Parceria mais longeva do futebol brasileiro na atualidade, Umbro e Athletico selam renovação

A história entre Umbro Brasil e o Athletico Paranaense, a mais longa entre uma marca esportiva e um clube no Brasil, está longe de acabar. Desde 1997 juntos, a Umbro e o Furacão firmam renovação de contrato e vão seguir compartilhando uma caminhada recheada de conquistas e boas memórias com as cores rubronegras.

Com o diamante da Umbro no peito, o Athletico vive e viveu grandes momentos de sua história. Exemplo disso são os títulos conquistados nesse período: o Furacão venceu o Campeonato Brasileiro em 2001, a Copa Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019, além de ganhar nove campeonatos paranaenses, consolidando-se como uma grande potência sul-americana.

Athletico Paranaense

Em grande fase, a jornada percorrida nos últimos 23 anos mostra uma parceria vitoriosa, que encontrou a fórmula do sucesso. “Estamos muito felizes em manter esse laço tão importante para a Umbro no Brasil. É uma união tão forte que, em algum momento, a história recente da marca e do clube se mesclam no futebol nacional, e manter isto firme para os próximos anos é a primeira conquista de 2020”, afirma Paulo Mündel, diretor de marketing da Umbro Brasil.



“A continuidade de nossa parceria com a UMBRO mostra a importância do projeto diferenciado do Athletico. A Umbro foi a primeira grande marca internacional a acreditar neste projeto tendo fundamental importância no seu desenvolvimento. Através da Umbro tivemos a oportunidade de conhecer os grandes clubes mundiais que tiveram as portas abertas para o Athletico graças a intervenção do nosso parceiro. Hoje somos um dos poucos clubes brasileiros com um modelo de parceria de fornecimento de material esportivo rentável e sustentável. Estampar a marca UMBRO em nosso material esportivo há 23 anos é a prova que o Athletico construiu um projeto correto e vitorioso”, afirma Mauro Holzmann, diretor comercial e de relações institucionais do Athletico Paranaense.

Já de olho na temporada 2020/2021, a fornecedora de materiais esportivos prepara o lançamento dos novos uniformes, além da coleção completa de treino e viagem.

Umbro

Fundada em 1924, a Umbro é a autêntica marca do futebol, pois se dedica a este esporte há mais de 90 anos. Nascida em Manchester, Inglaterra, a Umbro tem seus produtos usados dentro e fora de campo em mais de 100 países por todo o mundo. Hoje, a companhia soma sua herança na alfaiataria esportiva com uma moderna visão do futebol para criar roupas, calçados e acessórios que combinam desempenho e estilo.