ONU-HABITAT firma parceria com Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

O Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT) firmou esta semana parceria com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) para promover ações de planejamento e administração urbanos e projetos de impulso ao desenvolvimento sustentável nas cidades brasileiras.

Lago das Rosas, no Setor Oeste, em Goiânia (GO). Foto: Wikimedia Commons/Jean Carlos Faleiro (CC)

O Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT) firmou esta semana parceria com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) para promover ações de planejamento e administração urbanos e projetos de impulso ao desenvolvimento sustentável nas cidades brasileiras.

ONU-HABITAT

A assinatura do memorando de entendimento foi feita pelo representante do CONFEA e da Rede Brasil para o Pacto Global, Francisco Almeida, e pelo oficial sênior internacional do ONU-HABITAT, Alain Grimard. A parceria envolve o programa Cidades Verdes, o 19º Prêmio de Meio Ambiente e a 77ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia.

“A assinatura desse documento é um marco no Sistema CONFEA/CREA. Os profissionais de Engenharia, Agronomia e Geociências, que hoje já são mais de 1 milhão no Brasil, são os principais responsáveis pelo desenvolvimento sustentável”, disse Almeida, que também preside o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO).

“Essa parceria proporcionará um melhor relacionamento entre o programa da ONU e nossos profissionais. A cooperação que trará importantes benefícios para ambas as partes e, principalmente, para a sociedade”, completou.

Com o objetivo de melhorar o desempenho de cada uma das organizações dentro de seus interesses e competências, o acordo marcará a parceria em prol da agenda do desenvolvimento urbano sustentável no estado de Goiás.

As linhas gerais do plano de trabalho foram definidas com a presença da coordenadora de Meio Ambiente e Sustentabilidade do CREA-GO, Marcella Castro; da secretária-executiva da comissão organizadora da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia no CONFEA, Silvia Girard; da oficial nacional de programas do ONU-HABITAT, Rayne Ferretti Moraes; da assessora de programas do ONU-HABITAT, Ana Elisa Bragança; e do chefe de parcerias estratégicas e mobilização de recursos da Rede Brasil do Pacto Global, Marcelo Linguitte.

Segundo Alain Grimard, a parceria possibilitará a criação de sinergias com o trabalho técnico que acontece nas cidades.

“Temas centrais da Nova Agenda Urbana como sustentabilidade, qualidade dos serviços de infraestrutura e mobilidade são abordados no dia a dia pelo sistema CREA/CONFEA. A participação nessas ações e atividades complementam o mandato do ONU-HABITAT e levam a uma contribuição efetiva da agenda internacional nas cidades.”

As partes deverão colaborar e trabalhar conjuntamente para reforçar planejamento, desenho de projetos, manutenção de infraestrutura, entre outros, relacionados ao programa de arborização urbana Cidades Verdes.

Para a 77ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, o objetivo é desenvolver conteúdo, programação, sessões e workshops e indicar e contatar palestrantes. O acordo também prevê apoio institucional ao 19° Prêmio CREA-GO de Meio Ambiente e outras iniciativas de interesse comum na área de desenvolvimento sustentável.

A assinatura do memorando de entendimento foi feita pelo representante do CONFEA e da Rede Brasil para o Pacto Global, Francisco Almeida, e pelo oficial sênior internacional do ONU-HABITAT, Alain Grimard. Foto: ONU-HABITAT

ONU