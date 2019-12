O treino de Zero Minutos

Há fortes evidências de que o exercício é extremamente benéfico. Há evidências ainda mais fortes de que a maioria das pessoas odeia se exercitar. Então, se uma pílula pode imitar os efeitos do exercício, por que não queremos tomá-la?

* * *

VOZ AUTOMATIZADA: Pedale mais rápido, Stephen.

VOZ AUTOMATIZADA: Sua freqüência cardíaca atual é de 110 batimentos por minuto. Sua taxa alvo é de 130 batimentos por minuto.

Luiz Gastão Bittencourt: Todos sabemos que o exercício é bom para nós. Também sabemos que a maioria das pessoas não chega o suficiente. Trinta e quatro por cento dos adultos dos EUA são “fisicamente inativos”; outros 20% são “insuficientemente ativos”. E, não surpreendentemente, quase 40% dos adultos americanos são classificados como obesos. Para ser redutor: muitos de nós comem demais e se exercitam muito pouco. Agora, por que não fazemos mais exercícios? Sejamos honestos: é um trabalho árduo.

VOZ AUTOMATIZADA: Stephen. Eu disse para você pedalar mais rápido.

Luiz Gastão Bittencourt: O custo da inatividade física é enorme – não apenas em doenças e morte, mas também em dólares. Pesquisadores dos Centros de Controle de Doenças e Universidade Emory dizem que os EUA gastam cerca de US $ 117 bilhões por ano em assistência médica devido a atividades físicas inadequadas. E esses são apenas os custos diretos do tratamento de doenças cardiovasculares, diabetes e assim por diante. Nem sequer inclui coisas como perda de produtividade.

VOZ AUTOMATIZADA: Há uma grande colina chegando, Stephen. Você está pronto?

Luiz Gastão Bittencourt: É estranho, se você pensar sobre isso. Por milhares e milhares de anos, nossos ancestrais se preocuparam em não conseguir comida suficiente para comer, e sua vida diária exigia atividade física. Hoje, a comida está em toda parte, é barata e super engorda. E muitos de nós têm vidas que exigem muito pouca atividade física – e é por isso que estou aqui, nesta bicicleta estúpida.

VOZ AUTOMATIZADA: Não vou levar isso para o lado pessoal.

Luiz Gastão Bittencourt: Muitas pessoas inteligentes gastaram muito tempo e esforço tentando fazer as pessoas se exercitarem mais. Principalmente, eles falharam. Então, o que acontece depois? Não seria incrível se, em vez de exercício, houvesse algo como uma pílula?

VOZ AUTOMATIZADA: Eu não gosto dessa idéia. Não gosto nem um pouco dessa ideia.

* * *

Luiz Gastão Bittencourt: Ok – feliz que acabou. Então: a obesidade começou como um problema nos países mais ricos, mas agora se espalha para países de renda média e baixa. Os fatores que contribuem não estão em disputa: consumimos muitas calorias, especialmente calorias de baixa qualidade; e não queimamos calorias suficientes com a atividade física. Agora, para ser justo, queimar calorias através do exercício é um processo bastante ineficiente; é preciso muito mais exercício do que você imagina para queimar um cheeseburger. Nesse sentido, seria melhor comer menos. Dito isto , o exercício também é considerado uma contribuição muito valiosa para a saúde em geral. Isso é o que nos disseram pelo menos. Mas não tomemos isso como garantido; vamos ver se podemos encontrar alguma evidência real para essa afirmação – e entender por que o exercício deve ser tão bom para nós. Vamos começar com este homem:

Michael JOYNER : Meu nome é Michael Joyner e sou cientista médico na Clínica Mayo.

Luiz Gastão Bittencourt: Um “cientista médico” significa o quê?

JOYNER: Eu sou basicamente um fisiologista que também é um anestesista clínico.

Luiz Gastão Bittencourt: Isso parece bastante impressionante: um médico cientista da Clínica Mayo. Mas apenas

como você sabe, Michael Joyner era um estudante inexpressivo que cresceu no Arizona.

JOYNER: Você está certo, eu era uma espécie de estudante indiferente na Rincon High School, e comecei a faculdade em 1976 e fui para várias escolas em um ano. Acabei em 1977 na Universidade do Arizona, onde quase fui reprovado. E em dezembro de 1977, eu realmente me inscrevi para fazer o teste para me tornar um bombeiro da cidade de Tucson. E o que aconteceu foi , eu estava fora em uma corrida, uma corrida de 10K.

Luiz Gastão Bittencourt: Joyner era um atleta muito bom.

JOYNER: Eu corri atletismo na Universidade do Arizona, onde corri os 5.000 e os 10.000. Também corri uma maratona de 2:25 no final dos anos setenta.

