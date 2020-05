O Que os Brasileiros Fazem Durante o Isolamento?

Tendo em conta o avanço da pandemia do Covid-19, muitas pessoas foram obrigadas a mudar as suas rotinas, e embora para alguns o isolamento sirva para descansar, para outros não houve muitas alterações, tendo em conta o ajustamento que conseguiram fazer nas suas vidas.



O povo brasileiro está agora a enfrentar as adversidades da pandemia causada pelo Coronavírus.

Obrigados a ficar em casa, muitos brasileiros encontraram finalmente tempo livre para fazer coisas que não teriam tempo para fazer se as suas rotinas continuassem na mesma, como por exemplo exercício físico, cozinhar, ler, ter mais tempo para os filhos e família, estudar, ou até mesmo aventurar-se pela internet.

Com a incerteza da situação económica atual do país, os brasileiros estão cada vez mais a apostar em trabalhos online para conseguirem assegurar as rendas e despesas básicas do dia-a-dia.

Nesta quarentena, sites de casinos online estão a oferecer bônus, como é o caso do Betfair Casino Bônus. A indústria de casinos online está a ganhar proeminência pela acessibilidade e forma efetiva de entreter os usuários a partir das suas próprias casas.



No caso do empregado de mesa de um conhecido restaurante no centro da cidade de São Paulo, este isolamento trouxe alguns desgostos a nível de trabalho, mas também trouxe coisas boas na sua nova rotina, “Eu trabalho num restaurante e todos nós fomos mandados para casa devido ao Coronavírus. O meu trabalho não me permite trabalhar em casa, mas felizmente a minha esposa que é administrativa está a trabalhar em casa, embora com um horário mais reduzido.”.



No que diz respeito a rotinas em casa, Jorge afirma “Eu e a minha esposa concordamos em fazer turnos. Temos dois filhos: um com quatro anos e o outro com 6 anos. Enquanto a minha esposa trabalha da parte da manhã, eu tomo conto das crianças e faço algumas lides domésticas, depois do almoço fica a minha esposa com as crianças, o que significa que posso relaxar, fazer exercício físico e ainda tenho tempo para me entreter online”.



De acordo com esta família, ambos admitem que não tem sido fácil manter a calma em relação a esta epidemia,, mas apesar de tudo têm conseguido distrair-se: “Para mim, que estou habituado a estar sempre ocupado por causa do meu trabalho, quando me vi fechado em casa tantos dias tive que encontrar uma distracção. Tenho-me focado em acompanhar aulas de exercício físico online, tenho brincado com os meus filhos e fortalecido a relação com a minha esposa”, Diz Jorge Teixeira.



Segundo o monitoramento de mercado Hibou, 59,9% dos brasileiros estão a trabalhar em casa nesta crise mundial onde o Coronavírus veio isolar os brasileiros a um nível social a que este povo não estava habituado.

Alguns brasileiros têm-se tornado até bastante criativos no que toca a manter os seus postos de trabalho, como é o caso de muitos personal trainers e instrutores de outras modalidades em ginásios, em que apostaram neste momento em aulas transmitidas em direto online através de casa, onde os clientes desses mesmos ginásios podem seguir uma rotina diária de exercício físico.