Outubro Rosa – 5 principais dúvidas sobre o câncer de mama em pets

O tema costuma gerar dúvidas nos tutores, entre elas as formas de prevenção, o tratamento e os fatores de risco

Outubro Rosa é uma campanha realizada anualmente no mês de outubro para conscientizar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de câncer de mama. O tema, entretanto, não é exclusividade dos humanos. Cadelas e gatas também podem desenvolver câncer de mama e, nesses casos, os tutores possuem um papel importantíssimo na prevenção.

A doença em pets envolve fatores que costumam gerar algumas dúvidas. Neste mês de conscientização, a PremieRpet®, especialista em alimentos de alta qualidade para cães e gatos, ajuda a esclarecer alguns dos principais pontos sobre o tema:

Como prevenir o câncer de mama em cadelas e gatas?

A melhor forma de prevenir a ocorrência dos tumores de mamas em cadelas e gatas é com a castração. Apesar do câncer estar relacionado com questões genéticas, o procedimento pode diminuir a probabilidade do animal desenvolver a doença. É importante consultar o médico-veterinário para entender qual o melhor momento para realização desse procedimento.

Como identificar o câncer de mama em cadelas e gatas?

Alguns sintomas podem indicar a presença da doença, como falta de apetite, febre e vômitos. No dia a dia, é possível aproveitar os momentos de carinho para verificar se existe algum nódulo ou aumento de volume anormal. No entanto, é preciso ter em mente que nada substitui o diagnóstico de um profissional, por isso é muito importante que o pet visite o médico-veterinário e realize exames com frequência.

Qual o principal tratamento para a doença?

O principal tratamento é a remoção dos tumores por meio de cirurgia. Seja qual for o tipo de tumor, quanto antes for realizada a cirurgia para sua retirada, menor é o risco de reaparecimento da doença e maiores as chances de cura.

“Após a retirada, dependendo do tipo de tumor, o médico-veterinário pode indicar o uso de alguns medicamentos para complementar o tratamento e diminuir, mais ainda, a probabilidade de reincidência”, explica o médico- veterinário Flavio Silva, supervisor de capacitação técnico-científica da PremieRpet®.

O que pode aumentar o risco da doença?

Anticoncepcionais, popularmente conhecidos como “injeções para não ter cio”, comumente utilizados em gatas, aumentam muito o risco da ocorrência de tumores nas mamas, por isso o uso é completamente contraindicado.

Machos também podem ter câncer de mama?

A doença é mais comum em fêmeas por conta da produção de hormônios como estrogênio e progesterona, mas também pode afetar os machos. Nesses casos, a incidência é menor, mas o cuidado preventivo com visitas frequentes ao médico-veterinário deve ser o mesmo.

Importante: Por fim, vale ressaltar que doenças como o câncer são multifatoriais, mas uma rotina saudável e uma alimentação de qualidade ao longo da vida podem contribuir para a prevenção ou mesmo para uma melhor recuperação durante o tratamento. Por isso, sempre que possível, priorize alimentos nutritivos, balanceados e de alta qualidade para o seu pet.

PremieRpet®

Foto: Shutterstock/Divulgação PremieRpet®.