Luiz Gastão Bittencourt: Se você não conhece os horários das maratonas – 2 horas e 25 minutos, por mais de 42 quilômetros, é um tempo muito rápido.

JOYNER: E então continuei correndo até os 40 anos.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Ele ainda se exercita cerca de uma hora por dia.

JOYNER: Varia entre um dia relativamente fácil de exercício aeróbico na bicicleta, ou talvez um pouco de natação, e depois nos dias opostos, faço algo relativamente intenso, que inclui um aquecimento e cerca de 30 ou 40 minutos de treinamento em circuito. . E como tenho 60 anos, fiz provavelmente um pouco mais de treinamento de força nos últimos cinco, dez anos, porque, à medida que envelhecemos, você realmente deseja evitar fragilidade, perda muscular; você não quer escorregar no gelo, esse tipo de coisa.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Quando Joyner estava pensando em se tornar um bombeiro, e ele estava correndo aquela corrida de 10k:

JOYNER: Um homem chamado Eddie Coyle , que é um conhecido fisiologista do exercício, Eddie era um estudante de pós-graduação no laboratório de Tucson na época e disse: “Você quer ser sujeito de um estudo sobre ácido lático?” Disse: “Parece bom para mim.” Então, eu apareci e corri no laboratório e disse: “Cara, isso é inacreditável. Na verdade , existem pessoas que fazem isso para viver. “

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Foi dito a Joyner que ele poderia trabalhar no laboratório como assistente de estudante se ele tirasse as notas.

JOYNER: Eu tive uma experiência de onda quadrada com minhas notas e comecei basicamente a obter notas A. E vi que, se você quisesse fazer estudos em humanos, onde colocasse cateteres e fizesse biópsias e esse tipo de coisa, seria facilitado se você fosse médico. Portanto, diferentemente de muitos médicos que se interessam por pesquisas em residência ou bolsa de estudos em medicina, eu realmente fui para a faculdade de medicina com o propósito expresso de me tornar um fisiologista integrador baseado em pesquisa.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Joyner demorou um pouco para entrar na faculdade de medicina.

JOYNER: Porque eu tive que fazer uma pequena reabilitação acadêmica para compensar os primeiros dois anos ruins, e então eu vim para Mayo em 1987 e estou aqui desde então.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Então, você é um grande negócio no campo da fisiologia, fisiologia do exercício. Você pode primeiro, apenas para o total de leigos, definir a fisiologia para nós?

JOYNER: Se você pensa em anatomia, ela descreve as partes do corpo. A fisiologia é realmente o equivalente de engenharia disso e diz: “O que essas partes diferentes fazem sozinhas e combinadas?” Há todo tipo de mecanismo regulador que aumenta ou diminui nossa respiração, aumenta ou diminui nossa produção de urina. O que fazemos como fisiologistas é estudar esses sistemas reguladores e tentar entender como todas as formas de vida se adaptam aos desafios ambientais.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Ok, então, pergunta aberta: conte-nos o que sabemos, em poucas palavras – entraremos em detalhes à medida que avançamos – mas conte-nos o que sabemos sobre os benefícios do exercício físico.

JOYNER: O que sabemos em poucas palavras é que as pessoas que são fisicamente ativas, especialmente se recebem algo entre 150 e 300 minutos por semana de atividade física moderadamente vigorosa, têm uma grande redução na mortalidade por todas as causas – geralmente cerca de 50% ou talvez 40% de redução na mortalidade por todas as causas. E, tipicamente, eles moram em algum lugar, dependendo do estudo, entre quatro e sete anos a mais.

Luiz Gastão Bittencourt: Uau, tudo bem. Rapidamente, defina para mim “mortalidade por todas as causas”.

JOYNER: Significa apenas que você pode morrer de qualquer coisa. Pode ser câncer, doenças cardíacas, doenças infecciosas e assim por diante. E esse é um dos pontos que as pessoas precisam se lembrar: normalmente pensamos que o exercício é especialmente protetor contra a morte, a incapacidade e as doenças associadas ao sistema cardiovascular. Mas também protege contra várias formas de câncer e várias coisas como diabetes e outras doenças.

Luiz Gastão Bittencourt: Ok, então você pode estar dizendo para si mesmo: Michael Joyner parece credível e ele tem ótimas credenciais. Mas também sabemos que ele próprio é um fanático por exercícios. Então, como podemos ter certeza de que o exercício está realmente causando melhores resultados à saúde? Que tipo de evidência fisiológica de base existe para essa afirmação?

