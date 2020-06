Pesquisa do Ministério da Saúde medirá imunização da população

A Prefeitura de São José dos Campos foi oficialmente comunicada pelo instituto Ibope Inteligência sobre a realização da segunda fase da pesquisa que irá medir o nível de imunização da população brasileira e identificar de que forma o vírus está se propagando pelo país. O levantamento acontecerá entre os dias 4 e 6 de junho, em várias regiões da cidade.

A pesquisa é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas e financiada pelo Ministério da Saúde. Segundo o instituto de pesquisa, a terceira e última fase ocorrerá 14 dias após o término desta etapa, mas caso o número de entrevistas mínimo não seja realizado neste período, poderá haver mais alguns dias subsequentes de coleta.

São José dos Campos é um dos 133 municípios brasileiros escolhidos pelo Ministério da Saúde como participantes da pesquisa. De acordo com a Universidade Federal de Pelotas, o resultado irá auxiliar na criação de políticas públicas mais eficientes no combate à pandemia baseadas em critérios científicos sobre o comportamento do vírus.

A pesquisa consiste na aplicação de um breve questionário sobre a existência de doenças preexistentes e possíveis sintomas de coronavírus nos últimos 30 dias, além da realização de um teste sanguíneo rápido que utiliza metodologia por punção digital.

Para esta segunda fase, a Ibope informa que haverá treinamento metodológico e de biossegurança de todos os entrevistadores que irão a campo. Para isso, foram contratados dois profissionais de enfermagem para cada um dos municípios participantes da pesquisa, com o intuito oferecer suporte técnico aos entrevistadores em campo e estreitar o contato com as autoridades locais.

As informações das pessoas testadas como positivas serão enviadas à Secretaria de Saúde para que elas sejam monitoradas.

O Ibope Inteligência informa que disponibilizará aos participantes folhetos explicativos sobre o projeto (objetivos, metodologia, formas de prevenção da covid-19) e cartas de consentimento e assentimento. Quando solicitado, os entrevistadores poderão apresentar reportagens veiculadas na mídia televisiva que informam a população sobre a pesquisa a fim de confirmar os objetivos e a veracidade do estudo.