Pequenas empresas abriram 3 mil novas vagas em São José dos Campos

Número faz parte de análise do Sebrae-SP feita com dados de janeiro a novembro de 2019 do Caged

As pequenas empresas abriram 3.045 novas vagas de empregos enquanto as médias e grandes fecharam 2.199 postos de trabalho de janeiro a novembro de 2019, em São José dos Campos. O saldo de vagas de 2019 é 13,4% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior, segundo análise do Sebrae-SP, a partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

“Quem vai gerar os empregos que o país precisa não serão os gigantes, serão as pequenas e micros, que contratam ou que transformam desempregados em empreendedores. E os números mostram a força dos pequenos negócios”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.

O destaque foi o setor de serviços, que abriu 1.439 novos postos de trabalho, seguido construção civil com 738 e comércio com 664. O saldo de vagas é resultado da diferença entre o número de contratações e desligamentos nas empresas.

As pequenas empresas foram responsáveis por 80,8% das vagas de empregos criadas entre janeiro e novembro de 2019 no Estado de São Paulo enquanto as médias e grandes responderam por 19,2%. Enquanto as MPEs abriram 227.344 postos de trabalho, as médias e grandes foram responsáveis por 54.006 novas vagas no período.

Na divisão por setores, as pequenas empresas de serviços foram responsáveis pela maior geração de vagas: 131.584, seguida do comércio com 35.055, construção civil com 26.194 e indústria de transformação com 18.555.