JOYNER: Bem, algumas coisas. A melhor evidência vem de várias coortes da população, sendo os mais famosos os dados de motorista / condutor de ônibus após a Segunda Guerra Mundial, em Londres, onde eles mostraram que os motoristas de ônibus sedentários tinham taxas muito mais altas de doença arterial coronariana e ataque cardíaco do que os ativos condutores que andavam por aí perfurando bilhetes, subindo e descendo as escadas o dia todo. E eles mostraram uma coisa semelhante quando compararam trabalhadores de escritório a carteiros. Mais uma vez, todos os homens, todos os membros dos funcionários públicos britânicos. E foi daí que vieram as reduções de 40% a 50% na mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular.

Luiz Gastão Bittencourt: Ok, essa é uma história interessante, os motoristas de ônibus. Mas isso foi há muito tempo atrás. O efeito foi mostrado mais recentemente?

JOYNER Isso foi mostrado repetidamente em todo tipo de estudo de coorte. Então, você chega a outras coisas. Portanto, se você começar a olhar para pessoas com fatores de risco – pessoas com hipertensão, colesterol alto, obesidade etc. – pessoas com altos níveis de atividade física ou aptidão cardiorrespiratória, o risco deles será claramente reduzido. Então, eu gosto de dizer às pessoas que exercícios e condicionamento físico realmente os absolvem de outros tipos de pecados por fatores de risco.

Luiz Gastão Bittencourt: Tudo bem, tudo bem – mas algumas coisas aqui. Estudos de coorte ou estudos populacionais – esses não são os ensaios clínicos randomizados e controlados que os cientistas consideram seu padrão-ouro. E como sabemos que pessoas com altos níveis de atividade física, como Joyner está descrevendo aqui, como sabemos que não existem outras razões para sua boa saúde? Talvez as pessoas com maior probabilidade de se exercitar sejam as mesmas que têm mais probabilidade de comer melhor ou dormir melhor; talvez sejam as mesmas pessoas que não fumam ou que enfrentam menos estresse em suas vidas – estressores como pobreza ou trabalho difícil ou ambientes domésticos. Como Joyner sabe que o exercício é um mecanismo causal tão forte de boa saúde?

JOYNER: Você estuda em seres humanos individuais, onde pode levar pessoas e fazer breves períodos de treinamento físico, melhorar a tolerância à glicose, melhorar a função dos vasos sanguíneos e melhorar vários biomarcadores associados à saúde. E então você vai um passo além nos estudos com animais e pode realmente mergulhar fundo nos mecanismos por trás dessas mudanças positivas.

Luiz Gastão Bittencourt: Ok, quais são esses mecanismos? Muitas pesquisas de Joyner são sobre como a atividade física aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos.

JOYNER: Sua frequência cardíaca varia de 60 ou 70 para cerca de 200, portanto você tem um aumento de três vezes na freqüência cardíaca. E então a quantidade de sangue bombeado a cada batimento cardíaco também aumenta. Então, pense sobre isso. Em repouso, uma pequena quantidade desse fluxo sanguíneo – talvez 500 ml. – vai para todo o músculo do seu corpo. Durante o exercício máximo, talvez 16 ou 17 litros sejam necessários.

Luiz Gastão Bittencourt: Agora, por que o fluxo sanguíneo por si só é importante ou benéfico?

JOYNER: Bem, o ponto principal é que, se você fizer exercícios prolongados, precisará obter oxigênio dos pulmões para os músculos esqueléticos, para ter um grande débito cardíaco. E você tem que chegar aos músculos que estão realmente se contraindo. Portanto, é apenas uma situação de oferta / demanda.

Luiz Gastão Bittencourt: Ok, então me leve de lá. Então você faz exercícios vigorosos, aumenta muito o fluxo sanguíneo. Quais são, então, os benefícios físicos e cognitivos a longo prazo, eu acho, desse aumento do fluxo sanguíneo?

JOYNER: Uma é que os vasos sanguíneos crescem, eles se tornam maiores em diâmetro. O revestimento dos vasos sanguíneos, o endotélio vascular, fica mais escorregadio e mais propenso a relaxar versus contrair, o que diminui a pressão arterial. E então os capilares em pequenos vasos sanguíneos ao redor dos músculos esqueléticos também crescem. Portanto, como há um grande aumento no débito cardíaco, todos os grandes vasos sanguíneos do corpo aumentam e a função endotelial aumenta; eles se tornam mais elásticos, menos rígidos, o que também é uma coisa boa.

A outra coisa a lembrar é – e essa é realmente uma grande descoberta nos últimos 20 anos – é que existem substâncias semelhantes a hormônios secretadas pelo músculo esquelético, que têm efeitos remotos. Eles têm efeitos no fígado para melhorar o metabolismo, têm efeitos nos vasos sanguíneos em todos os lugares e também liberam algo chamado BDNF: fator neurotrófico derivado do cérebro, que é bom para o crescimento cerebral. E as pessoas pensam que esse é pelo menos um dos elos entre atividade física e cognição e preservação da cognição com a idade.

