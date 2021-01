Obra da Linha Verde interdita vias em São José

Por conta das obras da Linha Verde, algumas vias de São José dos Campos estão passando por interdições. Os fechamentos temporários são necessários para a implantação de rede de drenagem e também recuperação de pavimento. Nesta segunda-feira (11), a interdição começa no viaduto Raquel Marcondes, no centro.

Interdição total

A primeira interdição, iniciada na última quinta, acontece na rua Carlos Nunes de Paula, no Jardim Colonial, na região sul, que passa por interdição total no sentido centro, entre as ruas José Izaltino Silva e Maestro Nelson Hugo Pinto. O fechamento vai até o dia 19 de fevereiro. O desvio é feito por essas mesmas duas ruas.

A segunda e terceira interdição acontecem no viaduto Raquel Marcondes, que terá a recuperação de pavimento. Até o dia 20, será interditada a pista do sentido centro/bairro. Do dia 21 ao dia 30, no sentido bairro/centro.

Para ambas as interdições os desvios deverão ser feitos pela avenida Senador Teotônio Vilela.

A recuperação do pavimento do viaduto inclui a demolição da camada superficial de concreto e substituição por pavimento asfáltico, bem como a recuperação das juntas do viaduto.

Todas as interdições terão o apoio dos agentes da mobilidade e as regiões estarão devidamente sinalizadas para orientação aos motoristas.

Linha Verde

A Linha Verde é um corredor sustentável que vai interligar as regiões sul e leste — as mais populosas da cidade – bem como a região central, tornando o município mais dinâmico, compacto e inclusivo.

Feita sob medida para atender aos modernos conceitos de planejamento urbano e em consonância com as diretrizes do Plano Diretor, a Linha Verde vai facilitar o acesso a serviços e estimular o desenvolvimento econômico ao longo de sua extensão.

Viaduto Raquel Marcondes terá interdição a partir desta segunda-feira – Foto: Claudio Vieira/PMSJC