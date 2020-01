Objetivo Aquarius inicia semana de capacitação para professores

O Objetivo Aquarius iniciou nesta terça-feira (21) a Semana de Capacitação e Planejamento 2020 com professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. A Direção e Coordenação Pedagógica receberam a equipe no Auditório da Unidade com Workshop sobre autopercepção docente realizado pela consultora e coach Valéria Furtado.

Foto: Divulgação

A boa música também marcou o retorno dos docentes com apresentação da escola de Música Ary Barroso.

Além do Workshop e Planejamento Anual, os professores participarão de capacitações relacionadas a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e Práticas Pedagógicas ao longo da semana que antecede o início das aulas.

Objetivo Aquarius