Luiz Gastão Bittencourt: Parece que os benefícios do exercício são enormes e generalizados e, portanto, todos seríamos idiotas se não fizéssemos muito exercício ou pelo menos o suficiente. Então, Dr. Joyner, o percentual de americanos que recebe o que você considera ser bastante exercício?

JOYNER: Ah, você vê vários números, dependendo de serem pesquisas de pesquisa ou de rastreamento, mas se são 20%, esse é um número generoso.

Luiz Gastão Bittencourt: Então, você sente que, pessoalmente, está pregando o evangelho do exercício há muito tempo e que as pessoas realmente não estão comprando?

JOYNER: Eu apenas tento apontar os benefícios, dar um bom exemplo e ser o mais encorajador possível para as pessoas. As pessoas realmente precisam entender que precisam fazer algo, fazê-lo regularmente, e não há problema em comer pequenas porções. Mas até que tenhamos uma mudança geral na política de transporte e alimentação e do jeito que as coisas são, não vejo muita coisa mudando. A maior parte do comportamento da população está alinhada com vários incentivos abertos e encobertos, e temos muitos incentivos para ser fisicamente inativo e comer muito.

Quero dizer, há um ótimo estudo de Toronto mostrando que a capacidade de locomoção de qualquer equivalente de código postal em que você esteja em Toronto, a capacidade de locomoção daquele bairro previu quem ganhou quanto peso em 10 ou 20 anos. Temos um problema no ambiente interno. Temos um problema de incentivo. Por mais que eu gostaria de dizer a todos para se exercitar, também temos um problema de política de transporte. Quando você vai a lugares como a Holanda ou a Dinamarca, onde eles são muito amigos do ciclismo, quando cidades inteiras são construídas para isso, você vê muitas pessoas realmente em forma.

Ronald EVANS : O desafio é , estamos infinitamente confrontado com os avanços tecnológicos da civilização que tende a fazer não mover-nos.

Luiz Gastão Bittencourt: Esse é Ronald Evans.

EVANS: Eu sou o diretor do Laboratório de Expressão Genética do Salk Institute .

Luiz Gastão Bittencourt: O Instituto Salk de Estudos Biológicos é um dos mais importantes institutos de pesquisa biomédica do mundo.

EVANS: E muito do trabalho que fazemos estuda a natureza dos circuitos genéticos que controlam o metabolismo.

Luiz Gastão Bittencourt: Dr. Evans, como Joyner, acredita muito nos benefícios do exercício.

EVANS: O exercício é um fator benéfico que queima calorias, mas também ativa muitas vias metabólicas favoráveis ​​à saúde.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas Evans também é realista. E isso, dada a propensão humana de comer demais e se exercitar muito pouco, transformou Evans em um futurista. Ele se pergunta se devemos aceitar o fato de que a maioria das pessoas nunca se exercita o suficiente e, em vez disso, pensa em uma solução biomédica.

EVANS: Uma pergunta muito grande , e merece muito pensamento.

Luiz Gastão Bittencourt: Em que tipo de solução Evans está trabalhando?

EVANS: Exercite-se em uma pílula.

Luiz Gastão Bittencourt: detalhes chegando, logo após isso.

* * *

Fato 1: o humano moderno típico faria bem em exercitar mais do que faz. Fato dois: defensores da saúde pública e outras pessoas nos instam a exercitar-se há muitos anos. Fato três: seu pedido não parece funcionar. Considere o fato quatro: nos EUA, mais de 80% das grandes empresas oferecem programas que incentivam e geralmente incentivam o exercício e o controle de peso. Um estudo randomizado de uma dessas empresas, o BJ’s Wholesale Club, foi recentemente publicado no Journal of the American Medical Association. Ele descobriu que os funcionários do programa de bem-estar relataram que eram mais propensos a exercitar e gerenciar seu peso. Mas os dados revelaram que não houve diferenças significativas nos marcadores de saúde reais, incluindo perda de peso. E, como ouvimos no show ao vivo da semana passada , uma equipe de cientistas comportamentais de classe mundial recentemente fez um experimento durante 28 dias, com 53 intervenções diferentes, para tentar aumentar a atividade física de pessoas que já eram membros de uma academia.

Katy MILKMAN : Então, depois do nosso programa de 28 dias, praticamente não vimos nada em termos de mudança de comportamento.

