Organizadores do DWalk – Semana Design do Vale Definem Evento para Outubro em Plataformas Digitais

Os organizadores do DWalk – Semana de Design do Vale anunciam que o evento será realizado em outubro, de 20 a 24, em versão totalmente digital com palestras, debates e exposições que serão exibidas em diversas plataformas para o público. Será uma nova experiência para todos e este formato se deve a pandemia do coronavírus.

O DWalk 2020 inicialmente seria em abril e teve a programação suspensa igualmente como ocorreu com eventos tradicionais de todo o mundo, como por exemplo, o Salone del Mobile di Milano.

A decisão de realizar o evento em nova data ainda este ano, também foi por conta do aquecimento do mercado de decoração, arquitetura e construção. Com as pessoas mais tempo em casa, os ambientes foram valorizados, ressignificados e houve a reflexão, a necessidade de adequações.

Um exemplo desta movimentação no setor e de como as pessoas estão transformando os ambientes vem dos temas que um dos parceiros do DWalk, o Senac de São José dos Campos trará para o público, como: Horta na Cozinha – Espaços Sustentáveis, Jardim Vertical, entre outros.

Será com esta percepção de mercado e de oportunidades, que os outros participantes do eixo “design district “ que abrange as lojas das avenidas Av. Rio Branco, Av. São João, Av. Madre Paula, Heitor Villa Lobos irão promover uma programação especial para o festival urbano de design – DWalk.

“Em todos os lugares, o relacionamento transforma e assume uma força pujante, este é o DWALK. Nossa força e união regional, falou a curadora técnica, Ana Paula Preto.

Este ano, o DWalk – Semana Design do Vale anunciou a novidade da curadoria de arte a cargo de Victor Hugo Serrano Rosa, proprietário da Galeria de Artes Victor Hugo. Com vasta experiência em leilões e exposições internacionais e nacionais, Victor prepara experiências, como exposição 3D.

“Será uma oportunidade para as pessoas pesquisarem mais sobre o mercado digital, trazendo uma experiência nova para o cliente de São José dos Campos. Todos vão poder acessar o evento com segurança e terem oportunidades de escolherem peças para a casa”, comentou o curador de artes.

DWALK

Em breve, a programação com as plataformas digitais será anunciada. O DWalk terá canal no Youtube e no Instagram serão realizadas as lives e os eventos ao vivo.

O DWalk – Semana de Design do Vale teve a primeira edição em 2016 e neste ano, contará com o apoio do Colinas Shopping.

Grupo de participantes da DWalk 2020 -DWalk – Semana Design do Vale-Foto:Gilberto Freitas/arquivo

DWalk 2020 – Semana Design do Vale

De: 20 a 24 de outubro

Programação online desenvolvida pelos integrantes do Design District, entre as lojas das avenidas Av. Rio Branco, Av. São João, Av. Madre Paula e Heitor Villa Lobos. – S. José dos Campos/SP.

Evento gratuito.