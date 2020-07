Parque da Cidade ganha nova sinalização

O Parque da Cidade está com uma nova sinalização que orienta os frequentadores sobre a localização das atrações naturais e arquitetônicas do espaço.

Parque Municipal Roberto Burle Marx

São 35 placas no interior e na parte externa que foram revitalizadas com a colocação de novos adesivos e pintura dos postes de fixação. Além de recuperar do desgaste da ação do tempo, a revitalização padronizou a sinalização.

Residência Olivo Gomes

Agora todas as placas têm o mesmo design com fundo marrom, letras em branco e desenho da Residência Olivo Gomes, marco da arquitetura moderna brasileira projetada por Rino Levi. Os postes foram pintados de verde escuro.

A sinalização indica locais como o Museu do Folclore, Casa do Café, Casa da Ilha, Lago das Capivaras, Teatro de arena, Galpão Gaivotas entre outros locais. Na parte exterior também foram substituídas as placas de identificação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Fundo Social de Solidariedade, Polícia Ambiental e outros órgãos públicos.

Abertura

O Parque da Cidade foi reaberto ao público no dia 6 de junho com regras de distanciamento, uso de máscara obrigatório e acesso restritos a espaços para prevenção ao novo coronavírus. Funciona diariamente, das 6h às 18h (avenida Olivo Gomes,100, Santana). Os demais parques municipais permanecem fechados.

Atrativos

Com o nome oficial de Parque Municipal Roberto Burle Marx, o espaço é muito procurado para o lazer em família, a prática de caminhada e corrida, além de atividades de relaxamento e contemplação da natureza.

Ao todo são cerca de um milhão de metros quadrados de área que foi parte da antiga Fazenda da Tecelagem Parahyba.

É tombado pelo Comphac – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural. A Residência Olivo Gomes e os jardins de Burle Marx são tombados pelo Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.

Placas de orientação do Parque da Cidade foram revitalizadas e padronizadas – Foto: Charles de Moura/PMSJC