Luiz Gastão Bittencourt: Essa é Katy Milkman, da Universidade da Pensilvânia:

MILKMAN: Todas as 53 versões do programa, praticamente nada fica. E esse era o objetivo final. Então isso foi um grande fracasso.

Luiz Gastão Bittencourt: com tantas falhas, você pode entender por que muitas pessoas procuram atalhos de exercícios:

LOCUTOR : O novo e revolucionário sistema Ab Transform é a maneira segura, eficaz e acessível de mudar a maneira como você trabalha e olha para sempre.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas talvez haja outro tipo de atalho. Algo um pouco menos arrogante. Um pouco mais fundamentado na ciência. O que nos leva de volta ao biólogo Ronald Evans, do Salk Institute. Evans é bem conhecido no campo por ter descoberto uma família de receptores hormonais que atuam como comutadores genéticos.

EVANS: E se você pensa nos genes como instrumentos em uma orquestra, pode ter muitos tipos diferentes de sons ou muitas maneiras diferentes de fazê-los trabalhar juntos. E o condutor que faz os genes surgirem no momento certo e orquestrar todos os fatores reguladores chamados fatores de transcrição, que ativam o gene. Então essas são mudanças genéticas. Este é realmente o fundamento de grande parte da fisiologia do nosso corpo, enquanto todas as células têm o mesmo número e o mesmo conjunto de genes, as células individuais ativam diferentes conjuntos de genes e os receptores e os hormônios controlam as redes de genes. Muita de nossa fisiologia é sobre controle genético.

Luiz Gastão Bittencourt: A descoberta e o entendimento desse mecanismo de controle genético foram incrivelmente importantes.

EVANS: Depois de ter um mecanismo, você pode pensar em como realmente desenvolver terapias ou medicamentos que podem controlar esse mecanismo. Todo mundo está familiarizado com a reposição hormonal para as pessoas. Às vezes, perdemos uma glândula tireóide por vários motivos, e você pode substituí-lo encontrando ou produzindo o hormônio e devolvendo-o à pessoa. Os hormônios esteróides estão entre os medicamentos mais prescritos no mundo.

Luiz Gastão Bittencourt: E, talvez, a mais famosa terapia com hormônios esteróides: a pílula anticoncepcional.

EVANS: E isso é tudo sobre o uso desses receptores e, de várias maneiras, o impacto dessa família de receptores e produtos farmacêuticos mudou a sociedade.

Luiz Gastão Bittencourt: Ronald Evans pode estar a caminho de criar uma nova pílula, que mais uma vez tem o potencial de mudar a sociedade.

EVANS: “Exercite-se em uma pílula.”

Luiz Gastão Bittencourt: Seu laboratório está desenvolvendo uma pílula que imitaria os efeitos do exercício na ausência de exercício real. Outros laboratórios ao redor do mundo estão trabalhando em simuladores de exercícios semelhantes, como são chamados, com vários mecanismos. A pílula de Evans atua visando um dos dois principais receptores hormonais.

EVANS: Descobrimos dois receptores hormonais que são muito, muito próximos um do outro, mas desempenham papéis exatamente opostos e complementares, tanto na fisiologia do corpo quanto na doença. Um dos receptores hormonais é chamado PPAR-gama. E é o principal regulador do tecido adiposo.

Luiz Gastão Bittencourt: tecido adiposo é o que a maioria de nós conhece como “gordura”.

EVANS: Você precisa desse regulador genético para ativar a rede de gordura. É fundamental para a sobrevivência. Você precisa armazenar energia e gordura para sobreviver. E então o parceiro para isso, chamado PPAR-delta, que descobrimos em 1995, é o receptor que queima gordura. E a maior parte do problema da doença é excesso de armazenamento e queima insuficiente. Portanto, uma das maneiras pelas quais abordamos o problema é olhar para medicamentos que podem ser construídos especificamente para atingir o receptor PPAR-delta para queima de gordura. E isso levou a várias empresas a produzir novos tipos de moléculas. E uma das empresas que eu criei há vários anos desenvolveu uma tecnologia de tela licenciada para a Glaxo Wellcome e construiu um medicamento chamado GW1516.

Luiz Gastão Bittencourt: O Glaxo Wellcome agora é conhecido como GlaxoSmithKline. O GW1516 originalmente tinha um propósito diferente.

EVANS: Foi feito para alterar os níveis de colesterol e tentar aumentar algo chamado HDL. E este medicamento nunca chegou à aprovação do FDA. Teve problemas.

Luiz Gastão Bittencourt: Problemas como: causar tumores nos ratos nos quais foi testado. Evans finalmente começou a trabalhar com uma versão menos poderosa da droga, com a suposição de que seria menos tóxico. Outra diferença: ele não estava olhando para o efeito no colesterol.

