Petrobras entrega testes para diagnóstico de Covid-19 em São Paulo

A Petrobras entregou ao Laboratório Central de Saúde Instituto Adolfo Lutz um lote de 50 mil testagens para diagnóstico de Covid-19. No mês passado, o estado já havia recebido 40 mil testes. Esses testes fazem parte do lote de 600 mil que a companhia encomendou aos EUA, anunciados em 24 de março, e doados ao Sistema Único de Saúde (SUS), que fez os repasses para cada estado.

Testes RT-PCR

Os testes são do tipo RT-PCR, considerados “padrão ouro” pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC), pois fornecem um diagnóstico preciso na identificação da presença do vírus. A iniciativa integra um conjunto de ações da companhia no combate ao coronavírus:

COVID-19

“Estamos concentrando todos os esforços para ajudar a sociedade brasileira a atravessar esse momento. Importamos testes de alta qualidade que serão distribuídos em várias regiões do Brasil por meio dos órgãos de saúde”, informa a gerente executiva de Responsabilidade Social, Olinta Cardoso. Testes RT-PCR

A Reação em Cadeia da Proteína Transcriptase Reversa, ou RT-PCR, é um teste que identifica a cadeia de proteínas do genoma do vírus, a partir de amostras colhidas da narina e da garganta de pessoas com sintomas da doença ou que tiveram contato com elas. As amostras precisam ser analisadas em laboratórios que possuem equipamentos que estudam genomas, demandando de quatro a seis horas de processamento.

Imagem de fernando zhiminaicela por Pixabay

