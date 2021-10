ONU lança vídeo-conceito da campanha Nós>>o movimento

A dez dias da COP26, a campanha da ONU Nós>>o movimento lança um vídeo chamando atenção para a urgência das questões climáticas e destacando ações possíveis e já existentes para preservação do meio-ambiente. O vídeo está disponível aqui.

Atriz Adriana Esteves

Com narração voluntária da atriz Adriana Esteves, a peça reforça a mensagem de que é possível construir um presente melhor para as pessoas e a natureza a partir da iniciativa coletiva, destacando a transversalidade da agenda, mostrando que as soluções já estão disponíveis, são acessíveis e viáveis e explorando o papel de cada ator em relação a essa construção.

ONU

Além do vídeo-conceito, estão disponíveis nas redes sociais da ONU Brasil cinco vídeos com os “Campeões do Clima”, cidadãos e lideranças que atuam na proteção ambiental. A campanha Nós>>o movimento tem como objetivo aumentar o diálogo sobre mudanças climáticas no Brasil e reforçar que o cuidado com o bioma está diretamente ligado a uma vida mais justa e saudável para todas as pessoas. Para além disso, busca mostrar de que maneira o clima está conectado com desafios e problemas atuais do país, como desemprego, segurança alimentar e mobilidade, mas reforçando que as soluções são acessíveis, práticas e realistas.

COP26

Ao divulgar ações desenvolvidas a favor do meio ambiente em diversos lugares do país, a campanha busca envolver os brasileiros com a realização da 26ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP 26, que acontece de 31 de outubro a 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia.

A iniciativa pretende fortalecer indivíduos, comunidades, empresas e lideranças que já fazem a diferença na construção de um futuro melhor para as pessoas e para a natureza. Ações por todo o país ganham visibilidade, lideradas por grandes empresas ou por movimentos de comunidades locais.

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis no site https://nosomovimento.com.br/, atualizado constantemente até a realização da COP 26.