EVANS: Então, uma das coisas surpreendentes que surgiu ao estudar o composto GW1516 – e foi um resultado muito dramático – é que, quando o demos a camundongos sedentários, ou camundongos obesos obesos, por um período de 30 dias, o GW A droga ativou progressivamente o programa genético que normalmente é ativado pelo exercício.

Luiz Gastão Bittencourt: Acho que deveríamos ouvir esse último pedaço novamente.

EVANS: O medicamento GW ativou progressivamente o programa genético que normalmente é ativado pelo exercício.

Luiz Gastão Bittencourt: Em outras palavras, sua fisiologia parecia indicar que os ratos estavam se exercitando.

EVANS: Mas esses ratos não estavam se exercitando. Eles estavam apenas tomando a pílula.

Luiz Gastão Bittencourt: Como você pode imaginar, este foi um resultado de pesquisa bastante interessante. Mas quão bem a pílula se saiu em termos de dar os benefícios do exercício em um sentido geral?

EVANS: Você precisa ter cuidado ao dizer: “A pílula oferece os benefícios do exercício no sentido geral?” Porque o exercício é uma centena de coisas, mas eu deveria dizer, em geral, exercício, não importa como você o faça, concentra-se em algumas coisas. Aumenta o gasto de energia. Tende a aumentar a queima de lipídios, gorduras e açúcares. Você obtém neurogênese adulta, e isso melhora o desempenho cognitivo. Também melhora o condicionamento imunológico, diminui a inflamação – por isso traz muitos benefícios para o coração e outras partes do corpo.

Agora, se formos a isso, “O que a droga PPAR-delta faz”, em termos de aptidão metabólica, digamos, no cérebro, faz exatamente as mesmas coisas. Isso aumenta esse gasto energético, você queima mais lipídios, queima mais açúcar e corrige a insulina. Seu depósito adiposo começa a encolher, para que você perca peso. E a droga, por si só, fornece neurogênese adulta.

Luiz Gastão Bittencourt: A droga também parecia aumentar a resistência, pelo menos nos ratos. Após 30 dias de uso da droga, Evans e sua equipe colocaram os ratos sedentários em uma esteira.

EVANS: É uma esteira de ratos. É muito fofo. E comparamos os ratos que receberam o medicamento com aqueles que não receberam o medicamento. E a diferença foi impressionante: os que receberam a droga podiam correr aproximadamente uma hora a mais, em execução contínua, do que os que não consumiam.

Luiz Gastão Bittencourt: E qual é o mecanismo para esse efeito de resistência?

EVANS: O que a droga real faz, aumenta a queima de gordura pela potência da célula muscular, chamada mitocôndria, e as mitocôndrias podem queimar açúcar ou gordura, mas o que a droga diz é: “Queremos que as mitocôndrias queimem gordura especificamente e converta gordura na forma química de energia chamada ATP – mas não queime açúcar.

Luiz Gastão Bittencourt: Isso ocorre porque o açúcar – ou glicose – é necessário para a energia do cérebro.

EVANS: A droga PPAR-delta alimenta o cérebro e alimenta a gordura, separando as duas moléculas energéticas do corpo para propósitos diferentes: uma para o músculo e outra para o cérebro. E, ao fazer isso, você poderá manter seu tempo de execução em uma hora ou uma hora e meia, se você for um mouse.

Luiz Gastão Bittencourt: Então isso parece muito com uma droga milagrosa, não é? Outros pensavam assim também. Logo antes das Olimpíadas de Pequim em 2008, Evans procurou a Agência Mundial Antidopagem (WADA) sobre o potencial de abuso de atletas e, eventualmente, ajudou a desenvolver um teste para isso. Logo depois, a WADA proibiu a droga. Mas em 2013 , um monte de ciclistas profissionais foram pegos usando isso. Avançando para hoje: Ronald Evans e uma empresa farmacêutica que ele co-fundou, Mitobridge , estão trabalhando em uma nova forma do medicamento que visa minimizar os efeitos colaterais.

EVANS: Então o medicamento Mitobridge está no chamado estudo de fase 1 e agora está passando para o estudo de fase 2. Então, a mais crítica é a fase 1, para mim, porque essa é a segurança. Eles estão agora nessa parte. Então, a próxima parte é: funciona? E funciona muito bem nos modelos de mouse, mas temos que mostrar que funciona bem nas pessoas. Sabemos que é seguro nas pessoas, mas agora temos que mostrar que funciona. Eu diria, dois ou três anos, que teremos uma boa idéia se estiver trabalhando com doenças humanas de uma maneira que possa obter a aprovação do FDA.

