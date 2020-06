Ônibus devem circular em São Paulo somente com passageiros sentados

A prefeitura de São Paulo determinou que, a partir de hoje (8), entrem em circulação mais 784 ônibus, para garantir o cumprimento das medidas para reduzir a disseminação do novo coronavírus (covid-19) no transporte municipal. Entre as orientações está a de que os coletivos não devem exceder a capacidade de passageiros sentados. Os motoristas estão autorizados a não parar nos pontos de embarque quando os veículos tiverem atingido a lotação.

Ônibus

Com a inclusão dos ônibus nas linhas, a população passa a ser atendida por 71,62% do total da frota disponibilizada antes da quarentena. São 9,2 mil veículos em circulação, que deverão fazer o transporte da população neste período de flexibilização da quarentena.

Prefeitura de São Paulo

O protocolo para o transporte coletivo municipal prevê ainda o uso obrigatório de máscaras dentro dos ônibus e nos terminais e a marcação no chão para sinalizar a distância entre os passageiros durante a espera nos locais de embarque. Também foi adotado um esquema diferenciado de higienização dos veículos, plataformas dos terminais e banheiros.

O fluxo de passageiros será monitorando diariamente e serão feitos ajustes da frota, caso necessário.



Foto:© Rovena Rosa/Agência Brasil

Agência Brasil