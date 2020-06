OMS recomenda que máscaras caseiras tenham três camadas de diferentes materiais

Os governos em áreas com ampla transmissão de COVID-19 devem incentivar o uso de máscaras não médicas no transporte público, em lojas e em outros locais onde o distanciamento físico é difícil, recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS), em orientações atualizadas nesta sexta-feira (5).

As máscaras podem ser compradas ou caseiras e devem ter três camadas: idealmente um forro de algodão, uma camada externa de poliéster e um “filtro” médio feito de polipropileno ou algum outro material não tecido.

Vendedoras usam máscaras em um mercado de alimentos no Japão. Foto: Unsplash/Jérémy Stenuit

COVID-19

Máscaras caseiras

Além disso, pessoas com mais de 60 anos ou que tenham condições de saúde pré-existentes devem usar máscaras médicas nesses ambientes, enquanto todos os trabalhadores nas áreas clínicas dos estabelecimentos de saúde também devem usá-las – não apenas aqueles que lidam com pacientes com COVID-19.

No entanto, o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advertiu contra confiar demais nas máscaras, enfatizando que elas são apenas parte de uma estratégia mais abrangente para derrotar a doença.

“Não posso dizer isso mais claramente: máscaras por si só não o protegerão da COVID-19”, disse ele a jornalistas.

“As máscaras não substituem o distanciamento físico, a higiene das mãos e outras medidas de saúde pública.”

Três camadas de proteção

A OMS emitiu as orientações atualizadas após uma análise das evidências disponíveis e ampla consulta com especialistas internacionais e grupos da sociedade civil.

Ele contém novas informações sobre a composição de máscaras de tecido e outros revestimentos faciais, com base em pesquisas encomendadas pela agência da ONU.

As máscaras podem ser compradas ou caseiras e devem ter três camadas: idealmente um forro de algodão, uma camada externa de poliéster e um “filtro” médio feito de polipropileno ou algum outro material não tecido.

“Com essas três camadas, e nessa combinação, esse tecido pode realmente fornecer uma barreira mecanicista de que, se alguém foi infectado com COVID-19, poderia impedir que essas gotículas passassem e infectassem outra pessoa”, disse Maria van Kerkhove, epidemiologista da OMS.

Fique em casa

A OMS continua recomendando que qualquer pessoa com sintomas de COVID-19 fique em casa e procure ajuda médica.

As pessoas que cuidam delas devem usar uma máscara médica quando estiverem no mesmo cômodo.

“Se for absolutamente necessário que uma pessoa doente ou um contato saia de casa, devem usar uma máscara médica”, disse Tedros.

Enquanto isso, os pacientes confirmados com COVID-19 ainda devem ser isolados e tratados em um ambiente de saúde, enquanto todos os seus contatos devem ficar em quarentena.

Clique aqui para acessar as orientações atualizadas da OMS (em inglês).