Luiz Gastão Bittencourt: Para obter o medicamento através da aprovação do FDA, o Mitobridge está direcionado a pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Esse é um distúrbio genético, geralmente atingindo meninos, que raramente sobrevivem aos vinte anos.

EVANS: Não existe uma droga real para tratá-la. Mas nossa abordagem é restaurar esse equilíbrio de utilização de energia no músculo, e podemos estimular esse músculo a realmente queimar gordura e ser ativado como se estivesse sendo exercitado.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas Evans vê claramente um uso potencial muito mais amplo desse medicamento.

EVANS: Não há absolutamente nenhuma maneira de o potencial aqui ser limitado a uma ou duas doenças. Será muito alto, do metabólico ao neuro, ao vascular e ao envelhecimento. Podemos pensar no potencial aqui de diferentes maneiras e, talvez, para a questão mais ampla, ele possa ser usado preventivamente em alguns casos apenas para manter a saúde, em vez de apenas tratar a doença. E esse não é um problema fácil, porque não é comum tomar pessoas saudáveis ​​e dar-lhes um medicamento. Agora isso acontece. Muitas pessoas tomam aspirina adulta por toda a vida porque acredita-se que seja útil reduzir a inflamação e doenças cardíacas.

Luiz Gastão Bittencourt: dezenas de milhões de americanos também tomam estatinas todos os dias para prevenir doenças cardíacas; milhões mais tomam metformina para tratar o diabetes, ou mesmo o início do diabetes. Colocamos flúor em nosso suprimento de água para evitar cáries.

EVANS: Você poderia fazer a transição para uma sociedade que está ficando mais pesada e enfrentando o problema da obesidade e diabetes e as complicações relacionadas? A resposta é sim, mas a partir de um componente social e ético, levanta uma grande questão que deve ser abordada. Não é incomum que avanços científicos levantem questões e questões sociais. Temos isso o tempo todo.

Luiz Gastão Bittencourt: De fato: só porque em breve pode existir um medicamento que possa imitar os efeitos do exercício não significa necessariamente que devemos aumentar imediatamente nosso suprimento de água. Portanto, a droga de Evans, se aprovada pela FDA, certamente terá seus céticos filosóficos e éticos. Mas mesmo agora, tem seus céticos fisiológicos.

JOYNER: Então, um exercício memético.

Luiz Gastão Bittencourt: Esse, novamente, é Michael Joyner, da Clínica Mayo.

JOYNER: Se você pensar bem, os principais foram projetados para tentar aumentar a função das mitocôndrias, as pequenas organelas do músculo esquelético, que queimam carboidratos e gorduras e são essenciais para os benefícios metabólicos do exercício. E certamente, você pode estimular aqueles com drogas. Mas se você observar a ampla classe de coisas que o exercício faz, vai muito além de afetar as mitocôndrias. Afeta, novamente, os vasos sanguíneos, os efeitos remotos do treinamento, os efeitos no cérebro, os efeitos no metabolismo intermediário e todo tipo de outras coisas. Você pode encontrar um mimético para coisas que parecem exercício, mas não acho que você encontre a droga ou composto geral que pode fazer as 10 ou 15 coisas principais que o exercício faz para as pessoas.

Luiz Gastão Bittencourt: O que você pensaria, vamos chamá-lo de exercício farmacêutico, que funciona de acordo com as linhas que você está descrevendo lá em um nível mitocondrial para aqueles que não podem se exercitar devido a, digamos, uma deficiência física ou alguma outra condição . Você gosta dessa ideia?

JOYNER: Absolutamente. Absolutamente. Você começa a pensar que o exercício é bom para os lipídios, o exercício é bom para o diabetes, o exercício é bom para isso e aquilo, e há uma idéia fantástica e um artigo muito interessante no início dos anos 2000. Acredito no British Medical Journal, que dizia: por que não colocamos todos em estatinas em baixas doses, anti-hipertensivos em baixas doses – todos com mais de 50 anos – medicamentos antidiabéticos em baixas doses e ver o que isso faria com a expectativa de vida e a mortalidade por todas as causas. Assim, algumas pessoas argumentaram que, na verdade, isso é mais próximo de um exercício mimético do que drogas que atingem as mitocôndrias, por exemplo.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas você pode imaginar que, se uma chamada “pílula de exercício” chegar ao mercado, poderá fornecer às pessoas a licença para nunca mais se exercitarem.

MILKMAN: Houve pesquisas mostrando que pode haver efeitos de licenciamento com comportamentos alimentares – você me lembra que eu estou fazendo dieta bem, então talvez eu coma mais.

Luiz Gastão Bittencourt: Katy Milkman novamente, da Universidade da Pensilvânia.

