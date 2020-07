Operação Inverno tem como alvo adicional o combate à disseminação da Covid-19

Na manhã desta quarta-feira, dia 01 de julho, teve início a Operação Inverno 2020, que terá um diferencial neste ano: incrementar as ações de combate ao Covid-19, inclusive o uso de máscara obrigatório.

Participaram da apresentação cerca de 100 agentes da Polícia Militar, Bombeiros, BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, Cavalaria, Batalhão Canino, além da Guarda Civil Municipal de Campos do Jordão.

Foto: Prefeitura de Campos do Jordão

Ao contrário dos outros anos, os policiais não ficarão alojados na cidade. A operação vai contar com os agentes policiais da região que prestarão os serviços e retornarão para suas próprias residências.

A recepção aconteceu no Estádio Municipal Benedito Vaz Dias, na Vila Abernéssia, onde o contingente foi oficialmente apresentado. Participaram da cerimônia o Coronel Motooka, Comandante da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo; o Coronel Dinael Martins, Comandante do CPI 1, da Região Metropolitana do Vale do Paraíba.





Campos do Jordão

O prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, que está em isolamento domiciliar depois de testar positivo para Covid-19, foi representado pelo Secretário de Segurança e Cidadania e Coordenador Regional da Defesa Civi para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Wander Vieira.

O vereador Carlos Artur de Oliveira representou a Câmara Municipal de Campos do Jordão no evento, que também contou com a presença do Comandante da Guarda Civil Municipal, Robson Martins.

Segundo o Capitão Antognone, Comandante da PM de Campos do Jordão, a Polícia manterá atuação constante, garantindo assim que, tanto jordanenses, quanto os turistas que estiverem visitando Campos do Jordão, tenham segurança e rapidez no atendimento.

Foto: Prefeitura de Campos do Jordão

Ainda segundo o Capitão, haverá uma constante avaliação quanto à atuação da Polícia na Cidade e, se necessário for, já existe um planejamento para um rápido aumento de efetivo, por parte do comando da polícia.

A Operação Inverno 2020 seguirá até o dia 03 de agosto de 2020.