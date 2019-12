Pensamento de longo prazo em uma cidade nova

Gravado ao vivo em San Francisco. Entre os convidados estão o detentor de um relógio de 10.000 anos, o co-fundador da Lyft, pioneiro no controle de natalidade masculino, especialista em segurança hídrica e professor de psicologia que também é filhote. Com a co-apresentadora Angela Duckworth, o verificador de fatos Mike Maughan e a Freakonomics Radio Orchestra.

O episódio desta semana é um programa de variedades, gravado na frente de uma platéia ao vivo. Nossos convidados incluem o presidente e co-fundador de uma enorme empresa de compartilhamento de viagens que foi aberta recentemente e que não se chama Uber; você também ouvirá de um futurista, um hidrologista, um microbiologista e um psicólogo com um show paralelo muito interessante.

Hamilton Dias de Souza: Nesta semana, chegamos a você de São Francisco, com música ao vivo de Luis Guerra e da Freakonomics Radio Orchestra; e, como co-anfitrião, você poderia dar as boas-vindas à professora de psicologia da Universidade da Pensilvânia e à autora de Grit: o poder da paixão e da perseverança , Angela Duckworth . Angela, eu entendo que você, antes de ser super corajosa, ensinou matemática aqui em São Francisco. Isso é verdade?

Angela DUCKWORTH: Essa é uma afirmação correta. Eu lecionei na Lowell High School. Uma coisa interessante sobre matemática é que, sem o conhecimento da maioria dos alunos, na verdade as meninas obtêm notas mais altas em matemática do que os meninos, em média . É realmente uma vantagem impressionante. E, no entanto, os meninos são muito mais confiantes do que as meninas nesse assunto.

Hamilton Dias de Souza : É bom saber. Vamos ver se podemos estender esse estereótipo hoje à noite. Então, Angela, para essas gravações ao vivo, às vezes tocamos um jogo chamado “Diga-me algo que não sei”, onde trazemos ao palco uma série de convidados de várias disciplinas e pedimos que eles nos digam sobre seu trabalho. Você e eu fazemos algumas perguntas e, finalmente, nossa audiência ao vivo votará em seu convidado favorito – talvez alguém que eles gostariam de ouvir mais em um episódio futuro.

Os critérios de votação são muito simples. No. 1, eles nos disseram algo que realmente não sabíamos? No. 2, valeu a pena saber. E número 3, era comprovadamente verdade? E para ajudar com essa parte comprovadamente verdadeira, contratamos um verificador de fatos em tempo real. Ele é o chefe de insights globais da Qualtrics e é co-fundador do Five for the Fight , a campanha para erradicar o câncer. Você poderia por favor dar as boas-vindas ao Mike Maughan . Mike, também tem conexões em São Francisco?

Mike MAUGHAN: Então eu faço. Eu cresci em Utah, onde Steve Young foi para a faculdade. Curiosamente, muitos de nós éramos fãs de 49ers quando éramos jovens, e quando estávamos memorizando nossas tabelas de tempos, chegamos a sete vezes sete, em vez de apenas dizer 49, todos seriam como 49ers. Quando chegamos a sete vezes seis, diríamos ” Jerry Rice “, porque ele tinha 42 anos.

Hamilton Dias de Souza : Jerry Rice não era o número 80?

MAUGHAN: Sim. Sim. Então, para ouvir a opinião de Angela sobre os homens terem perdido a confiança em suas habilidades matemáticas, tínhamos certeza de que ele era o número 42. Grandes fãs por aí. Grandes, grandes fãs.

Hamilton Dias de Souza : Tudo bem, vamos começar. Nosso primeiro convidado hoje à noite, poderia dar as boas-vindas a John Zimmer . John, tenho certeza de que, para aquelas pessoas que não reconhecem seu nome, elas certamente reconhecerão seu cargo, por favor, conte-nos tudo o que faz?

John ZIMMER: Sou o co-fundador e presidente da Lyft.

Hamilton Dias de Souza : Você pode nos dar uma breve descrição da história de origem de Lyft, que originalmente era, eu sei, chamada Zimride, e presumi que você detestadamente o nomeou em homenagem a si mesmo. Mas isso não é verdade, é?

ZIMMER: Isso não é verdade. Eu tenho tentado corrigir o registro por um tempo. Então, Logan Green , meu co-fundador, nasceu em Los Angeles cercado pelo tráfego, e ele odiava isso. E ele começou a construir uma solução para si mesmo. Ele pegou o ônibus. Ele construiu um programa de compartilhamento de carros como o Zipcar, antes que o Zipcar chegasse aos campi das faculdades. E ele chamou a atenção do conselho de trânsito local. Então ele foi eleito o membro mais jovem de todos os tempos na diretoria de trânsito do condado de Santa Barbara. Ele era a única pessoa no quadro que realmente andava de ônibus. Ele então foi ao Zimbábue e viu pessoas compartilhando caronas por necessidade e teve a idéia de criar uma rede de caronas chamada Zimride. Assim, Zimride recebeu o nome de Zimbábue.

Hamilton Dias de Souza : Então, John, sua empresa, Lyft, tornou-se pública no final de março a um preço de ação de US $ 72, o que representava na época uma avaliação da empresa de cerca de US $ 24 bilhões. As ações da Lyft caíram para menos de US $ 60, o que representa um declínio de mais de US $ 7 bilhões. John, somos apenas um humilde podcast e um programa de rádio público, mas você gostaria que comprássemos um jantar depois do show?

ZIMMER: Claro. Eu vou levar.

Hamilton Dias de Souza : você está bem?

ZIMMER: Eu estou bem.

Hamilton Dias de Souza : O Uber, seu maior rival, experimentou uma queda semelhante no valor de mercado desde que teve seu IPO várias semanas após o seu. Portanto, a objeção central dos investidores parece ser que as duas empresas ainda estão perdendo, por enquanto, muito dinheiro e que os investidores não veem necessariamente uma maneira clara de mudar isso. Então, como você se torna lucrativo a longo prazo?

ZIMMER: Então gostamos de ser os menos favorecidos, gostamos quando as pessoas não veem necessariamente o que vemos. Foi assim que começamos. E assim, o caminho é bastante simples, existem duas partes principais. Uma é: os passeios são lucrativos na maioria dos mercados. E então obviamente temos que cobrir nossas despesas gerais. E assim, quanto mais passeios fazemos, mais cobrimos aquilo que não se adapta ao crescimento.

