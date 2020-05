PAT de São José reabre com acesso controlado

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos vai reabrir ao público nesta quarta-feira (13), das 8h às 16h. O atendimento ao público será de segunda a sexta-feira.

O atendimento presencial será realizado rigorosamente de acordo com as medidas de precaução ao contágio ao novo coronavírus (Covid-19).

A abertura ocorre em virtude de um pedido do governo do Estado e a concordância da Prefeitura de São José dos Campos. O objetivo é atender aos munícipes que necessitam requisitar Seguro Desemprego e tentar uma oportunidade de trabalho. O PAT é um convênio entre o governo estadual e os municípios paulistas.

Enquanto esteve fechado ao público, o PAT funcionou internamente e também manteve alguns serviços online em operação.

Atendimento presencial

Poderão ter acesso interno ao PAT, somente pessoas com máscara preventiva. Os funcionários do PAT também estarão devidamente preparados para evitarem o contágio do novo coronavírus.

Serão recebidas somente 15 pessoas por vez. Os candidatos serão instruídos na fila externa sobre as vagas disponíveis e à devida atenção ao distanciamento entre os candidatos.

Poderão acessar o PAT

– candidatos a emprego que estejam com dificuldades com o aplicativo para emissão de Carteira de Trabalho Digital

– Intermediação de Mão de Obra (IMI): Somente serão atendidos internamente no PAT os candidatos devidamente habilitados para as vagas oferecidas do dia.

PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos

– Interessados em vagas de emprego do PAT deverão antes consultar a disponibilidade de vagas no site da Prefeitura (www.sjc.sp.gov.br).







Serviços oferecidos por telefone

156 – Seguro desemprego

158 – Carteira de Trabalho Digital



Vagas on-line (sem necessidade de ir ao PAT)

Site da Prefeitura

(vagas de emprego e cursos do programa Qualifica São José)

www.sjc.sp.gov.br

Governo federal

Emprega Brasil

www. empregabrasil.gov.br







Aplicativo SINE Fácil

Disponíveis em celulares Android e iOS

Somente serão atendidos internamente no PAT os candidatos devidamente habilitados para as vagas oferecidas do dia – Foto: Charles de Moura/PMSJC