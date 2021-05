O que é overdose de drogas, efeitos e como evitar

A overdose é uma série de efeitos nocivos causados pela ingestão contínua de drogas ou medicamentos de alta dosagem, podendo ocorrer de forma repentina ou lentamente, com o passar de dias, meses e anos consumindo drogas ilícitas ou lícitas. Muitas vezes as pessoas que chegam a esse ponto não possuem apoio familiar e ajuda para a internação em uma clínica de reabilitação.

Quando as pessoas chegam nesse estado, sua saúde é algo crítico, e deve ser iniciada uma série de tratamentos e internações em bons hospitais para uma boa recuperação. E, infelizmente muitas vezes, pessoas não possuem a oportunidade de uma segunda chance, e acabam perdendo suas vidas pelo alto consumo de drogas. Veja mais a seguir!

O que fazer em caso de overdose?

Existem algumas dicas do que fazer quando alguém está tendo overdose. principalmente para quem está perdendo a consciência, a primeira coisa a ser feita é chamar a pessoa pelo nome repetidamente, para tentar mantê-la acordada. Após isso alguém deve chamar a ambulância e perguntar como iniciar os primeiros socorros para ajudar a saúde da pessoa até que o resgate chegue.

Não deve induzir a pessoa ao vômito e nem oferecer bebidas ou comidas, pois pode só piorar o comportamento de seu organismo. Após o resgate e internação que serve para a limpeza do usuário, é importante internar o dependente em uma clínica de recuperação masculina, para que faça os devidos tratamentos e fique limpo de qualquer droga que já tenha consumido.

Como é o tratamento no hospital, durante a internação?

O tratamento de drogas dos hospitais, assim como os feitos nas clínicas de reabilitação feminina e masculina não são um método padrão. Cada tratamento varia de acordo com o tipo de droga utilizada, a quantidade consumida para ter a overdose e o tempo que levou a pessoa ficar nessa situação.

Para eliminar as drogas do organismo da pessoa, os médicos optam por métodos como lavagens intestinais, utilizar carvão ativado para não deixar o corpo absorver as substâncias químicas, ou optar pela ingestão de outros medicamentos que controlem os sintomas da overdose aos poucos, sempre focando no que seja melhor para o caso de cada paciente.

Como evitar uma overdose?

A primeira obrigação a ser feita para evitar a ocorrência de uma overdose, é não consumir drogas lícitas e ilícitas, fazendo tratamentos em clínicas de recuperação em Goias para limpar o organismo, prevenindo o vício, ou simplesmente nunca experimentar nenhuma substância por mais tentador que possa ser, dependendo da situação na qual você se encontra.

Além disso, jamais use medicamentos sem prescrição médica ou de forma desregulada, pois o que muitos não pensam é que remédios também são drogas por serem compostos químicos, que podem levar ao vício e causar overdose se tal composição for consumida de forma desregulada.

As pessoas nas quais precisa-se prestar atenção quando o assunto são medicamentos são os idosos, que podem achar que o consumo não faz mal algum, porém é aí que muitos se enganam.

Imagem de Лечение Наркомании por Pixabay