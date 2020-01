ONU Mulheres anuncia temas para o Fórum Geração Igualdade

A ONU Mulheres, movimentos feministas do mundo, governos do México e da França anunciaram na semana passada (15) os temas das Coalizões de Ação do Fórum Geração Igualdade que acontecerá na Cidade do México e em Paris este ano.

As Coalizões de Ação são parcerias com governos, sociedade civil, organizações internacionais e setor privado para catalisar a ação coletiva, impulsionar o investimento público e privado e fornecer resultados positivos para mulheres e meninas em todo o mundo.

Equipe da ONU Mulheres durante as discussões do setor privado sobre igualdade de geração no Quênia. Foto: ONU Mulheres/Kennedy Okoth

ONU Mulheres

A ONU Mulheres, movimentos feministas do mundo, governos do México e da França anunciaram na semana passada (15) os temas das Coalizões de Ação do Fórum Geração Igualdade que acontecerá na Cidade do México e em Paris este ano.

As Coalizões de Ação são parcerias com governos, sociedade civil, organizações internacionais e setor privado para catalisar a ação coletiva, impulsionar o investimento público e privado e fornecer resultados positivos para mulheres e meninas em todo o mundo.

Fórum Geração Igualdade

O Fórum de Igualdade de Geração, um encontro global liderado pela sociedade civil, organizado pela ONU Mulheres e co-organizado pelos governos do México e da França, acontecerá na Cidade do México de 7 a 8 de maio e em Paris de 7 a 10 de julho. Na ocasião, serão lançadas seis coalizões de ação:

1. Violência baseada em gênero

2. Justiça e direitos econômicos

3. Autonomia corporal, saúde e direitos sexuais e reprodutivos (SRHR)

4. Ação feminista pela justiça climática

5. Tecnologia e inovação para a igualdade de gênero

6. Movimentos feministas e liderança

Os seis temas das Coalizões de Ação foram baseados em análises de dados e selecionados em consulta com grupos feministas internacionais, organizações ativistas, governos e outras parcerias.

O Fórum de Igualdade de Geração acontecerá no contexto do 25º aniversário da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, o plano mais abrangente para alcançar a igualdade de gênero e os direitos das mulheres, adotado por 189 países em 1995.

Apesar de alguns progressos, as mudanças têm sido lentas, e nenhum país alcançou a igualdade de gênero. Como o mundo vem enfrentado desafios sem precedentes, incluindo crises climáticas e crescente desigualdade, o progresso dos direitos das meninas e das mulheres está em risco.

Meninas, adolescentes e mulheres jovens estão no centro da Geração Igualdade, levantando questões e vozes silenciadas e estigmatizadas por muito tempo, a fim de que nenhuma mulher ou menina seja deixada para trás. Uma das ações concretas de cada tema da Coalizão de Ação terá como alvo específico as necessidades únicas de meninas adolescentes e mulheres jovens.

Cada Coalizão desenvolverá e implementará soluções direcionadas para fazer avançar os direitos de adolescentes meninas e mulheres jovens durante a Década de Ação da ONU (2020 – 2030), com a finalidade de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Nos próximos meses, será promovida a formação de lideranças e de integrantes das Coalizões de Ação, bem como o desenvolvimento dos planos de ação que acompanharão cada uma, por meio do detalhamento de metas, resultados, orçamento, catálogo de compromissos e estrutura de prestação de contas.

A próxima sessão da Comissão das Nações Unidas sobre a Situação das Mulheres (9 a 20 de março) e o Fórum Geração Igualdade no México (7 a 8 de maio) oferecerão oportunidades para que as parcerias se reúnam e elaborem detalhadamente os planos de cada Coalizão de Ação.

As Coalizões de Ação terão lançamento oficial no Fórum Geração Igualdade, de 7 a 10 de julho, em Paris. Na Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2020, serão ampliadas.

Para mais informações sobre o Fórum Geração Igualdade e as Coalizões de Ação, clique aqui.

Acompanhe e participe da campanha global #GeraçãoIgualdade para tornar a igualdade de gênero uma realidade para as mulheres e meninas em todo o mundo.

ONU