Os melhores brasileiros prontos para brilhar na 95ª Corrida de São Silvestre

A expectativa é de elevado nível técnico na 95ª Corrida Internacional de São Silvestre, no dia 31. Isso em razão das inúmeras estrelas do atletismo internacional que percorrerão os 15 quilômetros da cidade. Entre elas estarão alguns dos principais corredores de rua do Brasil, todos qualificados no ranking da World Athletics (IAAF), que brigarão para recolocar o país entre os primeiros colocados. As últimas conquistas nacionais na Corrida de São Silvestre aconteceram em 2010, Marilson Gomes do Santos, e em 2006, com Lucélia Peres.

Os brasileiros inscritos estão na categoria Bronze da World Athletics e, correndo em casa e com apoio da torcida, podem almejar um lugar no pódio. Os destaques são Daniel Chaves da Silva, top 15 na Maratona de Londres deste ano, garantindo a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020; Wellington Bezerra, 18º na Maratona de Hamburgo (19) e vice da Maratona Internacional de São Paulo em 2018; e Ederson Pereira, campeão da Volta Internacional da Pampulha, ouro nos 10 mil nos Jogos Pan-Americanos de Lima, ambos neste ano, e quinto na Meia de Buenos Aires do ano passado.

No feminino, duas corredoras brasileiras estão entre as atrações da Elite, Valdilene Silva e Tatiele de Carvalho. Valdilene foi 15ª colocada na Maratona de Frankfurt no ano passado, enquanto Tatiele foi quarta na Dez Milhas Garoto (18) e 5ª na Meia de Buenos Aires (18). Ela possui cinco títulos do Troféu Brasil.

A infraestrutura do evento é dimensionada para o número oficial de inscritos, até 35 mil, não contemplando serviços a atletas sem inscrição (“pipocas”). Como consta em regulamento, não haverá serviços extras e hidratação excedente para atletas sem inscrição. Pipocas não serão bem-vindos, uma vez que consomem serviços de atletas oficialmente inscritos, colocando a segurança e saúde dos mesmo em risco.

Corrida Consciente

Os copos plásticos de água distribuídos aos participantes da 95ª Corrida Internacional de São Silvestre voltarão para a sociedade na forma de objetos que estimulam o descarte correto de resíduos. Graças à parceria do Movimento Plástico Transforma e da organização da corrida, as embalagens serão recolhidas, recicladas e transformadas em lixeiras para coleta seletiva, que serão doadas a instituições.

Com a parceria, as embalagens coletadas logo após o fim da corrida serão transportadas até uma recicladora, triadas para separar o lacre do copo, recicladas e darão origem a novos produtos. Isso viabilizará a doação de lixeiras a instituições, visando incentivar a coleta seletiva e educar sobre o descarte correto.

Corrida de São Silvestre

“Queremos aproveitar um evento tão grande como a São Silvestre para conscientizar sobre a importância do descarte correto e do poder da reciclagem. Queremos impactar não só os participantes, mas também o público que acompanha a corrida, mostrando que, ao ganhar um destino certo, embalagens descartáveis podem ser transformadas em objetos que contribuam para uma sociedade mais sustentável”, afirma Simone Carvalho, uma das coordenadoras do Movimento Plástico Transforma.

95ª Corrida Internacional de São Silvestre (Divulgação)

Programação

A programação de largadas no dia 31 começará mais cedo, a partir das 7h25min, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, a partir das 7h40min, será a vez da Elite feminino, ficando para as 8h05min a Elite masculino, Pelotão C, e Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.

95ª Corrida Internacional de São Silvestre (Divulgação)

95ª Corrida Internacional de São Silvestre

A 95ª Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero/FCL, realização do site Gazeta Esportiva, com transmissão da TV Gazeta e da TV Globo. Apoio especial do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da Cidade de São Paulo. A supervisão técnica é da World Athletics (IAAF), CBAt, FPA e AIMS e a organização técnica da Yescom.