Parque Nacional da Tijuca, no Rio, autoriza acesso a mais atrações

O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, libera, a partir de hoje (8), acesso a mais atrações que estavam fechadas desde março, por conta da pandemia de covid-19. A reabertura de algumas cachoeiras e mirantes faz parte da fase 6B de flexibilização das atividades previstas pela prefeitura carioca.

O parque, que preserva uma das maiores florestas urbanas do Brasil, reabriu parcialmente em julho, para visitação, mas manteve fechadas cachoeiras e mirantes.

Com a liberação, reabrem hoje todos os mirantes, com exceção do Dona Marta e da Cascatinha. As cachoeiras também estão liberadas, com exceção da Cascatinha e das duchas localizadas na estrada do Redentor.

Parque Nacional da Tijuca

O topo das trilhas estará aberto para contemplação, mas é preciso usar máscara e evitar aglomerações (regra que vale para todo o parque). Na Pedra Bonita, o esquema de visitação continua autorizado apenas durante a semana e no horário de funcionamento do parque (8h às 17h).

A entrada de veículos continua proibida, com exceção do acesso ao setor Serra da Carioca (guarita do Silvestre). Também continuam proibidas a realização de eventos e a entrada para todas as áreas de convivência ao ar livre, como áreas de piquenique e de churrasco.



Agência Brasil