salmos 23”



“PG Blues Project – Salmodiando” conta com 3 canções “Salmos 23”, “Salmos 91”, e “Salmos 150” e é um projeto de Blues Rock, que caminha pelo Southern Blues americano com uma sonoridade blues e rock inspirados nos anos 60.

O EP, produzido por PG, foi disponibilizado nas plataformas digitais em 30 de julho e agora chega em vídeo.

O primeiro clipe do EP “Salmos 23” foi lançado nesta quinta-feira (06) em seu canal do YouTube. A produção de vídeo foi de Vlad Aguiar, a produção musical de PG e a distribuição da Oni Music.

“É um projeto diferente, autentico e leve, que já estava em meu coração há muito tempo cantar e tocar sobre os salmos e fazer um projeto de blues que gosto muito” declara PG

Mais sobre PG

PG é cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador, produtor musical e um dos nomes mais influentes no rock cristão nacional.

Iniciou a carreira no início de 1993 na banda Corsário e em 1998 ingressou no Oficina G3, e fez parte de uma das fases mais populares da banda, onde permaneceu até o final de 2003.

Em 2004, em carreira solo, lançou o primeiro álbum “Adoração”.

“De um lado a outro” foi lançado em 2006 e dois anos depois, em 2008, PG lançou “Eu Sou Livre” em CD e DVD que tinha em seu repertório a canção “Meu Universo”. O CD recebeu disco de platina pela venda de mais de 100 mil cópias.

Em 2009 lançou “A conquista” e em 2011 lançou o CD e DVD “Imagem e Semelhança”.

“Nova Vida” foi lançado em 2014 e marcou os dez anos de carreira solo de PG.

S.E.T.E “Senhor Exaltado Tu És” foi lançado em 2015 e no ano de 2017 o cantor lançou “Acústico – Música e Palavra”.

“Eternidade” seu álbum anterior foi lançado em 2019.



Ouça “PG Blues Project – Salmodiando” em todas as plataformas digitais e em vídeo no canal do cantor.

Redes

instagram.com/cantorPG

Facebook.com/cantorPG

https://www.youtube.com/c/CantorPG