Perjeta: para que serve e como funciona

O Perjeta é um remédio transcrito por médicos para o tratamento de câncer de mama em mulheres adultas, e possui na sua composição Pertuzumab e tem como objetivo diminuir, parar e até matar as células cancerígenas que causam essa doença.



Existem algumas especificações para tomar esse medicamento especial, como, mulheres de idade adulta que não tenham realizado tratamentos com medicamentos anti-HER2 ou quimioterapia para doença metastática.



O remédio de câncer de mama Perjeta é indicado para as mulheres que possui a doença em estágio avançado ou inicial com alto índice de ser recorrente, é recomendado por diversos profissionais por conta dos resultados positivos apresentados nas pacientes.





Onde encontrar Perjeta?

O Perjeta é um medicamento de alto custo e possui um custo médio de R$ 14.000,00 podendo ser adquiridos por pacientes com a apresentação da receita médica, médicos com a apresentação do CRM (Conselho Regional de Medicina), ou por instituições médicas.



Na maioria das vezes é necessário realizar a encomenda ou procurar por um laboratório de remédios especiais para adquirir o produto e iniciar o tratamento, já que nem todas as farmácias convencionais possuem esse medicamento a pronta entrega por conta dos cuidados que esse medicamento necessita, como, a própria armazenagem do produto.





Efeitos colaterais



O medicamento Perjeta 420mg pode ser injetado na veia do paciente por qualquer profissional formado na área da saúde e a quantidade de doses é indicada pelo médico de acordo com o grau da doença diagnosticada.



Toda medicação para qualquer tipo de tratamento é passível de efeitos colaterais, seja para uma simples dor de cabeça sendo tratada com medicamentos tradicionais, ou para um câncer com tratamento via medicamentos especiais.



Os efeitos colaterais podem variar de pessoa para pessoa, mas no geral o paciente pode apresentar sintomas como, tontura, perda de apetite, retenção de líquidos, falta de ar, náuseas, diarreia, febre, arrepios, cansaço, dor de garganta, fraqueza, formigamento, queda de cabelo, dores nas articulações e nos ossos.





Contraindicações



Esse medicamento possui algumas contraindicações, como dito anteriormente, as pacientes só podem realizar o tratamento de câncer de mama se forem maiores de 18 anos, não podem estar grávidas ou serem lactantes, alérgicas ao pertuzumab, possuir histórico de doenças cardíacas e não podem ter realizado quimioterapia com medicamentos do tipo antraciclinas.



É de extrema importância que esse tratamento seja realizado e acompanhado por um médico e que qualquer tipo de efeito colateral seja avisado imediatamente, para que assim, os profissionais verifiquem se é ou não normal esse efeito de acordo com os exames pessoais de cada paciente.



O pertuzumab para o tratamento do câncer de mama é frequentemente estudado por médicos e cientistas e apresentam ótimos números em relação à cura da doença, por isso, é um dos medicamentos mais transcritos pelos médicos para as pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama.

Imagem de waldryano por Pixabay