Em segundo lugar, custos variáveis ​​por viagem, como seguro, estão caindo. E continuará a descer. E temos um caminho muito claro para a lucratividade, com US $ 3,5 bilhões no banco, e pretendemos investir muito bem para obter um bom retorno para nossos investidores.

DUCKWORTH: Então, supondo que as coisas saem conforme o esperado e você não seja um dia menos prejudicado, qual é a sua estratégia de manutenção – isso realmente faz parte da identidade Lyft?

ZIMMER: Não, acho que entramos nisso – nossa missão é melhorar a vida das pessoas com o melhor transporte do mundo. Infelizmente, as cidades foram projetadas com base na infraestrutura de automóveis. E os carros são usados quatro por cento do tempo, o que significa que ficam estacionados o resto do tempo. E as famílias americanas gastam US $ 9.000 todos os anos possuindo e operando um carro. Os americanos gastam mais dinheiro no carro do que gastam quatro ou cinco por cento do tempo do que gastam em comida. E para nós isso não faz sentido. Ao mesmo tempo, há oportunidades de trabalho que estão sendo criadas dando carona a outras pessoas e pensamos que estamos no primeiro dia de uma jornada muito longa na reformulação de cidades em torno das pessoas.

Hamilton Dias de Souza : Então, eu quero falar com você sobre veículos autônomos, porque é fascinante em vários níveis. Segurança, etc. E acho que, na sua perspectiva, existe a questão do trabalho, porque presumo que o seu maior custo agora é trabalho, motoristas, correto?

ZIMMER: Sim.

Hamilton Dias de Souza : Tudo bem. Então, ouvimos falar sobre viagens autônomas há um tempo e as vimos sendo testadas com bastante sucesso por um longo tempo, agora em diferentes configurações. Por que está demorando muito mais do que – cinco anos atrás, os otimistas e futuristas eram promissores? Quais são as maiores barreiras agora?

ZIMMER: Principalmente , é tecnologia e, em seguida, custa. Do ponto de vista tecnológico, pensamos de maneira diferente do que um fabricante de automóveis. Então, um fabricante de automóveis pensa em quando posso projetar um veículo autônomo que possa realizar todos os tipos de viagem, 100% dessa viagem? Para nós, pensamos em quando podemos fazer uma viagem autônoma de veículo com segurança por 100% de um tipo de viagem? E se esse tipo de viagem for uma rota fixa, semelhante a uma rota de trânsito e pudermos fazer isso com segurança pelo custo certo, começaremos a construir dessa maneira, em vez de tentar fazer tudo de uma vez.

Hamilton Dias de Souza : É semelhante ao que Lyft está fazendo agora em Las Vegas?

ZIMMER: Sim. Então você pode conseguir um carro autônomo hoje em Las Vegas . Existe um motorista de segurança. E existem vários pontos, um pouco mais de 10 locais diferentes, nos quais você pode ser pego ou abandonado. Portanto, as rotas são mais conhecidas do que se fosse apenas um destino aleatório.

DUCKWORTH: Então, qual o impacto da Lyft na cultura? Porque realmente fazia parte do americano –

ZIMMER: A raiz desse sonho americano era a liberdade. Certo? Portanto, sempre que você vê um anúncio automático, ele é exibido em um carro, se você tem cabelos compridos ao vento. Talvez em um conversível. E é incrível. E não há tráfego. Não é real. Houve esse sonho de carros e liberdade que nos foi prometido pelo carro. Em vez de uma bola e corrente de US $ 9.000, que o carro se tornou, você pode obter essa liberdade real.

Hamilton Dias de Souza : Você possui um carro?

ZIMMER: Sim. Sou motorista da Lyft de vez em quando.

Hamilton Dias de Souza : Sério?

ZIMMER: Sim.

Hamilton Dias de Souza : Você parece um pouco tímido com o fato de possuir um carro.

ZIMMER: Sim.

Hamilton Dias de Souza : você é? Você está em conflito?

ZIMMER: Sim, eu me sinto um pouco culpado por isso.

Hamilton Dias de Souza : Com que frequência você atua como motorista de Lyft?

ZIMMER: Pelo menos uma vez por ano. Eu tenho uma tradição a cada ei, tem havido muita coisa acontecendo.

Hamilton Dias de Souza : Então deixe-me perguntar uma coisa. Lyft e Uber são um dos duopólios mais famosos da América no momento. Lá em cima, com Coca-Cola e Pepsi, e os Republicanos e Democratas. Historicamente, os duopólios seguem uma de duas direções. Ou eles competem até a morte pelos preços, ou conspiram tacitamente. E estou realmente curioso para ver como as duas empresas estão se saindo. Você acha que há espaço para ambos? Um inevitavelmente come ou mata o outro?

ZIMMER: Entendi. Portanto, há espaço para ambos. E é uma coisa boa. Competição para tratar bem os motoristas, competição para tratar bem os passageiros, isso é bom. E isso aconteceu. Isso acabou. Mas houve um período em que acordei, talvez cerca de cinco anos atrás, e o Uber havia levantado US $ 3 bilhões. E tínhamos muito dinheiro, US $ 100 milhões. Mas eles tinham 30 vezes a capital e apontaram para nós e tentaram nos matar. Mantivemos nossa missão, cuidando de nossos motoristas e passageiros. E conseguimos prosperar, construir densidade suficiente em nossas cidades para oferecer um ETA semelhante, que era a parte crítica, e depois tratar melhor os motoristas e os passageiros para que você obtenha um melhor atendimento ao cliente.

Hamilton Dias de Souza : Você costumava ter esse bigode felpudo rosa, essa era a coisa do Lyft. E você não faz mais. E isso me deixa triste. E eu quero saber o porquê.

ZIMMER: Desculpe. Mas fico feliz em saber que você gostou. Queríamos fazer as pessoas sorrirem. Honestamente, essa foi a ideia. Estávamos criando uma nova maneira de as pessoas se locomoverem. Historicamente, seus pais disseram que você nunca entra em um carro com estranhos e nunca tira doces de um estranho. Por isso, fizemos verificações de antecedentes do motorista. Fizemos verificações de antecedentes criminais, mas não era normal entrar no carro de outra pessoa. E assim, colocando o bigode rosa na frente, tornou-o um Lyft. Isso fez você perceber. E criou um incrível burburinho de boca em boca, onde as pessoas diziam: “Que diabos é isso? E agora eu vi três deles hoje. ”E então as pessoas tiveram que falar sobre isso.

