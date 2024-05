Os melhores passeios de um dia saindo das principais cidades do Nordeste de ônibus

Partindo dos principais destinos do Nordeste, é possível fazer passeios de um dia para explorar cidades próximas, descobrindo novos encantos e atrações. Aqui estão algumas opções interessantes:

Partindo de Recife, Pernambuco: Olinda e sua História Preservada

A apenas alguns quilômetros de Recife está Olinda, uma cidade rica em história e cultura. O centro histórico preservado, considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO, é um convite para um passeio pelas ladeiras, igrejas seculares e casarões coloridos. A viagem de ônibus entre as duas cidades é rápida, facilitando um bate-volta. Durante o passeio, aproveite para visitar a Catedral da Sé, o Alto da Sé com sua vista panorâmica e o Mercado da Ribeira, conhecido por suas peças artesanais.

Saindo de Salvador, Bahia: Praias de Arembepe e Praia do Forte

De Salvador, é possível fazer um passeio de um dia para conhecer as belas praias de Arembepe e a famosa Praia do Forte. Arembepe, conhecida por suas piscinas naturais e pela aldeia hippie, oferece um ambiente tranquilo para relaxar. Já a Praia do Forte encanta com suas águas claras e areias douradas, além do Projeto Tamar, um centro de preservação das tartarugas marinhas, e a charmosa vila com lojas e restaurantes.

Saindo de João Pessoa, Paraíba: Passeio ao Litoral Sul

Partindo de João Pessoa, explore o Litoral Sul da Paraíba em um passeio de um dia. Visite a Praia de Coqueirinho, com suas falésias coloridas e mar cristalino, perfeita para relaxar e aproveitar as belezas naturais. Em seguida, siga para a Praia de Tambaba, conhecida por ser a primeira praia naturista oficial do Nordeste brasileiro. Termine o dia no mirante do Conde, de onde se tem uma vista deslumbrante da região.

Saindo de Natal, Rio Grande do Norte: Genipabu e suas Dunas

De Natal, embarque em um passeio de um dia para Genipabu, famosa por suas dunas, lagoas e passeios de buggy emocionantes. A aventura pelas dunas oferece paisagens deslumbrantes e adrenalina ao descer pelas altas dunas em um divertido passeio de buggy. A Lagoa de Genipabu também é um convite para relaxar e se refrescar após a aventura nas dunas.

Saindo de Fortaleza, Ceará: Cumbuco e suas Paisagens Paradisíacas

De Fortaleza, uma opção interessante é visitar Cumbuco, conhecida por suas dunas, lagoas e praia paradisíaca. O passeio de um dia oferece a oportunidade de fazer um emocionante passeio de buggy pelas dunas e desfrutar das atividades aquáticas na Lagoa do Banana, como kitesurf e windsurf. A Praia de Cumbuco também é ideal para relaxar e apreciar as paisagens deslumbrantes.

Os passeios presentes nos roteiros pelas cidades do Nordeste proporcionam a oportunidade de explorar destinos próximos, descobrindo novos cenários, praias, paisagens naturais e culturais da região. Com as opções de passagens de ônibus da Rota Transportes, é possível planejar esses passeios de forma conveniente, desfrutando de um dia de aventuras e novas descobertas.

Imagem de Christian por Pixabay