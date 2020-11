A partir desta segunda-feira (02/11), o Palácio dos Bandeirantes ficará iluminado de azul em apoio à campanha Novembro Azul. As ações, realizadas pelo mês de novembro em todo o estado, reforçam a importância da conscientização e do diagnóstico precoce de doenças masculinas, especialmente do câncer de próstata. A sede do Governo de São Paulo ficará iluminada por todo o mês.

Foto: Governo do Estado de São Paulo