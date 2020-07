Pague Menos amplia realização de testes rápidos de Covid-19 para mais cinco cidades em São Paulo

Para realizar o teste, que custa R$139 em todo o estado, é preciso fazer o agendamento prévio

A Pague Menos – primeira rede de farmácias a estar presente em 26 estados e no Distrito Federal -, está oferecendo os testes rápidos de Covid-19 em mais cinco cidades de São Paulo. Além da capital paulista e de Diadema, agora unidades em Bauru, Osasco, Presidente Prudente, São Carlos e São José dos Campos também realizam o teste.





Valor do teste R$139,00

Em todas as unidades, ele só é feito mediante agendamento prévio, realizado presencialmente na própria farmácia ou por telefone. O valor do teste é de R$139,00 em todas as cidades.





Testes de Covid-19

O cliente fará o teste em um consultório farmacêutico, equipado para garantir completa segurança a todos os envolvidos no procedimento, além dos demais clientes e colaboradores da Pague Menos. Além disso, uma entrevista prévia será feita com os interessados para saber sobre o tempo de aparecimento dos sintomas, confirmar o local, data e hora da aplicação do exame, além dos procedimentos de segurança.



Como não se trata de um autoteste, o paciente sempre contará com a assistência de um profissional farmacêutico no local, que segue estritamente as determinações da Anvisa. O resultado do laudo, atestado por clínicas especializadas e notificado ao Ministério da Saúde, sai dentro de 30 minutos e será compartilhado no e-mail do paciente.



“É fundamental que o profissional farmacêutico siga as orientações do protocolo do teste, que é bem robusto e explicativo, a fim de ter segurança e confiança na hora do procedimento”, explica Albery Dias, Diretor de Serviços Farmacêuticos da Pague Menos. “Nós verificamos a ficha técnica de todos os testes que chegam para nós”, ressalta ainda.





Covid-19

Exame detecta anticorpos no paciente: o teste identifica a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são produzidos pelas células de defesa pelo corpo humano contra a Covid-19 após o contato com vírus, por meio da coleta de uma gota de sangue. Os anticorpos podem ser detectados com melhor sensibilidade após o 8º dia de início dos principais sintomas, que são febre, tosse e dificuldade para respirar, de acordo com as indicações do Ministério da Saúde.



Os testes já estão disponíveis nas unidades da Pague Menos em 23 estados, com planos de nova ampliação em breve.





Pague Menos

As unidades da Pague Menos com disponibilidade para os testes de Covid-19 em São Paulo são:



São Paulo

Av. Vital Brasil, 602 – (11) 3813-5300

R. Clodomiro Amazonas, 1102 – (11) 3842-1688

R. da Mooca, 2095 – (11) 2540-2990

Av. Tucuruvi, 448 – (11) 3360-6590

Av. Lavandisca, 605 – (11) 5055-4446

Av. Angélica, 1774 – (11) 3666-3136

Alameda Rio Negro, 911 – (11) 4191-7708



Diadema

Praça Bom Jesus de Piraporinha, 357 – (11) 4069-8961



Osasco

Av. dos Autonomistas, 429 – (11) 3681-6395



Bauru

Av. Getúlio Vargas, 15-06 – (14) 3707-0100



Presidente Prudente

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2810 – (18) 3223-5169



São Carlos

Av. São Carlos, 1587 – (16) 3374-1615



São José dos Campos

Av. Alfredo Ignácio Nogueira, 40 – (11) 3681-6395







Farmácias Pague Menos

As Farmácias Pague Menos são a primeira rede varejista presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, desde 2009. Hoje, a rede conta com 1.124 lojas, 822 unidades do Clinic Farma e mais de 20 mil colaboradores que atuam em 327 municípios.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay