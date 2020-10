Pesquisas mostram que CNN é o canal de notícias mais imparcial do país

Levantamentos inéditos feitos pelos institutos Kantar Ibope Media e Real Time Big Data ouviram 2.769 pessoas, em dez estados brasileiros

Pesquisas realizadas por dois dos maiores institutos do país, o Kantar Ibope Media e o Real Time Big Data, apontam que a CNN é vista pelo público como o canal de notícias mais imparcial e independente do Brasil.

CNN é o canal de notícias mais imparcial do país

Os dois levantamentos foram realizados a pedido da CNN Brasil e tiveram como objetivo sondar a percepção dos telespectadores sobre as emissoras de jornalismo. Um dos principais alvos foi avaliar a opinião do público sobre o posicionamento editorial dos veículos em relação à cobertura do governo federal.

Tanto o levantamento do Kantar Ibope Media quanto o do Real Time Big Data chegam à mesma conclusão: a CNN é vista como o canal mais imparcial do país, superando de longe seu principal concorrente no segmento news.

Sua principal concorrente, por sua vez, não é vista como imparcial pela maioria do público, mas sim como um canal que se posiciona contra o governo federal.

Kantar Ibope Media

Segundo o Kantar Ibope Media, 52% dos entrevistados vêem a CNN como imparcial; 17%, contra o governo; e 13%, a favor do governo. Na mesma pesquisa, a principal concorrente é vista como imparcial apenas por 22%; 69% consideram que ela atua contra o governo; e apenas 2% dizem que ela é a favor do governo.

Real Time Big Data

No Big Data Real Time, o resultado segue a mesma linha: a CNN é vista como independente por 49%; contra o governo por 18% e favor do governo por 13%. A principal concorrente da CNN é vista como independente apenas por 28% das pessoas; contra o governo por 65% e a favor, por 1%.

Os resultados serão divulgados pela CNN Brasil em uma ampla campanha, que começará nos próximos dias. O tema das peças publicitárias é: “CNN. O jornalismo mais imparcial do Brasil”.

A pesquisa do Kantar Ibope Media foi realizada por questionários on-line com 1269 entrevistados, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, entre os dias 30 de julho e 18 de agosto.

A pesquisa do Real Time Big Data foi realizada pelo método telefônico com amostra de 1500 entrevistados dos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Goiânia e Belém entre 26 e 29 de julho.

CNN Brasil

A CNN Brasil é conduzida pelo grupo brasileiro de mídia NovusMídia, conforme acordo de licenciamento de marca estabelecido com a CNN International Commercial (CNNIC), que abrange o acesso a certas propriedades, incluindo conteúdo da CNN International. O canal de notícias 24 horas está disponível desde o dia 15 de março de 2020 para assinantes da TV paga, no canal 577, e também nas plataformas digitais.

Em setembro de 2020 lançou a CNN Rádio, em parceria com a Rede Transamérica, para levar conteúdo jornalístico para 196 cidades brasileiras, com alcance potencial de 55 milhões de ouvintes.

Em outubro do mesmo ano criou uma nova unidade de negócios dentro de sua estrutura: a CNN Eventos. Seguindo o modelo consolidado realizado pela CNN americana, o projeto vai realizar fóruns, summits e debates para diversos segmentos do mercado.

