OBRAS INFANTIS PARA O DIA DO FOLCLORE

Do Saci, da Iara e do Lobisomem até a literatura de cordel: títulos da SESI-SP Editora para celebrar e conhecer a cultura popular

Lendas, canções, danças, artesanato, literatura e brincadeiras de crianças que são passadas de geração para geração: assim é formada a cultura popular. Para preservá-la e incentivá-la, no dia 22 de agosto é celebrado o Dia do Folclore.

Dia do Folclore

Em destaque a essa data especial, a SESI-SP Editora selecionou títulos para que os leitores possam conhecer mais sobre a cultura popular brasileira. Uma das obras indicadas é o lançamento da SESI-SP Editora O Saci, de Monteiro Lobato, com ilustrações exclusivas de Cátia Vidinhas, disponível em e-book. A publicação conta a história do divertido encontro entre Pedrinho e o Saci. Afinal, o que será que Pedrinho vai descobrir sobre as lendas do folclore? O Saci, com certeza, irá contar a Pedrinho misteriosos segredos da floresta!

“O folclore somos nós!”

Os títulos Arca da mata e Arca da cidade também estão entre as sugestões. Nestas obras da série “O folclore somos nós!”, cada personagem conta sua própria história e aventuras. Na Arca da mata, são apresentadas lendas como a do Curupira, da Iara, da Cuca, do João-de-Barro e da Naiá. Já a Arca da cidade conta com histórias do Boto, do Lobisomem, do Boi-Bumbá, do Guaraná, do Bicho-Papão, entre outros. Esses títulos estarão disponíveis no formato e-book a partir de setembro.

Com um grande legado, a literatura de cordel é propagadora de lendas e contos populares. Por isso, outra grande sugestão para o Dia do Folclore é o livro, em formato impresso, A lenda do Batatão. Utilizando a estrutura do cordel e inspirando-se na xilogravura, o título traz a história do mito Batatão, ligado à cultura nordestina, em um enredo engenhoso e fiel à rica tradição oral.

