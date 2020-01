Os novos horizontes da TI Comunicações

Há 16 anos no mercado de turismo representando clientes de peso como o Turismo da África do Sul (South African Tourism), a TI Comunicações está de cara nova: sai de cena como empresa única para se tornar uma holding que controla três empresas: TI Destinos, TI DMCs e TI Hotéis.

“Nos últimos anos os negócios da TI Comunicações foram se expandindo para novas direções, de modo que, para abarcar as transformações e seguir crescendo, optamos por esse formato. Continuamos atuando com comunicação e marketing e estamos investindo ainda mais na área de representação e na captação de clientes”, diz Tati Isler, CEO da holding.

A TI Destinos permanece representando o South African Tourism. A TI DMCs, inaugurada em 2017, vem se desenvolvendo rapidamente, de modo que começou com um cliente apenas e fechou 2019 com onze, sendo eles: Private Safaris, ATP, Asian Trails, ATM, Desert Adventures, Gulf Dunes, Southern Cross Safaris, Uniline, GJ Travel, Georgica Travel e Geo Travel. E a TI Hotéis, que já era responsável pela assessoria de imprensa do Sabi Sabi Private Game Reserve, lodge de safári sul-africano, e do Corinthia Hotel Lisbon, localizado no coração de Lisboa, cuida agora também da representação do Moditlo River Lodge, hotel de safári da África do Sul e do Swartberg Country Manor, localizado no mesmo país, na cidade de Oudtshoorn, no percurso da famosa Rota Jardim.

Tendo em vista os novos rumos, foram incorporados à equipe da holding Rodrigo Ferreira, que desde 2017 comanda a TI DMCs, Mayara Porto, seu braço direito desde 2019, Daniela Lessio, que chegou ano passado para fortalecer a TI Hotéis, e Julia Casali, que também em 2019 assumiu o departamento comercial. A empresa segue em plena expansão.

Equipe completa do grupo TI

TI Comunicações

