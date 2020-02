Opções de roteiro de carro para curtir o carnaval no Rio de Janeiro

Falta pouco para o Carnaval, que este ano começa no dia 21 de fevereiro, e as expectativas são as melhores, principalmente daqueles que programam curtir os dias de folia no Rio de Janeiro. Para que os viajantes possam aproveitar a capital e estender a viagem para a bela Região dos Lagos, a Enterprise Rent-A-Car, cuja filial na Cidade Maravilhosa fica no Aeroporto Internacional do Galeão, preparou uma lista para folião nenhum colocar defeito.

Rio de Janeiro

Como a maioria sabe, a capital já é um caso à parte! Vale a pena se programar para ficar os dois primeiros dias de Carnaval na cidade do Rio para aproveitar os desfiles das escolas de samba, que acontecerão nas noites dos dias 21 e 22 de fevereiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A parada carnavalesca é um verdadeiro espetáculo artístico a céu aberto com uma grande explosão de cores, ritmo, dança, felicidade e cultura. Durante o dia, vale desbravar a cidade e conhecer os icônicos Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, além da orla de Copacabana e curtir o clima local que só o Leblon proporciona!

Passando os dias de folia, é hora de desbravar as praias da Zona Oeste da cidade. Comece pela Praia do Recreio, ao longo Av. Lucio Costa, que bomba com campeonatos mundiais de surf, mas que também apresenta pontos desertos por conta da sua longa extensão e até sua própria Reserva Ecológica que atrai amantes da natureza. Siga pela Estrada do Pontal e conheça a Praia da Macumba, paraíso dos surfistas. Na maré baixa, não deixe fazer a trilha até o topo da Pedra do Pontal para admirar uma vista incrível da região. Termine o roteiro pela Cidade Maravilhosa na Prainha, na Av do Estado da Guanabara. Com apenas 150 m de extensão, mas recheada de belezas naturais, é uma das queridinhas dos moradores locais.

Arraial do Cabo

Depois do tour pela cidade maravilhosa, é hora de colocar o pé na estrada para Região dos Lagos, que fica menos de 170 quilômetros da locadora. A primeira parada deve ser feita em Arraial do Cabo, três horas de viagem da capital, um dos destinos mais incríveis para praticar mergulho profissional e amador, já que a transparência do mar proporciona excelente visibilidade embaixo da água. O turista que estiver por Arraial do Cabo não deve deixar de conhecer a Praia do Farol, as Prainhas do Pontal do Atalaia e a Praia do Forno. Vale aproveitar que o passeio é motorizado para levar um cooler com bebidas refrescantes e comidas leves para passar o dia, pois, essas praias são mais afastadas do centro urbano.

Cabo Frio

A menos de 30 minutos de carro saindo de Arraial do Cabo é possível conhecer Cabo Frio, que tem como cartão postal suas praias de areia branca e água azul. O grande destaque da cidade é a Praia do Forte, localizada no centro do município. A orla com mais de sete quilômetros conta com uma variedade de quiosques, restaurantes e hotéis. Como é uma praia de fácil acesso, com um mar agradável, é muito movimentada, vale a pena chegar bem cedinho para guardar um bom lugar ao sol, sempre com o protetor solar em dia.

Armação de Búzios

E por último, mas não menos importante, Armação de Búzios, conhecida pelo seu charme e sofisticação. Em Búzios, como é chamada pela maioria, a locomoção de carro é essencial para conhecer as praias que são distantes umas das outras. Mas a dica aos viajantes é a hospedagem no centro, próximo à Rua das Pedras e a Orla Bardot, a região, além de linda, também conta com diversos restaurantes proporcionando uma excelente experiência gastronômica. Na cidade é possível conhecer inúmeras praias, como a Praia do Forno, Praia João Fernandes, Praia da Tartaruga, além das Praias Azeda e Azedinha, Praia da Ferradurinha, Praia Brava, entre outras. Durante os deslocamentos entre os passeios, vale recarregar a bateria do celular no automóvel para registrar todos os momentos com selfies incríveis.