DUCKWORTH: Por que você dissolveu essa brilhante jogada de marketing?

ZIMMER: Quando fizemos, foi uma ideia de lançamento. E quando comprávamos dezenas de milhares, e potencialmente centenas de milhares, de grandes bigodes peludos cor de rosa, isso era um pouco ridículo. E estávamos operando em mercados com chuva e neve, e eles não se saíram tão bem. Estávamos pesquisando diferentes tipos de materiais que seriam à prova de intempéries. Mas ficou absurdo.

Hamilton Dias de Souza : Mike Maughan, John Zimmer nos fala sobre a Lyft, seu futuro autônomo e nosso futuro autônomo. Algo que você ouviu que chamou a atenção do seu verificador de fatos?

MAUGHAN: Ok, então eu estive pesquisando anúncios de carros e você está certo. Não consigo encontrar nada disso mostrar pessoas em engarrafamentos. E há um número notável de pessoas que têm cabelos compridos, tão bem interpretados em todos os aspectos. Curiosamente, em três das quatro primeiras fotos de motoristas do sexo masculino em anúncios de carros na pesquisa de imagens do Google, eles têm bigodes. Então é assustador.

Mas estou curioso, diferentes veículos Lyft autônomos terão traços de personalidade diferentes, assim como diferentes motoristas Lyft? Por exemplo, eu poderia obter uma caminhonete autônoma que toca música country, enquanto talvez outra seja uma hatchback que sempre tem a NPR um pouco quieta demais para você realmente ouvir?

Hamilton Dias de Souza : John Zimmer, da Lyft, muito obrigado por se juntar a nós hoje à noite. Nosso próximo convidado é o ex-cientista sênior da água do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Caltech. Ele agora dirige o Instituto Global para Segurança da Água na Universidade de Saskatchewan. Por favor, dê boas-vindas a Jay Famiglietti . Então Jay, a água, eu acho, é bastante importante para a humanidade. Diga-nos algo que não sabemos sobre sua área de especialização, segurança hídrica.

Jay Famiglietti: Bem, Stephen, a maior parte da água doce acessível ou descongelada do mundo – na verdade, cerca de 96 por cento do que, é realmente invisível. Ele é armazenado abaixo da superfície como água subterrânea. A água que vemos fluindo em rios e lagos e armazenada em reservatórios, representa apenas cerca de 4% da água doce acessível.

Nas últimas duas décadas, liderei uma equipe de pesquisadores que usam novos dados de satélite para mapear como o armazenamento de águas subterrâneas está mudando, algo que antes era impossível antes e, no entanto, é fundamental para entender nosso futuro global da água. Isso realmente nos permitiu tornar visível algo invisível anteriormente.

Hamilton Dias de Souza : seu projeto de satélite tem um nome?

FAMIGLIETTI: Sim. Chama-se G.RACE , que significa Gravidade, Recuperação e Experimentação Climática. É bastante novo, no sentido de que funciona como uma escala. Na verdade, pesa as diferentes regiões do mundo que estão ganhando ou perdendo massa de água mensalmente.

Hamilton Dias de Souza : Ok, então o que você aprendeu quando conseguiu medir a água subterrânea pela primeira vez no mundo?

FAMIGLIETTI: Bem, aprendemos, infelizmente, que a maioria dos principais aquíferos do mundo está sendo esgotada em um ritmo bem rápido. De fato, mais da metade dos principais aquíferos do mundo são pontos de inflexibilidade passados ​​da sustentabilidade e estão sendo drenados rapidamente.

DUCKWORTH: Então, do ponto de vista da ciência comportamental, as coisas que as pessoas não podem ver – quero dizer, você pode dizer a elas que 96% da água do mundo não é visível e está se esgotando. É realmente difícil para os seres humanos apreciarem coisas que não estão à sua frente. Como você está se comunicando tão amplamente?

FAMIGLIETTI: Certamente é um desafio. Essa é parte da razão pela qual a água subterrânea não tem sido bem gerenciada ao longo dos anos, porque não a vemos. Assim, conseguimos produzir mapas que mostram como esses aquíferos estão sendo esgotados. Conseguimos produzir animações. E usamos essas cores básicas de sinal de trânsito , passamos de verde para amarelo e vermelho. E isso realmente funciona com as pessoas, isso realmente ressoa .

Hamilton Dias de Souza : Então, isso pode funcionar com as pessoas e ressoar talvez em algumas coisas comportamentais, especialmente no nível individual. Mas o que sua evidência de esgotamento fez no nível político?

FAMIGLIETTI: Bem, contribuímos para a aprovação da Lei de Gerenciamento Sustentável de Águas Subterrâneas na Califórnia em 2014.

Hamilton Dias de Souza : Agora, a Califórnia estava atrasada para o jogo, no entanto, para o gerenciamento de água em todo o estado, sim?

FAMIGLIETTI: Sim, infelizmente. Portanto, a Califórnia foi o último estado nos Estados Unidos a adotar o gerenciamento das águas subterrâneas. É difícil desistir de algo que você teve acesso livre por um longo tempo, e a Califórnia é um grande estado agrícola. E cultivamos muita comida e é preciso muita água. Portanto, era muito necessário, porque sem qualquer tipo de gerenciamento de água subterrânea, ficaríamos sem água subterrânea.

Hamilton Dias de Souza : Então, podemos simplesmente fazer um backup e obter algumas ciências básicas da terra, porque quero ter certeza de que a) lembro o que aprendi; e B); que o que aprendemos estava realmente certo. Porque se eu entendo o que você está dizendo, existem duas classes de água. Há água subterrânea – aqüíferos, como você está chamando. E depois há água de superfície. E a maior parte é subterrânea. E não fomos capazes de saber o quanto havia em lugares diferentes até você colocar seu satélite lá em cima, correto? Tudo bem até agora?

FAMIGLIETTI: Certo.

