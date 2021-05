Petrobras divulga patrocínio a feiras e ações literárias selecionadas

O programa Petrobras Cultural Para Crianças irá patrocinar feiras e ações literárias voltados para o público infantil, com ênfase em crianças de até 6 anos de idade. Por meio de chamada pública, foram selecionadas propostas de cinco estados brasileiros e do Distrito Federal — todos elas com alcance nacional, devido à possibilidade de transmissão online. A verba investida pela Petrobras será de R$ 3 milhões. Os nomes dos contemplados serão divulgados nesta quarta-feira, 12 de maio.

A lista traz projetos de referência nacional, como a Flipinha, eixo infantil da Flip (Feira Literária de Paraty, no RJ) e a Bienal do Livro do Rio de Janeiro; bem como projetos relevantes em suas regiões, como a Bienalzinha da Feira do Livro de Pernambuco e Feira Literária de Pirenópolis-GO. A seleção contempla também ideias inovadoras, como uma edição do FIL – Festival Internacional de Linguagens voltado para literatura, que propõe dentre suas ações o letramento literário através de livros de imagens, além de aventuras sensoriais, sonoras e visuais.

“A realização das atividades em formatos online e presencial torna a chamada literária um evento democrático e abrangente, com alcance nacional. Os projetos serão oportunidades importantes para reforçar a importância da Primeira Infância, tema do Petrobras Cultural para Crianças. Além de atividades para os pequenos, haverá programações direcionadas a pais e professores”, destaca o gerente de Patrocínio e Eventos da Petrobras, Aislan Greca.

No total, os projetos realizarão atividades presenciais nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, abrangendo cidades de diversos portes. Os projetos literários ocorrerão entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022. Caso não seja possível a realização de atividades presenciais por medidas de distanciamento social, elas poderão ser adaptadas para o formato digital.

A seleção por chamada pública visa a dar transparência e mais participação da sociedade no processo seletivo. Os projetos foram avaliados por uma comissão de especialistas em primeira infância e literatura. Foram levados em consideração critérios como mérito artístico, relevância de ações para a primeira infância e expertise do proponente. A psicóloga Caroline Vieira Lara, coordenadora da área de Conteúdo e Curadoria na Playkids, participou do processo de seleção. Para ela, as feiras e ações ajudam a identificar estratégias e diferenciais, que trarão inovação e qualidade para o cenário da literatura:

“Podemos afirmar categoricamente que o propósito da chamada foi atingido: viabilizar projetos de grande impacto social, cultural, educacional e mercadológico, realizadas por equipes competentes e comprometidas com todo avanço que estes eventos e ações podem trazer para a infância e para a comunidade”, afirma.

Yael Sandberg Esquenazi, psicóloga e diretora executiva do Instituto Samuel Klein, também fez parte do time que escolheu os projetos. Ela destaca o desafio e o talento dos selecionados:

“Percebi um expressivo crescimento acerca do conhecimento qualificado nesse campo, dada a diversidade e qualidade das propostas analisadas. E posso destacar que, apesar das adversidades que estamos atravessando, será possível, através deste valioso apoio da Petrobras, levar atividades relevantes, atrativas e educativas a muitas crianças por todo o Brasil”, acredita.

Com a conclusão da chamada literária, a Petrobras completa um ciclo de três chamadas voltadas para a primeira infância lançadas em 2020: a primeira patrocinou projetos com foco em artes cênicas, como dança, teatro e circo; e a segunda contemplou curtas e médias metragens da área de animação, com exibição em plataformas de streaming.

“Com as chamadas do Petrobras Cultural para Crianças, a Petrobras reforça seu apoio ao setor cultural, preocupando-se em mantê-lo ativo. Os projetos selecionados acontecerão digitalmente ou presencialmente “, completa Aislan.

A Petrobras vem apoiando projetos que incentivam a primeira infância, que vai de zero até os 6 anos. Diversas pesquisas reforçam que nesta fase se desenvolvem as habilidades cognitivas fundamentais que vão durar para toda a vida. Além disso, o cérebro da criança tem um enorme poder de absorção, sendo território fértil e aberto para as práticas artísticas, educativas e culturais. Assim, investir na Primeira Infância é possibilitar a evolução de competências essenciais para uma criança, tendo em vista que nessa fase são vividas experiências e descobertas que são levadas para o resto da vida e podem transformar realidades.

Confira abaixo a lista dos contemplados:

Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro (RJ)

GL Events Exhibitions

A Bienal é o maior evento literário do país e proporciona experiências que permeiam o conhecimento para crianças e adultos de todas as idades. Seu espaço infantil foca em estimular a imaginação das crianças e incentivar o aprendizado de maneira criativa. O projeto proporciona atividades voltadas para o desenvolvimento da primeira infância e demais faixas etárias infantis a partir do uso de tecnologias que facilitam o aprendizado através da interatividade. A Bienal também conta com ações nas escolas, levando autores renomados para dentro delas, e visitação escolar. É realizada no Rio de Janeiro/RJ e por meio virtual.

