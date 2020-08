Pesquisa aponta hábitos e comportamento do consumidor de São José dos Campos durante a pandemia

MBM Comunicação desenvolve pesquisa para ajudar na retomada do comércio da cidade

A MBM Comunicação, empresa especializada em Marketing de Conteúdo e RP Digital, desenvolveu uma pesquisa para compreender as mudanças nos hábitos de consumo da população de São José dos Campos (SP) durante a pandemia. O objetivo foi fornecer dados, análises e insights de forma gratuita para a retomada de atividades dos negócios da região. A recolha dos dados aconteceu entre os meses de maio e junho, em um período de 21 dias corridos. As metologias utilizadas foram aplicação de formulários de pesquisa, desk research – microambiente, desk research – macroambiente, análise quantitativa e leitura qualitativa. Foram entrevistadas 298 pessoas, analisado 23 relatórios de pesquisa, 16 veículos e perfis locais.

Foram avaliados diversos fatores relacionados a alimentação, compras e diversão. No quesito delivery, por exemplo, “preço” desponta como o maior critério de escolha enquanto “apoiar o estabelecimento” está entre os três primeiros lugares de todos os grupos de idade. O estudo revela uma preocupação com o apoio ao comércio local e aos produtores locais. A preocupação com a higiene aparece em 4º lugar como critério de escolha dos consumidores a partir dos 35 anos e apenas em 6º lugar para os entrevistados das gerações Z e Millenials, que corresponde a faixa etária de 18 a 34 anos.

São José dos Campos

Em relação às compras, entre as menções espontâneas sobre onde fazer compras em São José dos Campos estão o centro e o calçadão da cidade e as lojas físicas, 8% e 15% respectivamente. Em contra partida, cerca de 28% do total pretendem continuar comprando mais online. Já sobre o modo como a diversão, cerca de 27% dos entrevistados querem continuar aproveitando mais em casa após a pandemia.

De uma forma geral, a pesquisa revela que antigos escolhas em relação à alimentação, às compras e à diversão ressurgem com a quarentena travestidos por novos meios, principalmente no digital. Para a gestora da pesquisa, Flora Rumbelsperger, Cientista social especializada em Antropologia do Consumo , o consumidor está reinventando o passado, retomando hábitos que lhes trazem memórias e experiências mais profundas, indo além da compra de um produto ou serviço.

“A gente acelerou muito o processo de digitalização no trabalho, na diversão e em vários aspectos da vida. E junto a esse processo futurista aparecem hábitos de lazer e consumo que são resgastes: coisas que eram antigas reaparecendo como cozinhar para se divertir, a prática da leitura, jogos de tabuleiro ou brincadeiras em família. As coisas simples e essenciais estão sendo valorizadas novamente”, completa Flora.

Segundo Marianna Bretz, diretora da MBM, os resultados apontados na pesquisa possibilitam que as empresas locais tomem decisões mais conscientes para o processo de retomada e tenham uma comunicação mais efetiva em um período de incertezas. “Para se fazer qualquer tipo de comunicação é preciso ouvir, entender o cliente, saber o que ele deseja, os medos, os desejos e entender como seu negócio pode se posicionar. A MBM desenvolveu este estudo gratuito para colaborar nesse entendimento e promover uma maior conexão entre as marcas e os consumidores locais na torcida por uma retomada mais assertiva”.

MBM Comunicação

Sobre a MBM Comunicação – A MBM Comunicação tem o propósito de unir pessoas por meio de um conteúdo relevante e inteligente. Isso é feito a partir de pesquisas qualitativas, quantitativas e ferramentas de Inteligência Artificial que colaboram para um planejamento de marketing de conteúdo mais estratégico e sem achismos.

Somos orientados pelos princípios do Jornalismo, do Marketing Digital e Data Intelligence com uso de Social Listening. Dessa forma, conseguimos criar caminhos certeiros para o seu negócio e colocar a mão na massa juntos.

Imagem de Mircea Iancu por Pixabay