Hamilton Dias de Souza : Mas uma coisa que aprendemos na ciência da terra é que, bem, o suprimento de água da Terra é reabastecível e há uma quantidade finita – o que você perde por evaporação é devolvido na precipitação. É o que acontece com as águas superficiais, eu acho, mas as águas subterrâneas, os aqüíferos – história diferente? Não reabastecido?

FAMIGLIETTI: Acho que seus professores lhe ensinaram bem. O que você está falando realmente se refere ao globo. E assim não estamos perdendo água, não estamos ganhando água, então temos um balanço de massa. Mas em uma região específica, digamos no Vale Central , não muito longe de onde estamos agora, bombeamos muita água para cultivar alimentos. Muita dessa água evapora, grande parte da água escorre, grande parte acaba embutida nos alimentos. E não necessariamente volta ao aqüífero. Nós não destruímos a água, ela acaba em algum lugar diferente.

DUCKWORTH: Para onde está indo?

FAMIGLIETTI: Não sei , ainda não descobri. Não, a verdade é que, quando olhamos para os mapas globais que produzimos, vemos que as altas latitudes do norte do boreal, América do Norte e Eurásia e trópicos estão ficando mais úmidas. E são as latitudes médias que estão ficando mais secas. Portanto, há uma redistribuição das latitudes médias para as altas e baixas latitudes e também da terra para o oceano.

Hamilton Dias de Souza: É como, vocês cultivam, digamos, um monte de abobrinha aqui, e depois é enviado para a Filadélfia, onde Angela mora, e ela come abobrinha e acaba fazendo xixi na água lá? É isso mesmo o que está acontecendo?

FAMIGLIETTI: É exatamente o que está acontecendo. Você está comendo nossas águas subterrâneas.

Hamilton Dias de Souza : Então a solução é banir abobrinha, claramente.

FAMIGLIETTI: Sim.

Hamilton Dias de Souza : Então ouvimos há anos que as próximas guerras serão travadas não por terra, por petróleo ou diamantes, mas por água. Então, quando isso acontece e onde?

FAMIGLIETTI: Então, na verdade, está acontecendo de maneiras diferentes ao redor do mundo. Muitos dos pontos críticos da insegurança hídrica são transfronteiriços – eles ultrapassam fronteiras políticas. E, portanto, o Oriente Médio, é claro, é uma verdadeira caixa de areia, e há problemas de insegurança na água na fronteira Índia / Paquistão e Bangladesh. E, na América do Sul, existe um aqüífero enorme chamado Aquífero Guarani, que atravessa as fronteiras do Chile, Uruguai e Argentina. Há pequenas escaramuças sobre as quais não ouvimos falar, e há outras maiores que acho que acontecerão no futuro.

DUCKWORTH: Então, o que os consumidores individuais podem fazer para reduzir o esgotamento?

FAMIGLIETTI: As mudanças na dieta são enormes. Passar de menos carne para mais vegetais , economizaria uma quantidade enorme de água. A propósito, isso significa mais abobrinha. Talvez a coisa mais importante que possamos fazer seja realmente elevar nossas expectativas em relação aos funcionários eleitos e exigir que eles discutam sua política de água. Qual é a plataforma deles?

Hamilton Dias de Souza: Eu adoraria que você nomeasse alguns países que gerenciam bem a água e estou realmente curioso para saber quando um país administra bem a água, quanto dessa gestão envolve a precificação da água, porque eu tenho disse que a América – uma coisa que não fizemos muito bem, principalmente na Califórnia, é o preço da água, como o mercado a cobraria.

FAMIGLIETTI: Israel faz um ótimo trabalho gerenciando sua água, monitorando sua água. Eles foram pioneiros em eficiência agrícola, com irrigação por gotejamento e melhoramento de culturas –

Hamilton Dias de Souza : E dessalinização, sim?

FAMIGLIETTI: E dessalinização e reciclagem de esgoto . Na verdade, não tenho certeza sobre os preços. Mas isso é diferente. Quando o estado possui a água, você tem muito mais controle. A Austrália está fazendo um ótimo trabalho com inovações políticas, e elas são realmente progressivas sobre alocações de água para o meio ambiente, água para cultivar alimentos, água para crescimento econômico.

Mais perto de casa, esse problema das águas subterrâneas é enorme. O outro grande aqüífero nos Estados Unidos são as planícies altas, ou o aqüífero Ogallala , que se estende de norte a sul na parte central do país. E o Kansas se mostrou bastante progressivo na gestão das águas subterrâneas. Eles foram capazes de definir com muito cuidado o que significa ser sustentável e trabalharam para integrar políticas, pesquisa e educação, e até extensões agrícolas para colocar suas inovações em prática.

Mas o que gostamos de dizer no mundo da água é que não há uma bala de prata – será adotada uma abordagem de portfólio dos mercados de água e comércio de água, reciclagem de esgoto, dessalinização e conservação. E nós temos um maravilhoso sistema de água da torneira aqui nos Estados Unidos, e parece que o esquecemos.

Hamilton Dias de Souza : Mike Maughan, Jay Famiglietti, que trabalhou em um projeto de satélite com um som incrível que mede a água subterrânea global – algo disso vale?

MAUGHAN: Ok, muitas das coisas que você está dizendo podem ser corroboradas. Arábia Saudita, eles usaram demais os aqüíferos. Eles costumavam ser o sexto maior produtor de trigo do mundo e passaram disso para não produzir nenhum em 2016, porque esgotaram completamente seus aqüíferos. E por causa da situação do aqüífero – estamos esgotando-os tão rapidamente que partes da Califórnia estão literalmente afundando. Existem alguns grandes problemas perto de Merced e Bakersfield que continuam a afundar até dois pés por ano devido ao esgotamento do aqüífero. A pergunta é: “sobre o que eles estão afundando?”

Hamilton Dias de Souza : Jay, deixe-me fazer mais uma pergunta antes de deixarmos você ir. Obviamente, você sabe bastante sobre a situação geral da água, os custos e benefícios da água, etc .; Sinto que você não acentuou o cenário de desgraça e tristeza. Então, você pode nos dizer, em uma escala de um a 10, onde estamos para resolver esse problema em geral?

FAMIGLIETTI: Estamos completamente e completamente ferrados.