Bienalzinha, da Bienal do Livro de Pernambuco (PE)

Vox Produções

A Bienalzinha é um reconhecido segmento dentro da Bienal do Livro de Pernambuco. Com a proposta de oferecer uma experiência sensorial, lúdica e divertida, a Bienalzinha visa despertar a curiosidade e o interesse das crianças pelo mundo mágico da leitura. Realiza contação de histórias, ambiente adaptado, oficinas e ampla variedade e formatos de atrações. Acontece em Recife e em ações virtuais.

Feira do Livro de Porto Alegre (RS)

Câmara Rio-Grandense do Livro

Evento tradicional da cena cultural de Porto Alegre e de repercussão nacional, possui grande diversidade de atividades. A programação da Área Infantil e Juvenil constará de encontros com autores, contações de histórias, espetáculos, intervenções poéticas, oficinas e exposições. A programação destinada aos professores, bibliotecários, pais e outros mediadores da leitura será integrada por seminários, encontros, saraus, bate-papos e oficinas. Além disto, serão oferecidos espaços/momentos de interação com crianças, mediados pela leitura de literatura infantil, com destaque para a poesia, no que tem de mais potente: afeto, experiência estética e linguagem. A Feira acontece em Porto Alegre e por meio digital.

Feira Literária de Pirenópolis (GO)

Casa de Autores

A FLIPIRI é um evento reconhecido por sua qualidade, realizado na cidade histórica de Pirenópolis, Goiás. Contém segmento totalmente voltado para primeira infância, com bebeteca, teatro e oficina. Há previsão de autores de relevância, programação destinada a gestantes, oficinas para educadores infantis, oficinas de brinquedos, contação de histórias, e bate papo com autores de livros infantis. Contará também com ações virtuais.

FIL Festival – edição “A experiência da literatura” (projeto virtual)

Saci Produções

A experiência da literatura é um edição especial do FIL – Festival Internacional de Linguagens, evento de multilinguagem voltado para a literatura infantil. Propõe ações originais e inovadoras em 8 eixos definidos para a Primeira Infância, com letramento literário através de imagens, curadoria de coleções de livros totalmente voltadas a esse segmento, ópera infantil, contação de histórias, dentre outras atividades. Será totalmente digital a partir de diversas cidades e propõe suas ações em duas temporadas.

Fliminha, da Festa Literária Internacional da Mantiqueira (MG-SP)

Ufa Mulufa

A Fliminha é o segmento infantil da FLIMA e desenvolve atividades de difusão de literatura, formação de leitores e promoção do livro. Conta com uma programação que traz nomes relevantes do cenário literário e cultural, direcionada não só ao público infantil, mas também à formação de profissionais e cuidadores, que possuem grande impacto na formação de crianças na primeira infância. O projeto prevê iniciativas junto à rede pública de educação em sete cidades da região da serra da Mantiqueira: Campos do Jordão/SP, Gonçalves/MG, Monteiro Lobato/SP, Paraisópolis/MG, Santo Antônio do Pinhal/SP, São Bento do Sapucaí/SP e Sapucaí Mirim/MG. Também oferece atividades online.

Flimo – Festa Literária de Morretes (PR)

Gloriosa Produção Cultural

Evento literário que tem como premissa promover a conexão entre diferentes públicos e os diversos formatos e linguagens que envolvem a escrita, a palavra e a literatura. Ela acontece em Morretes/PR, impactando também Curitiba e a região de seu entorno. A programação infantil, nomeada Orelha, desenvolve em co-criação um laboratório livre com a participação das crianças, além de ações como contação de histórias, brincadeiras, ateliê gráfico livre, oficinas criativas e a disponibilização de biblioteca. A Flimo também oferece atividade em escola e biblioteca móvel para os locais mais distantes, assim como atividades em meio virtual.

Flipinha: A Flip das crianças, suas famílias e educadores (Paraty-RJ)

Associação Casa Azul

O projeto tem em vista a realização da Flipinha, programação infantil da Flip. Desenvolverá ações voltadas diretamente à primeira infância e para professores, mediadores e pais, que atingem as crianças de até 6 anos por extensão. Haverá mesas voltadas para as crianças explorando o aspecto lúdico da leitura, mesas para os pais e professores com o papel da mediação de leitura; conteúdo criado pelas crianças em sala de aula, para os encontros com os autores durante o evento; além de contato do público infantil com o processo de produção do livro. Conta também com programa de formação de mediadores de leitura, específico para a primeira infância. O projeto acontece em Paraty/RJ e por meio de ações virtuais.