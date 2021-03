Osni Ribeiro celebra a cultura caipira on-line

O cantor, compositor e violeiro Osni Ribeiro volta à cena pelo Edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc, para apresentar o espetáculo “Arredores”, em formato digital, com repertório baseado no álbum do mesmo nome, lançado em 2019.

A agenda, estabelecida para o período entre os dias 06 a 25 de abril, levará o espetáculo ao público por meio de canais virtuais no YouTube e Facebook da Sacada Cultural – Baixada Santista – SP, Fundação Cultural e Diretoria de Cultura de Ilha Solteira – SP, Centro de Tradições Caipiras de Atibaia – SP, TV Câmara Botucatu – SP, Coletivo Kabocl@ Cultural, no sudoeste paulista e Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade da cidade de Pardinho-SP.

Empunhando sua viola e acompanhado por uma banda afiada, com Arnaldo Silva (Violão e vocais), Rodrigo Pinheiro (Baixo e vocais), Marcos Lopes ( Acordeon), José Cláudio Lino ( Flauta e pífanos) e Moisés Shalon (Percuteria) , Osni Ribeiro irá conduzir os internautas a uma viagem inesquecível, com canções e temas instrumentais compostos nas suas quase quatro décadas de trajetória musical, construída com desenvoltura entre o universo caipira e a música brasileira contemporânea. São criações como “Paixão Violeira”, “Mais um Rei de Cantoria”, “Quadrinhas de Boi” e “Viola Santa” que fazem sucesso nas apresentações do artista pelo Brasil afora, com a proposta de um olhar atual para a poesia, os temas, tradições e valores fundamentais da cultura caipira.

O repertório de “Arredores” passeia ainda por alguns clássicos do cancioneiro popular brasileiro, como “Tocando em Frente” (Almir Sater e Renato teixeira), “Cabocla Tereza” (Raul Torres e João Pacífico), “Gostei da Morena” (Raul Torres), “Vou Buscar Boiada” (Rosalvo Libardi e Serrinha), “Romaria” (Renato Teixeira), “Peito Sadio” (Raul Torres e Rubens F. Bueno), “Menino da Porteira” (Teddy Vieira e Luis Raimundo), “Você Vai Gostar” (Elpídio dos Santos) e um pequeno tesouro: “Prece de Caboclo”, delicado e pouco conhecido valseado composto por Angelino de Oliveira, compositor da mundialmente reconhecida “Tristezas do Jeca”.

É possível identificar na apresentação blocos de canções, relacionadas entre si a partir de temas como a história e a beleza da música caipira, a saudade, a presença dos bois e das boiadas na cultura de diferentes regiões do país, além da religiosidade, tão presente no imaginário e nas manifestações culturais do interior do Brasil.

Osni Ribeiro

Nos shows, Osni ainda conta algumas histórias de sua carreira, marcada por três discos solo, participações em festivais e projetos musicais e inúmeras parcerias com nomes importantes da música brasileira independente.

“É um show para celebrar a viola caipira, a natureza, a amizade e a esperança”, afirma o violeiro. “As canções percorrem o nosso entorno, as paisagens, os sentimentos, as emoções que nos rodeiam. É um repertório que aproxima o público da música caipira com um estilo contemporâneo, ao mesmo tempo acaricia os corações saudosos da beleza da cultura interiorana”.

As apresentações digitais do show “Arredores” fazem parte do projeto contemplado pelo Edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc, através do Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa/PROAC.

Ficha Técnica

Osni Ribeiro – Voz e Viola

Arnaldo Silva – Violão e vocais

Rodrigo Pinheiro – Baixo e vocais

Marcos Lopes – Acordeon

José Cláudio Lino – Flauta e pífanos

Moisés Shalon – Percuteria

Produção audiovisual: Felipe Pugliese e Lucas Costa – Raiz Forte Produtora

Captação de áudio: Guilherme Chiapetta

Mixagem: Ney Couteiro

Cenografia: Aline Grego

Direção: Osni Ribeiro

Produção executiva: Abacateiro Produção & Arte

Show “Arredores”, de Osni Ribeiro

Programação

Terça-feira, 6 de abril, às 20h

Transmissão pela Sacada Cultural – Santos e Baixada Santista

www.facebook.com/sacadaculturalbr

www.youtube.com/channel/UCUm0Wo2YlN_QvfktUpZf4rA

Sexta-feira, 9 de abril, às 20h

Transmissão pelos canais da Fundação Cultural e Diretoria de Cultura de Ilha Solteira

www.facebook.com/ricardo.vissotto.77

www.youtube.com/user/culturaisa

Terça-feira, 13 de abril, às 20h

Transmissão pelos canais do Centro de Tradições Caipiras de Atibaia

www.facebook.com/ctcatibaia

www.youtube.com/channel/UCROklMFNCvpv9WSk57tg9KQ

Quarta-feira, 14 de abril, às 19h

Transmissão pelos canais da TV Câmara de Botucatu – canal 31.3 da rede aberta e canal 2 da Claro Net TV na cidade de Botucatu

www.youtube.com/channel/UCYHeCIH84emGfTzWDvXNETw

Terça-feira, 20 de abril, às 21h

Transmissão pelos canais do coletivo Kabocl@ Cultural que abrange todo o sudoeste do estado de São Paulo

www.facebook.com/kaboklacultural

www.youtube.com/channel/UC8MZzT2kkFLx37mRm7deJPQ

Domingo, 25 de abril, às 10h

Transmissão pelos canais do Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade da cidade de Pardinho/SP

www.facebook.com/CentroMaxFeffer

www.youtube.com/centromaxfeffer

Osni Ribeiro- Foto :Aline Grego