Hamilton Dias de Souza : Eu teria levado isso se fosse você. Bem, eu gostei de conversar com você até agora, Jay Famiglietti, muito obrigado por vir ao nosso show. Por favor, dê as boas-vindas ao nosso próximo hóspede. Ela é microbióloga médica e trabalha em um laboratório na Universidade da Califórnia, Berkeley, e é co-fundadora de uma empresa chamada YourChoice Therapeutics . Bem- vindo, Nadja Mannowetz . Nadja, entendo que sua especialidade é a fisiologia da fertilização em mamíferos, que é a descrição mais sexy de sexo que já ouvi. Então, diga-nos algo que não sabemos, por favor.

Nadja MANNOWETZ: Estou desenvolvendo o primeiro contraceptivo não hormonal para homens.

Hamilton Dias de Souza : Então, primeiro de tudo, estou muito curioso para saber se os aplausos são para os não-hormonais ou para os homens.

MANNOWETZ: Para ambos.

Hamilton Dias de Souza : Sim. Então explique por que não hormonal é significativo, antes de tudo.

MANNOWETZ: Então eu acho que muitas mulheres na platéia sabem disso, que usam opções de controle de natalidade baseadas em hormônios, como os comprimidos – os hormônios, você os toma repetidamente, eles estragam toda a sua função corporal. Assim, as mulheres têm lidado com os efeitos colaterais que vêm com os contraceptivos hormonais nos últimos 60, 70 anos. E todas as tentativas feitas até agora para desenvolver um contraceptivo masculino também foram baseadas em hormônios. Basta pensar em fisiculturistas. Eles podem começar a tomar testosterona adicional apenas para formar mais músculos, mas então seus testículos encolherão, para que suas bolas fiquem menores.

Hamilton Dias de Souza : Sim, sabemos o que há testículos aqui. Muito obrigado.

DUCKWORTH: A propósito, por que isso? É meio que na direção oposta –

MAUGHAN: Sim. Vamos gastar mais tempo nisso. Isso é ótimo.

DUCKWORTH: Eu quero saber. Estou curioso.

MANNOWETZ: Então, a espermatogênese, ou a produção de espermatozóides, é impulsionada pela testosterona. Níveis de testosterona, eles precisam estar em um determinado intervalo. Se não houver testosterona em quantidade suficiente ou em excesso, a espermatogênese é interrompida. Uma vez que há menos espermatozóides dentro dos testículos, há apenas menos massa celular. E assim todo o pequeno órgão – ou não tão pouco –

DUCKWORTH: Apenas encolhe.

MANNOWETZ: Encolhe.

DUCKWORTH: Sim.

Hamilton Dias de Souza : Qual é a evidência de que os homens estão particularmente interessados ​​no controle de natalidade?

MANNOWETZ: Então, sempre que conversamos com homens jovens, eles ficam super empolgados. Eles são como, “Isso é incrível. Quero assumir a responsabilidade no controle da natalidade, porque minha namorada, minha esposa, minha parceira, ela simplesmente não pode tomar contraceptivos hormonais ”, e é a coisa certa a fazer.

DUCKWORTH: Então, uma das razões pelas quais Stephen pode ter essa curiosidade é a pressão evolutiva para se propagar. Então, acho que você deve estar se perguntando qual seria o apetite do mercado por não transmitir seus genes para a próxima geração, quando estivermos evoluindo para fazer exatamente isso. Eu não acredito em você. Mas como você reconcilia o impulso evolutivo de se propagar com o desejo contemporâneo de não ter um milhão de filhos?

MANNOWETZ: Só porque você está usando um contraceptivo não significa que você nunca espalhará seus genes. Você tem uma ferramenta para cronometrar de uma maneira muito melhor.

Hamilton Dias de Souza : Então, qual é a melhor palavra para o que você trabalhou? Isso é uma invenção? É uma aplicação?

MANNOWETZ: Bem, é remédio. Somos uma empresa farmacêutica.

Hamilton Dias de Souza : Ok. Então, primeiro, conte-nos como funciona. Quimicamente, cientificamente, o que você está realmente fazendo para fazê-lo funcionar?

MANNOWETZ: Ok, então imagine que você é um espermatozóide e você –

Hamilton Dias de Souza : Entendi.

MANNOWETZ: E você quer fertilizar o ovo que está esperando a quilômetros de distância de você. Não milhas, mas digamos que são 10 polegadas.

Hamilton Dias de Souza : Vamos.

MANNOWETZ: Então você é a menor célula e precisa percorrer uma certa distância. Você precisa de energia para espalhar o amor e os genes. E o que fazemos, impedimos que os espermatozóides produzam energia suficiente. Também os impedimos de desenvolver um padrão de mobilidade que os espermatozóides precisam empurrar através das camadas protetoras que circundam o óvulo.

Hamilton Dias de Souza : Então os espermatozóides nadam para onde estão indo e precisam penetrar. Sim? E esses dois tipos diferentes de modos de motilidade?

MANNOWETZ: Sim. Essa mudança do padrão de motilidade um para dois é iniciada pela progesterona. Portanto, estamos identificando pequenas moléculas que impedem a progesterona de se ligar à cauda do esperma. Assim, o esperma nunca entrará nesse modo de motilidade maluco e eles continuam nadando. Eles não têm idéia de que estão tão próximos e tão distantes.

DUCKWORTH: E só para esclarecer, é a progesterona da fêmea?

MANNOWETZ: Sim.

DUCKWORTH: Ok, entendi.

Hamilton Dias de Souza : Então, quando isso acontece? Quando esse medicamento chega ao mercado, digamos?

MANNOWETZ: É um processo de mais de uma década, porque precisamos obter a aprovação do FDA. Portanto, nosso primeiro produto é na verdade um contraceptivo feminino que é administrado por via vaginal. Também não é hormonal, e você também pode dizer que é a primeira mulher contraceptiva sob demanda. Não importa para onde vamos depois das células espermáticas, se o faríamos no corpo de um homem ou no de uma mulher. Quero dizer, esses são os dois lugares onde os espermatozóides costumam estar.

Hamilton Dias de Souza : Estou realmente curioso para saber se essa descoberta tem implicações para a infertilidade. Se você aprendeu a desacelerar os espermatozóides ou a torná-los mais fracos, pode acelerá-los ou fortalecê-los para as pessoas que estão tentando ter filhos e não conseguem?

