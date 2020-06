Obra da Arena Poliesportiva evolui com serviços em várias frentes

A Arena Poliesportiva, em construção no Jardim das Indústrias, região oeste de São José dos Campos, avança com serviços em várias frentes. A obra já ultrapassou os 62% de execução.

Arena Poliesportiva

Os trabalhos se concentram nos revestimentos internos e externos (banheiros e fachadas), fechamento da estrutura metálica e telhamentos, instalações em geral (elétrica, hidráulica, esgoto e águas pluviais), impermeabilização dos reservatórios, pintura da estrutura metálica, fechamento de alvenaria dos pilares externos e instalação dos corrimãos.

A obra será concluída até o fim do ano

A cobertura metálica, fabricada no sul do país, segue o modelo das melhores construções para eventos de esporte. Com mais de 1.000 toneladas, a estrutura é composta por perfis de aço e telhas termoacústicas, que vão proporcionar mais conforto ao público.

O local será a casa das equipes esportivas joseenses

Depois de pronta, a edificação terá capacidade para 5 mil pessoas, que poderão torcer para os times da cidade, num ambiente moderno e confortável, no mesmo nível dos ginásios de ponta do Brasil.

Estímulo

Os investimentos em obras públicas na cidade contribuem para a geração de emprego e ajudam a economia em meio à pandemia do novo coronavírus.

Importante destacar que todos os funcionários que pertencem ao grupo de risco ao covid-19 estão afastados do trabalho. Os demais têm tomado todas as medidas de proteção.

Depois de pronta, a edificação terá capacidade para 5 mil pessoas – Foto: Charles de Moura/PMSJC