O que fazer e ver em Parma, Capital Italiana da Cultura em 2020

Piazza del Duomo – Parma, Emília-Romagna

Uma cidade de artes refinadas, Parma surpreende os visitantes com seus elegantes monumentos, igrejas, museus e espaços verdes, mas também é uma cidade de teatro e música e uma terra de excelências gastronômicas.

Sua rica herança histórica, artística e culinária rendeu a Parma o título de Capital Italiana da Cultura em 2020: com um calendário de mais de 500 eventos, 2020 é o ano perfeito para conhecer esta cidade.

O que fazer e ver em Parma? Aqui estão nossas dicas sobre o que não perder:

Visite a Praça da Catedral



Batistério – Parma, Emília-Romagna

Uma visita a Parma deve começar na Piazza del Duomo, coração da arte e vocação sagrada da cidade. Abriga seus dois principais locais simbólicos: a Catedral do século XII, um dos melhores exemplos da arquitetura românica na Itália e um lugar cheio de obras notáveis ​​da Renascença, como a incrível cúpula com afrescos de Correggio e, ao lado, o imponente Batistério com planta octogonal, totalmente revestida em mármore rosa e decorada com pinturas e afrescos.

Revisite a história na Abadia de San Giovanni Evangelista



Abadia de San Giovanni Evangelista – Parma, Emília-Romagna



A poucos passos da Praça da Catedral, você chega à Abadia de S. Giovanni Evangelista, logo atrás da Catedral. Dentro deste complexo monástico, fundado pelos monges beneditinos em 980, você pode visitar a igreja com afrescos do século XVI por vários pintores (incluindo Correggio), três claustros diferentes, a biblioteca e a spezieria (antiga farmácia).

Mergulhe na beleza do Mosteiro de San Paolo



Mosteiro de San Paolo – Parma, Emília-Romagna

Voltando em direção à Catedral, em cinco minutos você chega ao mosteiro beneditino de San Paolo, oferecendo outra oportunidade incrível para você apreciar a beleza. Hoje, o antigo mosteiro é um museu que compreende uma sala com afrescos de Alessandro Araldi e a maravilhosa câmara de abadessa, reaberta recentemente ao público, com seu belo cofre com afrescos de Correggio.

Faça um tour cultural pelo Palazzo della Pilotta



Teatro Farnese, Palazzo della Pilotta – Parma, Emília-Romagna



Atravessando a área verde da Piazza della Pace, em 4 minutos, você chega ao Palazzo della Pilotta, um complexo monumental do final do século XVI, composto por vários edifícios. Basta apenas um ingresso para ver todas as coleções e tesouros artísticos da família Farnese: o Museu Arqueológico Nacional, a Galleria Nazionale, o Teatro Farnese, o Museu Bodoni e a Biblioteca Palatina.







Assista um espetáculo no Teatro Regio



Teatro Regio – Parma, Emília-Romagna

Do Palazzo Pilotta, voltando à Piazza della Pace e pela Strada Garibaldi, em apenas três minutos você chega ao Teatro Regio de Parma. Encomendado pela duquesa Marie Louise durante a década de 1820, é um dos teatros mais importantes da tradição operística italiana. O local para shows de ópera e dança, concertos e recitais, principalmente os eventos do famoso Festival Verdi (realizado todos os anos em outubro, o mês de nascimento do grande compositor de Parma).

Admire as obras de Parmigianino na Basílica de Santa Maria della Steccata



Basílica de Santa Maria della Steccata – Parma, Emília-Romagna



A poucos metros do teatro, você encontra uma das igrejas mais importantes de Parma: a Basílica de Santa Maria della Steccata, do século XVII, que merece uma visita devido à sua grande cúpula com afrescos e às obras de Bernardino Gatti e Parmigianino. Sede da Sagrada Ordem Constantiniana de São Jorge desde 1718, no interior, a igreja também abriga um tesouro de arte e história – o Museo costantiniano della Steccata – com capelas sepulcrais da família ducal, estátuas de madeira e ornamentos religiosos.

Celebre a grandeza de Arturo Toscanini



Museu Arturo Toscanini – Parma, Emília-Romagna

Virando à direita na Strada Mazzini e cruzando a “Ponte di Mezzo” em poucos minutos, você chega ao bairro Oltretorrente, onde fica a Casa de Arturo Toscanini, local de nascimento de um dos maiores diretores de orquestra. Hoje, a casa é um museu interessante, exibindo móveis e relíquias de época, itens e roupas de ópera e espaços sugestivos, como a Sala de Piano e a sala onde Toscanini nasceu em 1867.







Faça um passeio no Parque Ducal



Parque Ducal – Parma, Emília-Romagna

Parma possui um grande jardim que se estende a poucos passos da Casa de Arturo Toscanini: o Parque Ducal, o local ideal para uma caminhada relaxante antes de sair da cidade. Além de suas avenidas com árvores centenárias, estátuas, fontes, quiosques e playground, o parque também abriga o antigo Palácio Ducal e o Palazzetto Eucherio Sanvitale, que remontam aos tempos da Renascença.







Aprecie a requintada comida e vinho de Parma



Queijo parmesão

Parma possui uma tradição gastronômica de alto nível, com pratos famosos em todo o mundo, como carnes curadas – especialmente o presunto de parma (que tem até seu próprio museu) -, o queijo parmesão e receitas tradicionais locais, como torta fritta, tortelli d’erbetta e muitas outras delícias. Essa inegável excelência culinária permitiu que Parma se tornasse a primeira cidade da Itália a ganhar o título de Cidade Criativa da Unesco de gastronomia.







Explore os castelos em torno de Parma



Castelo de Colorno – Emília-Romagna

As belezas da área de Parma também se estendem muito além dos limites do centro histórico da cidade: seus arredores estão repletos de testemunhos dos tempos em que Parma era a capital do Ducado de Parma e Piacenza. Dos muitos castelos do Ducado, sem dúvida vale a pena visitar o Castelo de Colorno, o chamado “Versailles de Emilia”, a 15 km do centro da cidade; O Castelo Torrechiara (a 20 km de Parma), localizado em uma posição panorâmica no topo de uma colina, um dos castelos mais bem preservados da Itália; e Rocca Sanvitale, em Fontanellato (a menos de 20 km de Parma), com afrescos de Parmigianino, ainda inteiramente cercado por um fosso que preserva sua beleza medieval.

Fotos de RTEMagicC – Italia.it