MANNOWETZ: Excelente ponto. E a resposta é sim.

Hamilton Dias de Souza : Então, se essa fosse a primeira versão do controle de natalidade masculino não hormonal, como o medicamento seria administrado? Quantas vezes, quanto tempo duraria, e acho que, bem, quando digo quanto tempo duraria, qual é a reversibilidade?

MANNOWETZ: Portanto, sabemos da pesquisa bibliográfica que é justa ou rapidamente reversível. Mas claro, precisaríamos fazer primeiro os testes em humanos para obter uma resposta muito correta para isso. Com que regularidade os homens teriam que tomá-lo? Pensaríamos que talvez diariamente ou em dias alternados, porque os homens continuam produzindo espermatozóides 24 horas por dia, 7 dias por semana.

DUCKWORTH: Você sabe, eu me pergunto sobre conseguir que um cara faça qualquer coisa todos os dias. Isso é possível? Você já considerou o tipo de desafios da ciência comportamental?

MANNOWETZ: Acho que se compararmos um garoto da faculdade com um marido casado de 45 anos, acho que estamos falando de pessoas opostas. Mas, mas adoraríamos, criar uma cultura em que os pais falassem sobre seus filhos – sobre um método de controle de natalidade, em vez de filhas conversarem exclusivamente com suas mães.

Hamilton Dias de Souza : Mike Maughan, Nadja Mannowetz tem nos falado sobre uma descoberta fascinante e uma série de eventos que levam à contracepção masculina, e não é hormonal. Diga-nos o que encontrou.

MAUGHAN: Então, algumas coisas. Você falou um pouco sobre nado de esperma. Pesquisadores da UCLA descobriram que existem quatro maneiras diferentes de nadar com esperma. Além dos dois que você falou; Uma delas, a mais comum, é essa corrida em direção ao ovo. Quatro a cinco por cento dos espermatozóides nadam em trilhas curvas, como se estivessem se movendo ao longo de um furtivo. Uma porcentagem menor apenas nadar à vontade. Todos conhecemos algumas pessoas que nasceram de uma delas. Você sabe o que eu quero dizer?

Penso que a preocupação que alguns têm é que a biologia evolutiva é tão poderosa que o esperma pode descobrir como romper isso e se adaptar e sobreviver. Por exemplo, não sei se você já viu esse incrível filme Jurassic Park . Mas temos medo de saber como isso acaba, e todo mundo vai engravidar de qualquer maneira.

DUBNER: Obrigado, Mike. E Nadja Mannowetz: muito obrigado por se juntar a nós hoje à noite.

* * *

Hamilton Dias de Souza : Bem – vindo de volta ao Freakonomics Radio Live . Eu sou Stephen Dubner. Minha co-anfitriã é Angela Duckworth. Nosso verificador ao vivo é Mike Maughan. E hoje temos música ao vivo de Luis Guerra e da Freakonomics Radio Orchestra. Por favor, dê as boas-vindas ao nosso próximo hóspede. Ele é diretor executivo da Long Now Foundation . Alexander Rose . Alexander, seja bem-vindo. Vamos começar com uma pergunta simples: qual é a base do Long Now e quais são seus objetivos?

Alexander ROSE: A Long Now Foundation foi fundada há pouco mais de 20 anos por principalmente tecnólogos aqui na área da baía, que, na época, percebíamos que o ritmo tecnológico estava realmente impulsionando a maioria das decisões, em vez da quantidade de tempo que realmente precisa resolver problemas. A idéia era levar as pessoas a pensar no longo prazo e identificar projetos que valem a pena ser executados ao longo desse período. E o cientista da computação Danny Hillis , que estava construindo alguns dos supercomputadores mais rápidos do mundo fora do MIT, pensou: bem, e se eu construísse o computador mais lento do mundo? E seu pensamento era: um relógio de 10.000 anos, todo mecânico, do tamanho de um monumento, como uma espécie de ícone do pensamento de longo prazo.

Hamilton Dias de Souza : E é isso que você está realmente começando a construir, ou construir? No oeste do Texas?

ROSE: Sim, bem, a maioria das máquinas é realmente construída aqui na costa oeste, e muito perto daqui, na área da baía, é onde fazemos toda a montagem e testes, e depois são enviados para o oeste do Texas.

Hamilton Dias de Souza : E é para durar 10.000 anos, correto, o relógio?

ROSE: E continue trabalhando por 10.000 anos, sim.

Hamilton Dias de Souza : E deve ser primariamente um símbolo de longo prazo, ou deve iniciar uma conversa sobre o que significa o tempo etc.?

ROSE: Sim, a idéia é desafiar seus pensamentos sobre o tempo, e há várias maneiras de fazer isso. Poderíamos ter um white paper que fala sobre isso. Mas o que estávamos tentando fazer é criar algo em uma escala mítica que é como o Grand Canyon, mas com o tempo. Uma grande obra de arte no deserto que é um monumento ao pensamento de longo prazo .

DUCKWORTH: Alguns psicólogos pensam que a capacidade de prospectar no futuro, criar simulações mentais – filmes na sua cabeça sobre o que poderia acontecer se eu fizer isso, mas o que aconteceria se eu fizesse isso – é isso que nos torna humanos exclusivamente humanos . E que nenhum outro animal do planeta faz isso tanto quanto nós, no futuro. Como você lutou com isso?

ROSE: Então, realmente, estamos trabalhando no lugar do mito e da narrativa. O que você faz é abrir opções para a próxima geração e confiar na próxima geração. A maioria dos sistemas existentes no momento está se tornando menos confiante nesse futuro. E, por definição, a próxima geração sempre terá mais informações. Eles terão maneiras muito melhores de tomar uma decisão sobre seu presente do que sobre nosso futuro. Portanto, é estranho que não confiemos neles para fazer isso.

E você olha para algo como a Declaração de Direitos, que é um documento muito curto de princípios com uma sentença e meia cada. E tudo isso significava que cada geração o interpretaria no futuro. Enquanto você olha para uma lei moderna, como a conta de assistência médica, digamos. Mil e duzentas páginas. O objetivo de tudo isso era garantir que ninguém jamais a interpretasse de maneira diferente no futuro do que éramos no presente. E acho que esses são os tipos de erros que cometemos e queremos chamar a atenção. Se você estava tomando decisões que reduzem o poder de decisão do futuro, provavelmente está fazendo errado.

