Parque da Cidade reabre com regras de distanciamento e higienização

A Prefeitura de São José dos Campos vai reabrir o Parque da Cidade a partir deste sábado (6). Foram definidas regras de acesso e algumas restrições de uso para garantir o distanciamento social e um ambiente seguro para os frequentadores.

A decisão foi tomada com o aval do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus da cidade. O espaço estava fechado desde 19 de março, com a adoção da quarentena no Estado de São Paulo. Os demais parques municipais e centros poliesportivos permanecem fechados.

Na entrada principal e em outros pontos, a Prefeitura instalou banners com todas as regras e orientações para os usuários, além de aviso de interdição de áreas.

O uso obrigatório de máscara, a higienização das mãos com álcool em gel 70% e o distanciamento mínimo de dois metros durante a circulação no parque, inclusive na prática de caminhada e corrida, são algumas das regras de segurança adotadas.

Para assegurar o distanciamento, foram demarcados círculos brancos no gramado, onde as pessoas poderão relaxar, tomar banho de sol e realizar outras atividades.

Estão proibidos a prática de futebol e atividades com contato físico; eventos ou celebrações que causem aglomeração de pessoas; e a entrada de traillers ou foodtrucks para comércio de alimentos.

Também foram interditadas várias áreas do parque: Galpão Gaivotas (exceto banheiros), todos os bancos e mesas, sacada da Casa Olivo Gomes, academias ao ar livre da Vila Terezinha e próximo ao Galpão Gaivotas, parquinho infantil, Casa da Ilha, Casarão (exceto banheiros) e o Espaço Quatro Patas.

Parque da Cidade

O Parque da Cidade funcionará em horário normal das 6h às 18h, diariamente.

Manutenção

O Parque da Cidade está pronto para receber a população. Durante o período em que ficou fechado, a Secretaria de Manutenção da Cidade não alterou a rotina diária de serviços de limpeza, jardinagem, pintura e conservação de equipamentos em toda a área do maior espaço público de lazer da cidade.

Delimitação de círculos em áreas gramadas para garantir distanciamento seguro – Foto: Claudio Vieira/PMSJC