Panini lança ‘Saga do Wolverine’ em homenagem aos 50 anos do personagem

Mais uma saga de personagem da Marvel chega aos leitores nesta coleção imperdível da Panini. A “Saga do Wolverine” faz parte das comemorações de 50 anos do personagem, complementando outros títulos como “Wolverine: Sexo & Violência”, “Wolverine: Logan” e “Wolverine: O Velho Logan” (Marvel Essenciais), levando os fãs de todo Brasil a explorar ainda mais a profundidade do universo do Wolverine.

Wolverine

A coleção apresenta histórias escritas por Larry Hama que revolucionaram as aventuras do Wolverine, explorando seu passado misterioso e introduzindo conceitos fundamentais, como o projeto Arma X e vários personagens coadjuvantes. Além de Marc Silverstri, outros grandes artistas como Andy Kubert, Adam Kubert, Darick Robertson, Mark Texeira e Dwayne Turner contribuíram com ilustrações nessa fase emblemática.

O primeiro volume conta com 144 páginas e a aguardada edição traz o personagem afiado em uma trama imperdível. Na história, o icônico Logan assume seu alter-ego, Caolho, mergulhando em um enredo que promete prender a atenção do início ao fim.

A primeira edição já está disponível e os leitores podem garantir sua coleção através da modalidade de assinatura ou em bancas, lojas especializadas e livrarias de todo o país.

Confira mais informações abaixo:

A SAGA DO WOLVERINE 1

Wolverine (1988) 31-36

TEM INÍCIO A SAGA DE WOLVERINE! Vestido como seu alter-ego, Caolho, Logan observa enquanto um grupo muito suspeito aparece em seu bar… O que acontece a seguir pode levá-lo à beira da morte, e envolvê-lo numa conspiração que chegará ao coração do Japão e aos letais homens da Yakuza. Tudo isso e mais na primeira edição da nova SAGA DO WOLVERINE!

Roteirista: Larry Hama

Desenhista: Marc Silvestri

Páginas: 144

Preço: R$ 39,90

Para mais informações, entre em contato com a Panini ou visite o site oficial da editora.



Panini

O Grupo Panini é líder mundial no setor de colecionáveis ​​e publicações, sendo a principal editora multinacional de quadrinhos, revistas infantis e mangás na Europa e na América Latina, e o maior fabricante de álbuns de figurinhas e cards colecionáveis do mundo. Criado há 60 anos em Modena, Itália, possui canais de distribuição em mais de 150 países e tem o compromisso de lançar produtos de alta qualidade, baseados em um grande número de licenciamentos nas áreas de esportes e entretenimento. A empresa possui subsidiárias em toda a Europa, América Latina e Estados Unidos.