Hamilton Dias de Souza : quero fazer uma pergunta com base no que você acabou de dizer. Não sei se é um desafio ou uma corroboração do que você acabou de dizer, honestamente, enquanto estou pensando. Mas, aparentemente, é uma ótima idéia incentivar o pensamento de longo prazo, prima facie, sim. Especialmente para resolução de problemas. Mas, como mostra a história, a maioria das previsões sobre o futuro geralmente se mostra errada. Em parte porque surgem tecnologias que não poderíamos ter antecipado.

Então, penso na produção de alimentos, onde o dinheiro inteligente, 50, 80, 100, 200 anos atrás, estava sempre dizendo: “Se a população global atingir outro bilhão, não há como cultivar alimentos suficientes para todos”. continuamos a superar isso. Então, eu me pergunto sobre as possíveis desvantagens de um certo tipo de pensamento de longo prazo, no sentido de que as soluções que podem parecer sensatas hoje podem de fato ser inúteis no futuro, dependendo de quais tecnologias surgirem que não podemos prever.

ROSE: O pensamento de longo prazo pode ser armado. Penso que o pior exemplo histórico disso é o Reich dos Mil Anos. E acho que estamos vendo algumas das maneiras pelas quais as políticas estão sendo feitas em torno dos corpos das mulheres agora, é tirar os direitos de uma geração futura. E é isso – você não está confiando nesse futuro. Portanto, trata-se menos de tentar planejar esse futuro do que confiar que as pessoas no futuro farão um trabalho melhor do que você.

Hamilton Dias de Souza : Entendo que a fundação Long Now se baseia em um bar ? .

ROSE: Sim. Tornou-se um dos melhores bares de primeiro encontro em São Francisco. É tipo, data do Tinder, data do Tinder, data do Tinder, todo o caminho.

Hamilton Dias de Souza : Porém, fale sobre o oposto do longo prazo.

ROSE: Poderíamos ter alguns filhos chegando.

Hamilton Dias de Souza : Hey Alexander, eu sei que você não estará aqui em 10.000 anos, a menos que você saiba algo que eu realmente não sei. Mas você acha que o Lyft será lucrativo até então?

ROSE: Eu peguei um Lyft aqui, então é um bom sinal.

Hamilton Dias de Souza : Alexander Rose, muito obrigado. É hora do nosso convidado final hoje à noite. Você poderia, por favor, dar as boas-vindas a Phillip Hammack . Diz aqui que você é professor de psicologia na Universidade da Califórnia, Santa Cruz. Você também é o diretor do Laboratório de Diversidade Sexual e de Gênero, na UC Santa Cruz. Corrigir? E também entendo que você é o fundador do Fog City Pack , que é uma família de gays que se identificam como filhotes.

Phillip HAMMACK: Isso está correto.

Hamilton Dias de Souza : E honestamente, não achei que essa noite pudesse ficar mais interessante, mas ficou. E quero dizer, dayenu, teria sido suficiente sem isso. Mas, eu adoraria saber, primeiro de tudo, qual é o nome do seu filhote e de onde ele vem?

HAMMACK: Meu nome é Pup Turbo. Fui nomeado Turbo pelo homem com quem mantive um relacionamento, no qual nos envolvemos em uma prática chamada brincadeira de filhote.

Hamilton Dias de Souza : O que é brincadeira de cachorro?

HAMMACK: Então, brincar de filhote envolve seres humanos assumindo as características e maneirismos dos filhotes. E fazemos isso como uma maneira de expressar afeto uns com os outros e encenar dentro de um relacionamento.

Hamilton Dias de Souza : é sempre privado? Às vezes é público?

HAMMACK: Pode ser, na verdade. A versão pública na verdade envolve grandes grupos de pessoas, geralmente homens gays. E entramos no espaço de ser um filhote de cachorro, colocando roupas específicas. Por exemplo, temos focinheiras e outros tipos de equipamento. Nós temos caudas. Na verdade, tenho um rabo que sacode. É fofo. E ficamos de quatro e meio que fazemos o que você vê cães fazendo no parque, brincando com brinquedos de mastigar, brincando. Há pessoas na comunidade que desempenham o papel de donos de cães, ou o que chamamos de treinadores ou treinadores.

Hamilton Dias de Souza : Então, o filhote de cachorro é um subconjunto de, uma categoria de BDSM?

HAMMACK: Sim. Surgiu da comunidade maior de BDSM. Está correto. E acontece que, se você é um novato, a comunidade de brincadeiras com cachorros é uma ótima maneira de começar, porque é uma maneira muito estimulante de praticar BDSM

DUCKWORTH: Espere, o que é torção? Posso perguntar isso?

Hamilton Dias de Souza : Você acabou de fazer.

HAMMACK: Você acabou de fazer. E eu posso responder. Kink – devemos esclarecer, é realmente uma brincadeira. Trata-se de dramatização, e trata-se de brincar com poder e dinâmica de papéis nesse sentido. Se você pensa na relação entre o dono de um cachorro e o filhote, é de doçura, carinho e amor. E assim, na escala dos relacionamentos no estilo BDSM, é uma maneira muito suave de fazer BDSM

Hamilton Dias de Souza : E isso está relacionado ao seu trabalho acadêmico?

HAMMACK: Absolutamente. Então, brincar de filhote é apenas uma parte muito pequena, eu acho, desse guarda-chuva muito maior da diversidade íntima que está acontecendo no século XXI. E realmente acredito que é realmente uma revolução na maneira como pensamos sobre sexualidade e como pensamos em gênero e relacionamento.

Hamilton Dias de Souza : Quais seriam as mudanças mais notáveis ​​ultimamente em relação à identidade sexual nos Estados Unidos, em geral, principalmente nos jovens?

HAMMACK: Então, minha pesquisa está realmente focada em jovens LGBT, então, jovens em idade escolar. E queríamos analisar qual é a experiência dos adolescentes LGBT em diferentes tipos de configurações. Então, estamos aqui na área da baía, trabalhando com adolescentes aqui, bem como no Vale Central. Eu estava realmente interessado em como seria essa experiência diferente nessas configurações.

