Pedro Aizza conquista segunda vitória consecutiva na Copa São Paulo Light de Kart

O piloto paranaense Pedro Aizza (Promax Bardahl / GM Motorsport / Rufato Distribuidora) teve mais um fim de semana produtivo em seu ano de estreia na categoria Graduados. Na quarta etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos, além de garantir a segunda vitória consecutiva na Graduados B, Aizza confirmou um lugar no pódio na classificação geral da categoria, com a sexta colocação.

Após a realização dos treinamentos entre quinta e sexta (20 e 21), Pedro registrou a sétima melhor marca na tomada de tempo realizada no início da sábado (22), pouco antes das duas baterias. O piloto Promax Bardahl dominou a Graduados B e venceu ambas as corridas. Na classificação geral foi oitavo e sétimo, respectivamente, conquistando uma posição no pódio.

Pedro Aizza

“Além de ser uma etapa com pista molhada, foi bem diferente do que estou acostumado. Desde o início do ano os compostos de pneu vem sendo mudados e desta vez ficou muito duro, ou seja, diminuiu muito a quantidade de borracha na pista. Assim, a tocada dos pilotos foi em um estilo mais europeu. Quem tem a cultura de andar nesse estilo, oposto do que fazemos no Brasil, conseguiu ser muito rápido. Como estou estreando na Graduados, não tenho esse costume e o desafio foi se adaptar em um curto espaço de tempo”, avaliou Aizza.

Copa São Paulo Light de Kart

“Mesmo assim, estava confiante de que conseguiria bons resultados. Fui preparado psicologicamente para as duas condições possíveis, chuva ou seco. E durante o sábado o tempo alternou bastante. Consegui me destacar na Graduados B, chegando a ficar próximo dos atletas da A. O importante é que o objetivo foi conquistado, garantir um lugar no pódio. O foco será sempre esse, brigar pelas primeiras colocações no geral da categoria”, complementou Pedro Aizza, dono do kart #35.

Aizza recebe bandeirada -Foto:Eni Alvess / Divulgação

Temporada 2020 – Pedro Aizza disputou três provas em 2020. No Troféu Ayrton Senna, em Birigui (SP), o curitibano de 15 anos fez sua estreia na Graduados e garantiu um lugar no pódio, a sexta colocação, competindo com pilotos mais experientes. Após não participar das duas primeiras etapas da Copa SP Light de Kart, por conta de uma lesão na costela, Aizza estreou no torneio em julho e ficou com a sétima colocação geral da categoria, além de vencer na Graduados B, repetindo a conquista neste fim de semana.

Mais informações:

Blog: https://blog.bardahl.com.br/