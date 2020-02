Petroleiros da Revap protestam contra demissões e retirada de direitos

Os petroleiros da Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, realizaram um protesto na refinaria, nesta quarta-feira (5), contra a retirada de direitos, a demissão de mil trabalhadores da Fafen Araucária e a hibernação da unidade da Petrobrás. O protesto também contou com a participação de trabalhadores de outras categorias e reuniu cerca de 90 pessoas.

Revap

Em assembleia, os petroleiros também aprovaram o estado de greve na refinaria, sinalizando apoio à greve nacional petroleira, que ocorre em todo país, desde o dia 1º. Os petroleiros da Revap já realizaram quatro cortes de rendição na refinaria, desde o início da greve nacional, em solidariedade à mobilização.

O protesto também foi contra a imposição de novas regras para a jornada de trabalho na refinaria, que vão representar, na prática, corte de salários e aumento das condições de risco no local de trabalho.

A manifestação contou com a participação de representantes do Sindicatos dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, do Sindicato dos Correios de São José dos Campos, da CSP-Conlutas, do PSOL, do PSTU e do PDT.

(Divulgação)

Fafen

“As demissões na Fafen vão representar a transferência dos postos de trabalho do Brasil para o exterior. Não podemos aceitar! Vamos fortalecer a greve nacional contra a retirada de direitos, as demissões e a privatização do maior patrimônio do país, a Petrobrás”, afirmou o presidente do Sindicato dos Petroleiros, Rafael Prado.