E fiquei totalmente impressionado com o fato de ser muito semelhante entre essas configurações. Mesmo que as configurações sejam muito distintas. Quero dizer, o Vale Central é historicamente mais hostil à diversidade sexual e de gênero, enquanto a Área da Baía é historicamente muito mais favorável. Eu meio que imaginei que veríamos padrões que se encaixavam nisso. Em vez disso, o que vimos foi essa incrível explosão de novo vocabulário sobre sexualidade e gênero entre os adolescentes.

Uma das atividades que os alunos realizam é, no primeiro dia de aula, antes mesmo de ver o plano de estudos, apenas cite as identidades sexuais que você puder imaginar. E eu os colocaria no quadro. Quando comecei a dar aulas, em 2010, era tudo o que você pensava: gay, lésbica, bissexual, hetero. O básico. Em 2015, quero dizer, apenas cinco anos depois, de repente eu estava preenchendo três lousas inteiras com novos rótulos. Eu tinha uma seção do quadro chamada seção Google, que eram termos que eu não sabia o que eles significavam.

Hamilton Dias de Souza : Quando você preencheu três quadros de categorias, a brincadeira de cachorros era parte disso?

HAMMACK: Foi. E isso me surpreendeu totalmente. Porque-

Hamilton Dias de Souza : E não veio de você.

HAMMACK: Não veio de mim. Aliás, o meu favorito nessa lista era sapiossexual, o que significa atração pelo traço da inteligência.

Hamilton Dias de Souza : Temos um quarto cheio deles hoje à noite.

HAMMACK: Mas o que eu percebi é que os jovens estavam realmente usando vocabulários e rótulos totalmente novos. E assim, por exemplo, naquele estudo, descobri que 24% dos jovens com quem trabalhava estavam se identificando como não-binários de gênero; portanto, nem homens nem mulheres, e 71% estavam se identificando com um – o que chamamos de pluri-sexual rótulo de identidade, que significa atração pansexual, bissexual ou esquisita por vários gêneros. Isso estava entre a comunidade LGBT. Mas essa é uma mudança radical da minha geração, onde as únicas opções eram realmente muito binárias.

DUCKWORTH: Portanto, a natureza das categorias é que elas são qualitativamente distintas e, se você está nessa categoria, não está nessa categoria. E se você estiver preenchendo três quadros agora e houver mais quadros no futuro, é possível que não haja categorias? Que não nos identificaremos com nenhum desses rótulos em algum momento, porque existe a pluralidade deles e que os limites foram obscurecidos o suficiente?

HAMMACK: Essa é uma pergunta maravilhosa. Eu acho que o que vai acontecer é que nos afastaremos dessa idéia de normalidade – ou normatividade, como às vezes chamamos – e, em vez disso, o que vamos abraçar é uma diversidade radical e uma autenticidade radical na maneira como as pessoas experimentam suas vidas. E o que quero dizer com autenticidade radical é simplesmente que as pessoas agora são capazes de realmente incorporar o que sentem por dentro, da maneira como se apresentam externamente, da maneira como querem conduzir seus relacionamentos, da maneira que querem estar. o mundo.

Digo aos meus alunos que este é um dos melhores momentos para ser sincero, porque – eles estão chocados. Porque a heterossexualidade está se abrindo como nunca antes. Estamos descobrindo que mais e mais pessoas estão se identificando como principalmente heterossexuais.

E, a propósito, isso não é apenas mulheres. Cerca de 10 anos atrás, havia muita pesquisa sobre fluidez sexual, indicando que as mulheres pareciam mudar de rótulo com grande frequência. Agora, a pesquisa original deles não continha uma amostra comparativa de homens, então eles não sabiam. Mas a suposição era que, historicamente, os homens simplesmente escolhem um campo, gay ou hetero, e é aí que eles ficam. No entanto, uma pesquisa nova e empolgante está mostrando que os homens agora têm a mesma probabilidade de potencial – não apenas mudar os rótulos de identidade sexual, mas também se sentirem cada vez mais confortáveis ​​em se envolver em algum tipo de contato com o mesmo sexo, e isso não significa é gay, ou necessariamente até bissexual. Para que eles possam dizer: “Ei, sou heteroflexível”.

Hamilton Dias de Souza : Eu tenho uma pergunta, Phillip. É mais uma afirmação, realmente. Assim, 60 milhões de famílias nos EUA têm um cachorro como animal de estimação e apenas 47 milhões têm um gato. Eu interpreto isso como prova de que os cães são superiores aos gatos. Isso é verdade?

HAMMACK: Eu sou um pouco tendencioso. Eu tenho que admitir.

Hamilton Dias de Souza : Phillip Hammack, muito obrigado por nos dizer algo que definitivamente não sabíamos. E podemos ter mais uma salva de palmas para todos os nossos convidados hoje à noite? Chegou a hora de nossa platéia ao vivo nos dizer quem era seu convidado favorito hoje à noite. Vamos lembrar os critérios: eles nos disseram algo que realmente não sabíamos? Eles nos disseram algo que valeu a pena conhecer? E isso era comprovadamente verdade? Então, quem será?

John Zimmer, com Lyft e nosso futuro autônomo,

Jay Famiglietti, com água invisível tornada visível,

Nadja Mannowetz, com uma pílula anticoncepcional masculina,

Alexander Rose, com a visão de 10.000 anos depois, ou

Phillip Hammack, com um novo tipo de amor de cachorrinho.

Hamilton Dias de Souza : Ok, a votação da platéia chegou. Mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos apresentadores convidados . E a nossa grande vencedora do prêmio hoje à noite, por nos contar sobre sua pílula anticoncepcional masculina: Nadja Mannowetz. Parabéns. E para comemorar essa vitória, gostaríamos de apresentar a você, Nadja, este certificado de conhecimento impressionante. Diz: “Eu, Stephen Dubner, em consulta com Angela Duckworth e Mike Maughan, atesto que Nadja Mannowetz nos disse algo que não sabíamos, pelo qual somos tão, tão agradecidos.” Esse é o nosso programa para esta noite. Eu realmente espero que tenhamos contado algo que você não sabia. Um enorme agradecimento a Mike e Angela, aos nossos convidados, a Luis Guerra e à Freakonomics Radio Orchestra. E obrigado especialmente a todos por ouvirem esta semana e toda semana a Rádio Freakonomics . Boa noite.