MILKMAN: Então, se você der uma pílula às pessoas e disser que isso tem os efeitos do exercício, elas se sentirão licenciadas para não exercitar? É um risco real.

EVANS: Na verdade, eu não gosto de pensar dessa maneira, porque somos projetados para nos mover.

Luiz Gastão Bittencourt: E esse é novamente Ronald Evans, o homem por trás da pílula de exercícios.

EVANS: A questão social não é justa, devemos dar a droga a todos – é como administramos os avanços intrínsecos que estão trabalhando contra a nossa saúde?

MILKMAN: Ele pode não ter a intenção de substituir o condicionamento físico, mas as pessoas vão usá-lo e depois sentirão que estão licenciadas para pular exercícios? Se essa é a intenção do medicamento, não significa que não será um efeito colateral desagradável.

Luiz Gastão Bittencourt: Marcas Bamman , fisiologista da Universidade do Alabama, Birmingham, também não é a favor de uma pílula para exercícios.

Marcas BAMMAN: Porque existem milhares e milhares de respostas moleculares ao exercício que não podem ser recapituladas por uma pílula.

Luiz Gastão Bittencourt: Bamman tem outra idéia, um tipo de idéia híbrida – que ele acha que pode ser necessária, dada a dificuldade de transformar uma pessoa inativa em ativa.

BAMMAN: Indo de um verdadeiro status sedentário a um hábito ou comportamento de treinamento físico regular, existem muitas etapas necessárias para que isso aconteça. E um daqueles que seriam muito tangíveis para as pessoas é uma receita com boas orientações.

Luiz Gastão Bittencourt: uma prescrição que significa um regime de exercícios individualizado.

BAMMAN: Realmente não faz muito bem ao paciente para um profissional de saúde dizer: “Bem, sua pressão arterial está alta, sua glicose está alta e você precisa perder peso para fazer mais exercícios. Eles não sabem com que frequência, que intensidade, que dose. É resistência, é resistência, é uma combinação?

Luiz Gastão Bittencourt: Bamman e sua equipe de pesquisa na UAB fazem pesquisas há 15 anos sobre essa ideia. Eles começaram com adultos mais velhos e agora trabalham especificamente em pacientes com Parkinson, esclerose múltipla e epilepsia. Mas a idéia deles é que todos possam se beneficiar de uma receita de exercício.

BAMMAN: Vamos apenas levar a pessoa que vem à clínica, 45 anos. Eles têm um índice de massa corporal de 32.

Luiz Gastão Bittencourt: Para constar, esse é um IMC bem alto – o equivalente a uma pessoa de um metro e oitenta e dois que pesa mais de 60 quilos.

BAMMAN: Eles têm algum nível de resistência à insulina, têm hipertensão estágio 1, têm alguma dor no joelho.

Luiz Gastão Bittencourt: Em um mundo perfeito – ou pelo menos no mundo de Marcas Bamman – um médico teria muitos dados bons sobre exatamente quais formas de exercício, em que intensidade e duração seriam mais úteis.

BAMMAN: Se você puder apontar para esses dados e dizer a essa pessoa: “A evidência é clara, isso funciona, e agora vou encaminhá-lo para alguém que sabe como implementar essa prescrição baseada em evidências”. um grande impacto sobre se alguém adota ou não a mudança.

Luiz Gastão Bittencourt: Mas a verdade é que esses dados sobre exercícios específicos de doenças são bastante escassos.

BAMMAN: Em termos de qual tipo de exercício é melhor para um determinado grupo de risco de doenças, a pesquisa é realmente nula em muitas áreas.

Luiz Gastão Bittencourt: Isso pode estar começando a mudar. Os Institutos Nacionais de Saúde estão iniciando um teste de exercício neste verão como parte de um programa chamado Transdutores Moleculares de Consórcio de Atividade Física .

BAMMAN: E esse estudo está realmente comparando o treinamento resistido ao treinamento de resistência e tentando entender os mecanismos moleculares pelos quais cada um desses modos de treinamento físico induz potenciais benefícios à saúde.

Luiz Gastão Bittencourt: Você também pode imaginar que a tecnologia, especialmente a inteligente, tem um papel maior a desempenhar, ajudando-nos a alcançar nossos objetivos de condicionamento físico. Como criar equipamentos e aplicativos para exercícios que, em vez de nos espancar:

VOZ AUTOMATIZADA: Stephen. Eu disse para você pedalar mais rápido.

Luiz Gastão Bittencourt: são um pouco mais encorajadores.

VOZ AUTOMATIZADA: Bem, você não é o pequeno campeão? Cinco minutos inteiros na bicicleta sem interrupção. Esse é o seu novo melhor pessoal.