Obras do novo Copom da PM chegam à reta final em São José

As obras de construção do novo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), em São José dos Campos, já estão na fase final. Equipes da Prefeitura visitaram nesta sexta-feira (21) o canteiro de obras.

A nova estrutura de recebimento e atendimento de ocorrências beneficiará os 2,5 milhões de habitantes das 39 cidades da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira).

O governo do Estado está investindo R$ 55 milhões, sendo R$ 30 milhões nas obras e equipamentos e R$ 25 milhões na modernização da comunicação da Polícia Militar na região através de melhorias na rede digital de rádio.

Em mais uma ação do programa São José Unida, de parceria entre a Prefeitura e as forças de segurança para redução da criminalidade, a Administração municipal vai construir o alojamento do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), contribuindo para melhoria da acomodação dos policiais militares que atuam na unidade especializada da PM no município.

A abertura dos envelopes do processo licitatório está programada para o próximo dia 28. O valor referencial da obra é de R$ 1,5 milhão.

As duas novas estruturas ficarão no completo do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), localizado na região central de São José.

O apoio à implantação do novo Copom, em parceria com o governo do Estado, e a construção do alojamento do 3º Baep integram o Plano de Gestão 2021-2024.

Integração

Em São José, o novo Copom trabalhará integrado com o recém-implantado CSI (Centro de Segurança e Inteligência) para garantir ainda mais segurança à população.

Possibilitará o atendimento de ocorrências com maior qualidade, rapidez e eficiência, seja por meio do atendimento remoto ou pela maior agilidade no processamento e despacho de viaturas (tempo resposta). Serão 62 pontos de atendimento e 30 de despacho.

Haverá ainda a integração do atendimento de todos os serviços emergenciais de São José, como o da Policia Militar (190), Samu (192), Guarda Civil Municipal (153), Corpo de Bombeiros (193), Secretaria de Mobilidade Urbana e outros serviços municipais. Serão disponibilizadas 25 posições multiagência para abrigar estas equipes.

O CPI-1 já possui um ponto remoto, fornecido pela Prefeitura, para acesso das mil câmeras inteligentes e com reconhecimento facial do CSI.

Com o novo Copom, serão implantados três videowalls (equipamentos que consistem em uma série de monitores conectados para formar uma grande tela) interligados ao CSI. Serão um de 48 telas, um de 12 telas e um de 6 telas, este último na sala de gerenciamento de crises.

Mais segurança

O comandante do Policiamento Militar na RMVale, coronel Dinael Carlos Martins, destaca a importância do novo Copom para melhoria da segurança e redução dos índices de criminalidade.

“O novo Copom beneficiará toda a RMVale ao permitir a ampliação da atuação da Polícia Militar em todas as cidades. O novo sistema nos possibilitará estar em vários lugares ao mesmo tempo, garantindo mais segurança à população”, afirmou o coronel Martins.

“Em São José, o novo Copom será interligado ao CSI, o que garantirá um ganho de qualidade na segurança através da tecnologia de ponta. A cidade já tem registrado os menores índices de criminalidade dos últimos 20 anos e com estes incrementos a tendência é de que estas taxas baixem ainda mais”, completou.

Novo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar)

Início das obras: Agosto de 2020

Previsão de término: 2021

Investimento: R$ 30 milhões nas obras e aquisição dos equipamentos

Funcionários na obra atualmente: 34

Tamanho: A área construída será de 3.000 metros quadrados em prédio de quatro andares